Khi cha là người thầy đầu tiên

Không phải những lời khuyên, chính cách sống của cha đã trở thành bài học theo Michelle Obama suốt cuộc đời.

Mỗi người chúng ta đều có những người thầy đầu tiên trong cuộc đời. Với Michelle Obama, người thầy ấy không phải một chính trị gia nổi tiếng, một diễn giả truyền cảm hứng hay một giáo sư xuất sắc. Đó chính là cha bà - một người đàn ông bình dị, nhưng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cách bà nhìn nhận cuộc sống, đối diện với khó khăn và không ngừng tiến về phía trước.

Khi còn nhỏ, Michelle không hiểu nhiều về căn bệnh đa xơ cứng mà cha mình mắc phải. Bà chỉ biết ông di chuyển khó khăn hơn những người khác. Có những ngày ông phải chống gậy, có những lúc cần đến nạng hoặc các thiết bị hỗ trợ. Thế nhưng, trong ký ức của cô bé Michelle năm nào, cha mình chưa bao giờ là một người yếu đuối.

Michelle Obama và cha. Ảnh: Michelle Obama Instagram.

Mỗi ngày, ông đi làm và trở về đều đặn. Ông không để bệnh tật trở thành chủ đề chính trong những bữa cơm gia đình. Ông lặng lẽ thích nghi với những giới hạn của cơ thể, tiếp tục làm tròn trách nhiệm với gia đình. Và khi đôi chân không còn khỏe như trước, ông tìm cách thích nghi. Khi một công cụ hỗ trợ không còn phù hợp, ông chuyển sang một phương án khác. Ông không cố chứng minh mình mạnh hơn bệnh tật. Ông chỉ kiên trì sống một cuộc đời có ý nghĩa bất chấp bệnh tật.

Với Michelle, chính sự bền bỉ ấy đã dạy bà rằng nghị lực không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở cách một người vẫn bước tiếp dù cuộc sống không dễ dàng. Và chỉ đến khi trưởng thành, bà mới nhận ra giá trị của những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy. Với nhiều người nghĩ nghị lực là khả năng chiến thắng nghịch cảnh, nhưng cha của Michelle đã cho bà thấy một định nghĩa khác. Nghị lực không phải lúc nào cũng là đánh bại khó khăn. Đôi khi, đó là học cách sống cùng những giới hạn mà cuộc sống đặt ra cho mỗi người.

Với Michelle, chính sự bền bỉ ấy đã dạy bà rằng nghị lực không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở cách một người vẫn bước tiếp dù cuộc sống không dễ dàng.

Chính điều đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Michelle trong suốt hành trình sau này. Từ một cô gái lớn lên trong gia đình lao động ở Chicago đến Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ, bà nhiều lần phải đối diện với áp lực, sự hoài nghi và những biến động không thể lường trước. Nhưng mỗi khi gặp khó khăn, bà lại nhớ đến hình ảnh người cha lặng lẽ bước đi, dù cơ thể không còn nguyên vẹn như trước.

Trong cuốn sách Ánh sáng trong ta, Michelle Obama dành nhiều trang viết để nhắc về cha mình như một nguồn sức mạnh tinh thần đặc biệt. Điều bà học được từ ông không chỉ là sự kiên cường, mà còn là khả năng thích nghi trước những điều không thể kiểm soát. Cuộc sống sẽ luôn có những biến cố bất ngờ, nhưng chúng ta vẫn có quyền lựa chọn cách phản ứng với chúng.

Trong cuốn sách Ánh sáng trong ta, Michelle Obama dành nhiều trang viết để nhắc về cha mình như một nguồn sức mạnh tinh thần đặc biệt.

Điều khiến những chia sẻ của Michelle trở nên thuyết phục nằm ở chỗ chúng bắt nguồn từ trải nghiệm thật. Bài học bà mang theo từ cha mình rất đơn giản: không phải mọi khó khăn đều có thể vượt qua, nhưng chúng ta luôn có thể lựa chọn cách đối diện với chúng. Chính tư duy ấy đã giúp bà vững vàng trước những thử thách trên hành trình của mình.

Nhân Ngày của Cha, câu chuyện ấy khiến nhiều người không khỏi nghĩ về cha mình. Có những người cha không giỏi thể hiện cảm xúc. Có những người cha hiếm khi nói những lời hoa mỹ. Nhưng bằng chính cách họ làm việc, hy sinh, chịu đựng và đối diện với khó khăn, họ đang âm thầm dạy con những bài học quan trọng nhất về cuộc sống.

Bởi sau tất cả, điều con cái nhớ mãi về cha không phải là những lời khuyên dông dài, mà là hình ảnh một người luôn cố gắng đứng vững trước giông bão. Và đôi khi, chính hình ảnh ấy lại trở thành ánh sáng dẫn đường cho con trong suốt cuộc đời.