Lý do Trường Giang gây bàn tán

  • Thứ ba, 25/11/2025 11:54 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Thời gian qua, Trường Giang nỗ lực thay đổi về ngoại hình và phong cách thời trang. Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, nghệ sĩ gây bàn tán khi mắc lỗi về trang điểm.

truong giang anh 1

Trường Giang trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại sự kiện công chiếu phim Quán Kỳ Nam, diễn ra ở TP.HCM. Anh đi cùng Kiều Minh Tuấn, Neko Lê và PD Mai Thắm, đến chúc mừng tác phẩm điện ảnh mới của Liên Bỉnh Phát. Trường Giang nổi bật với outfit gồm áo jacket da bóng màu đỏ rượu vang, phối cùng sơ mi đen và kết hợp phụ kiện nhẫn, bông tai, dây chuyền. Kiểu tóc mới cũng giúp nam diễn viên có phần trẻ trung hơn.

truong giang anh 2truong giang anh 3

Song mọi sự chú ý đổ dồn vào lớp trang điểm của Trường Giang. Anh đánh lớp nền khá dày, tạo khối kỹ lưỡng cùng màu phấn mắt và son đậm. Trước ống kính của nhiếp ảnh gia, lớp kem nền của Trường Giang lại tỏ ra "phản chủ". Không chỉ vậy, layout trang điểm mới của nghệ sĩ được cho là không tự nhiên.

truong giang anh 4truong giang anh 5

Thời gian gần đây, Trường Giang cho thấy nỗ lực thay đổi về vẻ ngoài và phong cách thời trang. Trong những lần xuất hiện tại các sự kiện, nghệ sĩ đầu tư về outfit. Không ít lần, nghệ sĩ gây bất ngờ khi khoác lên mình cây hàng hiệu, từ trang phục, phụ kiện đến túi xách...

truong giang anh 6truong giang anh 7

Những bộ đồ giúp Trường Giang trẻ trung và thời thượng hơn. Bên cạnh những lời khen cho nỗ lực thay đổi của nghệ sĩ, không ít ý kiến cho rằng sự bóng bẩy, trau chuốt đôi khi không phù hợp với Trường Giang. Với nhiều khán giả yêu mến Trường Giang nhiều năm qua, họ vẫn mong anh giữ sự giản dị, tự nhiên như từ trước đến nay.

truong giang anh 8

Cột mốc đánh dấu sự thay đổi của Trường Giang phải kể đến là vào cuối 2024. Khi đó, nghệ sĩ chia sẻ anh đã giảm hơn 11 kg. Thời điểm đó, Trường Giang chia sẻ anh giảm cân là để có sức khỏe và nhanh nhẹn hơn, nhằm phục vụ công việc quay show thực tế. Trong một lần khác, Trường Giang tiết lộ từng bị miệt thị ngoại hình. Từ đó, anh cố gắng tập luyện, thay đổi chế độ ăn để thân hình thon gọn hơn.

truong giang anh 9
Trong năm 2025, Trường Giang hạn chế hoạt động. Anh chỉ tham gia game show duy nhất là 2 ngày 1 đêm. Trường Giang dành phần lớn thời gian cho gia đình. Cuối tháng 9, nghệ sĩ chia sẻ tin vui Nhã Phương mang thai lần ba.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

An Nhi

Ảnh: FBNV

trường giang Trường Giang trường giang trường giang mắc lỗi trang điểm nghệ sĩ trường giang

