Lý Liên Kiệt gây lo lắng

  • Chủ nhật, 17/8/2025 20:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lý Liên Kiệt xuất hiện trên giường bệnh với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng. Bạn bè xác nhận sức khỏe ông đã ổn định.

Theo Sohu, ngày 17/8, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt khiến khán giả lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh kèm dòng chia sẻ: “Gần đây tôi lại trải qua một lần nữa thử thách về sự vô thường”.

Trong hình, nam diễn viên xuất hiện với vẻ gầy gò, khuôn mặt hốc hác, xung quanh có thiết bị theo dõi nhịp tim, truyền dịch và dây dẫn y tế.

Hoa ngu anh 1

Hình ảnh Lý Liên Kiệt trên giường bệnh. Ảnh: @lylienkiet.

Thông tin trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Ngay sau đó, một người bạn thân của Lý Liên Kiệt đã lên tiếng trấn an: “Anh Kiệt vẫn ổn, chúng tôi đã liên lạc được với anh ấy. Mọi thứ đều ổn, anh ấy ăn uống bình thường”.

Lý Liên Kiệt mắc bệnh cường giáp nhiều năm, khiến ngoại hình thay đổi rõ rệt và từng xuất hiện tin đồn ông qua đời. Nam diễn viên thừa nhận việc phải dùng thuốc lâu dài khiến cân nặng thất thường, lúc gầy yếu, lúc tăng cân nhanh, cùng những biểu hiện như mắt lồi, cổ sưng, khiến ông e ngại khi xuất hiện trước công chúng. Tuy vậy, theo nguồn tin, lần nhập viện này không nghiêm trọng và ông chỉ cần điều trị ngắn hạn.

Trước đó, Lý Liên Kiệt tiết lộ từng có biểu hiện giống tự kỷ, như sợ đám đông, né tránh giao tiếp và thu mình vào thế giới riêng. Ông cho biết việc nổi tiếng quá sớm khiến bản thân luôn bị công chúng vây quanh, xin chữ ký, chụp ảnh và soi mói từng hành động. Dù không thoải mái, ông vẫn phải tỏ ra thân thiện để tránh bị cho là thiếu lịch sự.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á. Từng 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia Trung Quốc ở bộ môn wushu, ông bước chân vào điện ảnh từ năm 1982 với vai chính trong Thiếu Lâm Tự. Sau đó, ông nhanh chóng trở thành biểu tượng màn ảnh qua các tác phẩm như Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Tinh võ anh hùng, Đông Phương Bất Bại.

Từ cuối thập niên 1990, ông lấn sân Hollywood với loạt phim hành động ăn khách như Romeo must die, The one, HeroThe expendables, góp phần đưa điện ảnh võ thuật Trung Quốc đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Lý Liên Kiệt còn được biết đến với các hoạt động từ thiện quy mô lớn. Sau trải nghiệm cận tử trong trận sóng thần năm 2004, ông sáng lập Quỹ One Foundation, hỗ trợ cứu trợ thiên tai và chăm sóc trẻ em.

