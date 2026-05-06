Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người thân từ chối chăm sóc bé 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành

  • Thứ tư, 6/5/2026 23:17 (GMT+7)
  • 47 phút trước

ác bên đề xuất chính quyền địa phương làm thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM tiếp nhận cháu bé, đồng thời cử người chăm sóc cháu bé.

Chiều 6/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, TP.HCM cho biết trong ngày UBND xã đã có văn bản đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM tiếp nhận bé trai N.G.K (2 tuổi, tạm trú ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, TP.HCM). Bé K. bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành tàn nhẫn, hiện tại đang được điều trị chấn thương tại bệnh viện song bà ngoại và dì ruột của cháu đã từ chối chăm sóc.

Bao hanh be 2 tuoi anh 1

Hai đối tượng Danh Chơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc và nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Nhân, vào ngày 4/5, UBND xã Hòa Hiệp trực tiếp làm việc với Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ); Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, nơi đang điều trị cho bé K.

Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thông tin cháu K chấn thương gan độ II; chấn thương lách cũ, xương cánh tay, cẳng tay phải. Thời gian điều trị 3 tuần. Qua phân tích tình hình, để bảo đảm cho bé sớm hồi phục, các bên đề xuất chính quyền địa phương làm thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM tiếp nhận cháu bé. Đồng thời cử người chăm sóc cháu bé trong thời gian điều trị và sau khi xuất viện (trong vòng 3 tháng).

Sau thời gian này, Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM sẽ chuyển bé K. về Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tiếp tục nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho bé được học tập.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp cho hay, xã đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng. Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, tạm trú xã Hòa Hiệp) chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, cùng thuê nhà trọ tại xã Hòa Hiệp.

Người đưa vụ bạo hành bé 2 tuổi ở TP.HCM ra ánh sáng

Trong vụ bé N.G.K bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành tàn nhẫn, anh Hoàng Huỳnh Huy (sinh 1997), hàng xóm tại khu trọ của nạn nhân là người đầu tiên phát hiện tình trạng.

4 giờ trước

Diễn biến mới nhất vụ bé 2 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM

Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Sau khi xuất viện, bé sẽ được chăm sóc 3 tháng tại Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM.

5 giờ trước

Cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình

Bằng cách chia sẻ những câu chuyện, tình huống đã từng tham vấn, tiến sĩ Choi Kwang Huyn mang đến những cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình thông qua cuốn sách Hai mặt của gia đình. Cuốn sách phân tích, mổ xẻ hàng loạt những tình huống xoay quanh cuộc sống gia đình như: ngoại tình, chứng nghiện một điều gì đó, lựa chọn người bạn đời tương đồng... Từ đó, sách giúp độc giả nhận thức đầy đủ nguyên nhân của sự việc, đồng thời tìm được cách chấp nhận và xoa dịu những tổn thương trong lòng.

https://tienphong.vn/nguoi-than-tu-choi-cham-soc-be-trai-2-tuoi-bi-me-ruot-va-nguoi-tinh-bao-hanh-post1841214.tpo

An Yên/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạo hành bé 2 tuổi TP.HCM Bé trai 2 tuổi Bạo hành TP.HCM Viện Nhi đồng 1 Xã Hòa Hiệp

    Đọc tiếp

    Mua mua bat dau o mien Tay hinh anh

    Mùa mưa bắt đầu ở miền Tây

    3 phút trước 00:01 7/5/2026

    0

    Liên tục trong những ngày qua, nhiều địa phương tại khu vực vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa lớn từ 50-70mm.

    Bao Hagupit it kha nang vao Bien Dong hinh anh

    Bão Hagupit ít khả năng vào Biển Đông

    1 giờ trước 23:02 6/5/2026

    0

    Hão Hagupit đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nhiều khả năng bị lưỡi áp cao cận nhiệt đới ngăn cản, xác suất đi vào Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam thấp, dưới 20%.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý