Từ nỗi sợ 'không đủ giỏi' đến người phụ nữ ảnh hưởng nước Mỹ

Hồi ký “Chất Michelle” (Becoming) và “Ánh sáng trong ta” (The Light We Carry) là hai cuốn sách giúp ta hiểu hơn về hành trình, bản lĩnh của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama. Nguồn ảnh: F.N. Nếu như Chất Michelle là cuốn sách kể về hành trình từ một cô gái da màu bình thường đến vị trí Đệ nhất Phu nhân Mỹ, thì Ánh sáng trong ta lại mang đến cho bạn đọc những kiến thức thực tế cũng như các chiến lược mạnh mẽ để luôn duy trì niềm hy vọng và sự cân bằng trong thế giới đầy bất ổn hiện nay. Người phụ nữ từng cảm thấy mình “không đủ” Năm 1964, tại khu phố South Side của Chicago, một cô bé được sinh ra trong một gia đình lao động gốc Phi bình thường. Cha cô là công nhân tại nhà máy, còn mẹ cô ở nhà chăm sóc con cái. Họ đã đặt tên cho cô bé là Michelle - một cái tên khá phổ biến và quen thuộc ở Mỹ thời bấy giờ. Và không ai biết rằng cô bé đó sau này sẽ trở thành một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất nước Mỹ (Sức ảnh hưởng của Michelle Obama trải rộng trên nhiều lĩnh vực: xã hội, văn hóa, giáo dục, sức khỏe cộng đồng… Bà đã truyền cảm hứng sống tích cực cho hàng triệu người, không chỉ ở Mỹ mà còn trải rộng khắp toàn cầu). Ngay từ nhỏ, Michelle luôn băn khoăn với câu hỏi: “Mình có đủ giỏi chưa?”. Câu hỏi này theo bà từ thời thơ ấu, khi còn là một cô bé lớn lên trong khu South Side, cho đến khi bà bước vào những ngôi trường danh giá như Princeton và Harvard, thậm chí là khi trở thành Đệ nhất Phu nhân Mỹ. Michelle luôn cảm thấy cần phải chứng minh bản thân, phải làm việc gấp đôi để được công nhận. Ngay cả khi thành công với cuốn sách Chất Michelle, bà vẫn có những khoảnh khắc hoài nghi và tự hỏi, mình có đang chia sẻ quá nhiều không? Liệu mọi người có thực sự muốn nghe câu chuyện của mình hay không? Michelle là đại diện cho những người phụ nữ từng cảm thấy mình “không đủ”: không đủ giỏi, không đủ mảnh mai, không đủ hoàn hảo - nhưng vẫn đứng lên, học cách yêu thương chính mình và tiếp tục sống với nguồn ánh sáng bên trong. Trong Chất Michelle, cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ không ngại kể về những va vấp, những nỗi sợ trên hành trình trở thành “biểu tượng” Michelle Obama như hiện nay. Đó không còn là cuốn hồi ký cá nhân mà là câu chuyện về một người phụ nữ đang dần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình thông qua những câu hỏi: Tôi là ai? Tôi muốn trở thành người như thế nào? Còn ở cuốn hồi ký thứ hai, Ánh sáng trong ta, Michelle cho biết những chiêm nghiệm của một người đã đi qua hành trình tìm kiếm bản sắc và muốn sẻ chia những gì mình học được. Không còn là một cuốn hồi ký theo trình tự thời gian, Ánh sáng trong ta thiên về những bài học và trải nghiệm mang tính hướng dẫn, giúp người đọc vượt qua những thách thức trong cuộc sống. Sách Ánh sáng trong ta. Ảnh: First News. Vươn lên Michelle Obama viết Ánh sáng trong ta trong bối cảnh đại dịch C0vid-19 và những bất ổn chính trị, xã hội ở nước Mỹ. Bà hiểu rằng nhiều người đang cảm thấy hoang mang, mất phương hướng và cần một nguồn động viên. Điểm đặc biệt của cuốn sách không nằm ở những câu chuyện hào nhoáng hay những triết lý xa vời mà ở sự chân thật đến giản dị. Michelle Obama là người phụ nữ từng sống ở trung tâm của quyền lực và danh vọng nhưng bà không vẽ nên một bức chân dung hào nhoáng về bản thân. Thay vào đó, bà kể chuyện bằng sự chân thành, giản dị, mang đến cảm giác gần gũi như một người bạn đang thủ thỉ tâm tình. Bà cũng sợ hãi, cũng lo được lo mất. Bà cũng có những khoảnh khắc yếu đuối của chính mình - những lần bà tự nghi ngờ giá trị của bản thân, những lúc lo lắng không biết mình có đang làm đúng hay không - và chính điều này khiến độc giả cảm thấy gần gũi. Bởi lẽ, ai trong chúng ta chưa từng hoang mang trước tương lai? Ai mà chưa từng lo sợ mình không đủ tốt? Một trong những bài học sâu sắc nhất mà Michelle Obama mang đến trong sách là sự tự nhận thức. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ bản thân, tin tưởng vào giá trị cá nhân và không để những nghi ngờ làm ta chùn bước. Ai cũng có những nỗi sợ, nhưng điều quan trọng là ta chọn cách đối diện với chúng như thế nào. Thay vì cố gắng loại bỏ nỗi sợ, ta có thể học cách chung sống với nó, biến nó thành động lực để tiếp tục tiến lên. Đó là một góc nhìn thực tế và sâu sắc của Michelle, bởi không ai có thể hoàn toàn thoát khỏi sự bất an, nhưng ta có thể học cách bước tiếp dù trong lòng vẫn còn những nỗi lo. Ánh sáng trong ta không chỉ giúp độc giả tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia, mà còn có tác động đến xã hội trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về giáo dục, bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ngay khi ra mắt, cuốn sách đã nhanh chóng lọt vào danh sách “100 cuốn sách phải đọc năm 2022” của tạp chí Time. Đến nay, cuốn sách đã được dịch ra hơn 14 ngôn ngữ và phát hành tại hơn 27 quốc gia. 