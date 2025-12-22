Lý Hải, Minh Hà sau 15 năm kết hôn

Lý Hải, Minh Hà vừa đánh dấu cột mốc 15 năm gắn bó, đồng hành. Cặp đạo diễn - nhà sản xuất có cuộc hôn nhân hạnh phúc với 4 người con.

22/12 là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà. Trên trang cá nhân vào chiều cùng ngày, vợ chồng đạo diễn chia sẻ bộ ảnh cả gia đình được thực hiện trong studio. Các thành viên cùng diện suit, thắt cà vạt trang trọng.

"Tròn 15 năm ngày cưới. Nếu không đếm số năm thì mình cứ ngỡ hai đứa mới yêu nhau ngày hôm qua", Minh Hà chia sẻ.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc tới gia đình nhỏ. Nhiều người hâm mộ nhận xét Lý Hải và Minh Hà không có quá nhiều thay đổi so với 15 năm trước. Thậm chí, Minh Hà ngày càng đẹp mặn mà hơn.

Lý Hải và Minh Hà kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV.

Cặp vợ chồng hiện có 4 người con. Rio (sinh năm 2011) là anh cả trong gia đình. Cậu bé được gia đình cho theo học nhiều bộ môn như bơi lội, võ thuật, piano… từ nhỏ. Rio từng xuất hiện trong một số phần phim Lật mặt của Lý Hải. Ở tuổi 14, con trai cả của Lý Hải có chiều cao nổi bật và ngoại hình điển trai.

Ngoài ra, ba bé Cherry (12 tuổi), Sunny (11 tuổi) và Mio (9 tuổi) cũng được khen đáng yêu, tự tin.

Trong đó, Cherry thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, với gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng giọng nói ngọt ngào. Cô bé từng gây chú ý khi góp mặt trong Lật mặt 7 và 8.

Vào mỗi dịp rảnh rỗi hay kỳ nghỉ lễ, vợ chồng đạo diễn thường đưa các con đi du lịch hoặc về quê để trải nghiệm cuộc sống. Các bé được cha mẹ hướng dẫn cách cho gà ăn, trồng cây.

Trong một bài phỏng vấn, Minh Hà chia sẻ: "Vợ chồng tôi luôn muốn các con có ý thức tự lập, biết nhiều điều trong cuộc sống thay vì quanh quẩn trong máy lạnh, sofa", Minh Hà tâm sự.

Với Lý Hải, anh cho rằng các con càng lớn, bản thân càng cần gần gũi và dạy bảo nhiều hơn. Nam đạo diễn cho biết: "Trong gia đình có người giúp việc nhưng tôi không giao phó việc dạy con cho họ. Việc dạy con phải do cha mẹ. Chỉ cần đưa đón con đi học, dạy chúng học mỗi ngày, tôi thấy đã hết thời gian rồi".

Lý Hải - Minh Hà lâu nay vẫn được nhắc đến là cặp vợ chồng hạnh phúc của giới giải trí.

Minh Hà tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật nhưng không làm việc theo đúng chuyên ngành. Từ khi kết hôn, cô chọn đứng phía sau, là hậu phương cho chồng. Khi Lý Hải làm phim, cô cũng đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, sát cánh bên ông xã.