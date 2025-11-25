Lý do Trường Giang gây bàn tán

Trường Giang trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại sự kiện công chiếu phim Quán Kỳ Nam, diễn ra ở TP.HCM. Anh đi cùng Kiều Minh Tuấn, Neko Lê và PD Mai Thắm, đến chúc mừng tác phẩm điện ảnh mới của Liên Bỉnh Phát. Trường Giang nổi bật với outfit gồm áo jacket da bóng màu đỏ rượu vang, phối cùng sơ mi đen và kết hợp phụ kiện nhẫn, bông tai, dây chuyền. Kiểu tóc mới cũng giúp nam diễn viên có phần trẻ trung hơn.

Song mọi sự chú ý đổ dồn vào lớp trang điểm của Trường Giang. Anh đánh lớp nền khá dày, tạo khối kỹ lưỡng cùng màu phấn mắt và son đậm. Trước ống kính của nhiếp ảnh gia, lớp kem nền của Trường Giang lại tỏ ra "phản chủ". Không chỉ vậy, layout trang điểm mới của nghệ sĩ được cho là không tự nhiên.

Thời gian gần đây, Trường Giang cho thấy nỗ lực thay đổi về vẻ ngoài và phong cách thời trang. Trong những lần xuất hiện tại các sự kiện, nghệ sĩ đầu tư về outfit. Không ít lần, nghệ sĩ gây bất ngờ khi khoác lên mình cây hàng hiệu, từ trang phục, phụ kiện đến túi xách...

Những bộ đồ giúp Trường Giang trẻ trung và thời thượng hơn. Bên cạnh những lời khen cho nỗ lực thay đổi của nghệ sĩ, không ít ý kiến cho rằng sự bóng bẩy, trau chuốt đôi khi không phù hợp với Trường Giang. Với nhiều khán giả yêu mến Trường Giang nhiều năm qua, họ vẫn mong anh giữ sự giản dị, tự nhiên như từ trước đến nay.

Cột mốc đánh dấu sự thay đổi của Trường Giang phải kể đến là vào cuối 2024. Khi đó, nghệ sĩ chia sẻ anh đã giảm hơn 11 kg. Thời điểm đó, Trường Giang chia sẻ anh giảm cân là để có sức khỏe và nhanh nhẹn hơn, nhằm phục vụ công việc quay show thực tế. Trong một lần khác, Trường Giang tiết lộ từng bị miệt thị ngoại hình. Từ đó, anh cố gắng tập luyện, thay đổi chế độ ăn để thân hình thon gọn hơn.

