Lý do TP.HCM tặng mỗi hộ nghèo 1 triệu

Kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, TP.HCM hỗ trợ tặng 1 triệu đồng đối với hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm, trong đó có sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Ngô Tùng.

Theo đó, TP.HCM phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung vào 5 nhóm sự kiện gồm: Tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh; các công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các công trình an sinh xã hội; các công trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; các công trình tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khơi dậy khát vọng “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Chào mừng các ngày lễ lớn dịp này, TP.HCM khởi công đầu tư nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội trọng điểm. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, TP.HCM hỗ trợ tặng quà nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác với mức 1 triệu đồng/hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn.

TP.HCM cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm lớn khác gồm lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức triển lãm, trưng bày; hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của TP.HCM qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề liên quan tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Ngoài ra thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối ngày 2/7.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trong tháng 5, thành phố tập trung truyền thông sâu sắc về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm rõ những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; làm rõ ý nghĩa lớn lao của sự kiện Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; truyền thông thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời tập trung truyền thông việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản lý, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.