Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Lý do Trường Giang khóc

  • Thứ ba, 27/1/2026 16:20 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Khi Nhã Phương sinh con, Trường Giang theo dõi qua video call và nhắc trợ lý đưa camera về phía vợ. Diễn viên rơi nước mắt khi chứng kiến con chào đời.

Trên trang cá nhân, Nhã Phương chia sẻ video thuật lại hành trình sinh nhóc tì thứ 3. Diễn viên cho biết khuya 23/1, cô có dấu hiệu chuyển dạ nên được trợ lý đưa tới bệnh viện. Khi ấy, Trường Giang đang bận công tác ở Đà Nẵng. Dù 5h sáng có lịch quay, anh không ngủ được vì lo lắng. Hai vợ chồng video call từ khi Nhã Phương lên xe tới bệnh viện. Trường Giang không giấu nổi xúc động bật khóc.

Khi Nhã Phương lên bàn đẻ, hai vợ chồng vẫn tiếp tục video call. Đạo diễn Nhà ba tôi một phòng thể hiện sự bồn chồn, liên tục động viên cô. Khi nhóc tì chào đời, hai vợ chồng đều rơi nước mắt. Trường Giang còn nhắc trợ lý quay camera về phía Nhã Phương vì quan tâm cho sức khỏe của bà xã.

Nhã Phương cho hay cả ba lần sinh con, Trường Giang đều vì công việc bận rộn mà không thể ở cạnh cô lúc lâm bồn. Trước đó, khi sinh con gái đầu tiên, Trường Giang đang ở trên máy bay. Khi cô sinh em bé thứ hai thì chồng cũng đang diễn trên sân khấu.

Truong Giang anh 1

Trường Giang rơi nước mắt vì lo lắng cho vợ. Ảnh: FBNV.

"Sau bao lần lỡ hẹn, thì lần này, dù chỉ qua màn hình điện thoại, đây là lần đầu tiên Ba Tí được trọn vẹn nhìn thấy con cất tiếng khóc chào đời. Khoảnh khắc ấy, qua màn hình nhỏ xíu thôi, mà cảm xúc của cả hai vợ chồng đều vỡ òa... Hành trình này dẫu có chút vất vả, chút khoảng cách địa lý, nhưng trái tim cả nhà mình luôn ở cạnh nhau. Mong rằng chặng đường phía trước, cả nhà mình sẽ luôn bên nhau, cùng nhau chứng kiến mọi khoảnh khắc đầu đời tuyệt vời của các con", Nhã Phương viết.

Bài đăng của Nhã Phương nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều dân mạng bày tỏ xúc động khi chứng kiến tình cảm của Trường Giang dành cho vợ.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí.

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Phim 'bom tấn', concert tiếp đà bùng nổ 2026

Sự bùng nổ của loạt phim bom tấn, cùng các concert quy mô lớn được kỳ vọng trở thành bản lề đầy uy lực cho thị trường giải trí 2026 có thêm những thành tích đột phá mới.

10:59 22/12/2025

Phim Việt 13+ 'Nhà hai chủ' - có điểm sáng nhưng kịch bản còn vụng về

“Nhà hai chủ” đánh dấu màn chào sân của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Phim có một số điểm sáng đáng khích lệ, nhưng vẫn còn không ít hạn chế ở kịch bản.

17:52 1/1/2026

'Avatar 3' cần kiếm được bao nhiêu tiền?

"Avatar: Fire and Ash" ước tính có điểm hoà vốn khoảng hơn 1 tỷ USD. Hiện tại, tác phẩm được cho là đã bắt đầu mang tiền về túi nhà sản xuất.

06:02 14/1/2026

Tống Khang

Trường Giang Trường Giang Nhã Phương nhã phương sinh con

  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

    Facebook

Đọc tiếp

Vo chong Brooklyn lai gay xon xao hinh anh

Vợ chồng Brooklyn lại gây xôn xao

1 giờ trước 15:41 27/1/2026

0

Nicola và Brooklyn không xuất hiện trong dịp tụ họp gia đình Beckham. Cả hai bày tỏ tình cảm dành cho nửa kia trên mạng xã hội, sau những ồn ào rạn nứt với gia đình.

Ai du suc 'hat cang' Hoa Minzy hinh anh

Ai đủ sức 'hất cẳng' Hòa Minzy

2 giờ trước 14:38 27/1/2026

0

Với cú nổ "Bắc Bling", Hòa Minzy được dự đoán thâu tóm nhiều giải thưởng ở Làn sóng xanh 2025. Song, với hạng mục Nữ ca sĩ/rapper của năm, cô sẽ gặp cản trở là Phương Mỹ Chi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý