Lý Long Cơ sau khi chia tay bạn gái kém 36 tuổi

Nam diễn viên 76 tuổi cho biết ông đã buông bỏ được những chuyện cũ. Lý Long Cơ hiện tận hưởng cuộc sống độc thân.

Theo Sinchew, nam diễn viên gạo cội Lý Long Cơ (76 tuổi) mới đây xuất hiện tại buổi tiệc tối giao lưu cùng các cựu nghệ sĩ chương trình Enjoy Yourself Tonight ở Hong Kong (Trung Quốc). Tại sự kiện, ông chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau khi kết thúc mối tình đầy tai tiếng với bạn gái kém 36 tuổi Vương Thanh Hà vào cuối năm ngoái.

Trước đó, Lý Long Cơ từng gây chú ý khi xác nhận chia tay và thừa nhận bản thân vô tình trở thành "người thứ ba" do Vương Thanh Hà giấu giếm việc đã lập gia đình. Nhắc lại biến cố này, tài tử cho biết cú sốc tình cảm quá lớn khiến ông hình thành rào cản tâm lý và mất cảm giác an toàn với phụ nữ.

Lý Long Cơ từng trải qua cú sốc khi bị bạn gái cũ lừa dối. Ảnh: Zaobao.

Chia sẻ với truyền thông, Lý Long Cơ cho hay ông đang dần tận hưởng cuộc sống độc thân tự do, không bị ràng buộc. "Tạm thời, tôi thấy rất thoải mái khi ở một mình. Tôi không cần phải báo cáo với ai là mình đi đâu hay mấy giờ sẽ về. Tôi muốn đi đâu thì đi", nam diễn viên nói.

Lý Long Cơ khẳng định bản thân đã buông bỏ những chuyện cũ để hướng tới cuộc sống mới.

Bên cạnh đó, tài tử 76 tuổi cũng xác nhận việc ông và bạn gái cũ đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm được trong thời gian yêu nhau. "Tôi đã tiêu rất nhiều tiền vào quãng thời gian yêu nhau. Nhưng điều đó hiện không còn quan trọng nữa. Tiền bạc không quá quan trọng, sức khỏe mới là điều tôi chú trọng nhất. Bây giờ, tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới", ông nói.

Nam diễn viên tiết lộ sau khi đường ai nấy đi, Vương Thanh Hà vẫn còn để lại một số đồ đạc cá nhân tại nhà riêng của ông. Lý Long Cơ đã chủ động liên hệ, yêu cầu đối phương sớm dọn dẹp toàn bộ vật dụng.

Điều khiến nam diễn viên cảm thấy buồn bã nhất là kể từ khi sự việc xảy ra đến nay, Vương Thanh Hà chưa từng một lần lên tiếng xin lỗi hay bày tỏ sự áy náy với ông.

"Không hề có một lời xin lỗi hay cảm ơn nào cả", Lý Long Cơ nói.

Lý Long Cơ sinh năm 1950, tham gia nhiều bộ phim của TVB từ thập niên 1980. Ông nổi tiếng với vai Vương Trùng Dương ở Thần điêu đại hiệp 1983 hay Ngọc Đế ở Tây Du Ký 1996. Ngoài ra, ông còn tham gia Nghĩa nặng tình thâm, Tiếu ngạo giang hồ 1996, Miêu Thúy Hoa, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thử thách nghiệt ngã, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000, Cung tâm kế 2, Bằng chứng thép 2020, Nghịch thiên kỳ án…