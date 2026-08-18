Tiểu thuyết của George R.R Martin được xếp là 'sử thi kỳ ảo hay nhất'

"Trò chơi vương quyền", đã gặt hái thành công vang dội cả về mặt phê bình lẫn thương mại, được so với tiểu thuyết của Tolkien và cộng đồng đọc sách Goodreads đánh giá cao.

Minh họa của Jonathan Burton trong ấn bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm ra mắt Trò chơi vương quyền. Ảnh: Folio.

Nhà văn người Mỹ George R.R Martin luôn khao khát viết một tiểu thuyết sử thi kỳ ảo tương tự Chúa tể những chiếc nhẫn của Tolkien. Ông đã hình thành ý tưởng cho chương đầu tiên và sau đó dần dần bắt đầu viết và vẽ bản đồ về thế giới hư cấu của mình. Trò chơi vương quyền được xuất bản năm 1996, cuốn sách đầu tiên trong loạt truyện A Song of Ice and Fire (Tráng ca lửa và băng) của Martin.

Kể từ khi được xuất bản cách đây 30 năm, Trò chơi vương quyền và các phần tiếp theo của nó đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Cuốn tiểu thuyết được đánh giá cao và gần đây đã được Goodreads vinh danh là "Tiểu thuyết sử thi kỳ ảo hay nhất". Trên nền tảng đọc sách này, cuốn sách đạt điểm đánh giá 4,45 và đã được hơn 2,8 triệu người đọc/người dùng đánh giá.

Khi ra mắt, Trò chơi vương quyền được coi là "sự kiện xuất bản thể loại giả tưởng lớn nhất năm 1996". Khi HBO chuyển thể tiểu thuyết này thành phim truyền hình vào năm 2011, sự quan tâm lại được khơi dậy và doanh số bán sách tăng vọt.

Đến nay, các cuốn sách trong bộ A Song of Ice and Fire đã bán được hơn 100 triệu bản, được dịch sang hơn 47 ngôn ngữ và nhận được sự hoan nghênh rộng rãi trên toàn thế giới.

Lấy bối cảnh thế giới hư cấu Westeros, Trò chơi vương quyền xoay quanh một số gia tộc quý tộc trong vùng đất này, tất cả đều tranh giành quyền kiểm soát Ngai Sắt. Khi một công chúa từng bị lưu đày bắt đầu xây dựng một trong những đội quân hùng mạnh, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo cách chưa từng xảy ra ở Westeros trong hàng trăm năm.

Trò chơi vương quyền mở đầu cho loạt truyện, đã có thêm bốn cuốn tiểu thuyết nữa được xuất bản kể từ khi cuốn đầu tiên ra mắt năm 1996. Martin đã tuyên bố ông dự định sẽ có thêm hai cuốn nữa trong loạt truyện: The Winds of Winter (tạm dịch: Những cơn gió mùa đông) và A Dream of Spring (Giấc mơ mùa xuân).

Tuy nhiên, Martin vẫn chưa hoàn thành hoặc xuất bản thêm phần nào của câu chuyện kể từ A Dance with Dragons (Vũ điệu cùng rồng) năm 2011. Ông cũng từng ám chỉ rằng nếu ông qua đời trước khi hoàn thành loạt truyện, ông sẽ không cho phép bất kỳ nhà văn nào khác hoàn thành nó.