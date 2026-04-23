Ly Kute sinh con thứ 3

Thông báo sinh con thứ 3 của "hot girl đời đầu" Hà Nội Ly Kute thu hút sự chú ý.

Ly Kute là mẹ ba con ở tuổi 36. Ảnh: Khánh Ly/Facebook.

Ngày 23/4, Ly Kute (tên thật Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 1990) thông báo đã sinh con thứ 3, đặt tên là bé Sony, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên trang cá nhân 76.000 lượt theo dõi, cô chia sẻ niềm hạnh phúc khi gia đình nhỏ chào đón thêm thành viên mới.

"Em bé thứ 3 của mẹ và gia đình mình đã đến, mang theo thật nhiều yêu thương", Ly Kute viết. Hot mom cũng trải lòng về hành trình làm mẹ, cho rằng điều ý nghĩa nhất sau mỗi lần sinh nở không phải là sự thay đổi, mà là trái tim ngày càng rộng lớn hơn để yêu thương các con. Cô không quên hài hước khẳng định mình vẫn giữ vững phong độ và vị trí là người xinh nhất nhà.

Bà mẹ 3 con cũng nhắn nhủ: "Sẽ có những ngày đủ ồn ào, đủ bận rộn nhưng cũng thật đủ đầy để gọi là hạnh phúc".

Thông tin Ly Kute sinh con thứ ba nhanh chóng nhận về sự quan tâm. Dưới bài đăng của cô, nhiều bạn bè và cư dân mạng để lại lời chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm ngày càng viên mãn của cô.

Chồng Ly Kute ghi lại khoảnh khắc lúc cô vừa hạ sinh bé Sony. Ảnh: Khánh Ly/Facebook.

Không ít bình luận dành lời khen cho nhan sắc của bà mẹ ba con. Các cụm từ như "mẹ 3 con mà vẫn trẻ trung", "xin vía vừa xinh vừa giỏi", hay "đỉnh cao phong độ" xuất hiện dày đặc. Một số người còn hài hước hưởng ứng chia sẻ của Ly Kute khi cô tự nhận là người xinh nhất nhà.

Trước đó, tháng 9/2025, gia đình Ly Kute từng tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho con trai thứ hai, bé Minh Dũng (tên thân mật là Sota). Những hình ảnh trong buổi tiệc khi đó nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Nhắc đến thế hệ "hot girl đời đầu" của Hà Nội, Ly Kute là cái tên quen thuộc. Cô từng ghi dấu ấn khi tham gia sitcom Nhật ký Vàng Anh. Năm 2015, cô gây chú ý khi công khai mang thai con đầu lòng, bé Khoai Tây, và lựa chọn làm mẹ đơn thân.

Đến năm 2023, Ly Kute kết hôn cùng chồng Ngọc Sơn. Một năm sau, cặp đôi chào đón con chung. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp, cho thấy cuộc sống gia đình viên mãn.