Lý do Trường Giang khóc

Khi Nhã Phương sinh con, Trường Giang theo dõi qua video call và nhắc trợ lý đưa camera về phía vợ. Diễn viên rơi nước mắt khi chứng kiến con chào đời.

Trên trang cá nhân, Nhã Phương chia sẻ video thuật lại hành trình sinh nhóc tì thứ 3. Diễn viên cho biết khuya 23/1, cô có dấu hiệu chuyển dạ nên được trợ lý đưa tới bệnh viện. Khi ấy, Trường Giang đang bận công tác ở Đà Nẵng. Dù 5h sáng có lịch quay, anh không ngủ được vì lo lắng. Hai vợ chồng video call từ khi Nhã Phương lên xe tới bệnh viện. Trường Giang không giấu nổi xúc động bật khóc.

Khi Nhã Phương lên bàn đẻ, hai vợ chồng vẫn tiếp tục video call. Đạo diễn Nhà ba tôi một phòng thể hiện sự bồn chồn, liên tục động viên cô. Khi nhóc tì chào đời, hai vợ chồng đều rơi nước mắt. Trường Giang còn nhắc trợ lý quay camera về phía Nhã Phương vì quan tâm cho sức khỏe của bà xã.

Nhã Phương cho hay cả ba lần sinh con, Trường Giang đều vì công việc bận rộn mà không thể ở cạnh cô lúc lâm bồn. Trước đó, khi sinh con gái đầu tiên, Trường Giang đang ở trên máy bay. Khi cô sinh em bé thứ hai thì chồng cũng đang diễn trên sân khấu.

Trường Giang rơi nước mắt vì lo lắng cho vợ. Ảnh: FBNV.

"Sau bao lần lỡ hẹn, thì lần này, dù chỉ qua màn hình điện thoại, đây là lần đầu tiên Ba Tí được trọn vẹn nhìn thấy con cất tiếng khóc chào đời. Khoảnh khắc ấy, qua màn hình nhỏ xíu thôi, mà cảm xúc của cả hai vợ chồng đều vỡ òa... Hành trình này dẫu có chút vất vả, chút khoảng cách địa lý, nhưng trái tim cả nhà mình luôn ở cạnh nhau. Mong rằng chặng đường phía trước, cả nhà mình sẽ luôn bên nhau, cùng nhau chứng kiến mọi khoảnh khắc đầu đời tuyệt vời của các con", Nhã Phương viết.

Bài đăng của Nhã Phương nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều dân mạng bày tỏ xúc động khi chứng kiến tình cảm của Trường Giang dành cho vợ.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí.