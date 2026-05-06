Người thân từ chối chăm sóc bé 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành

Chiều 6/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, TP.HCM cho biết trong ngày UBND xã đã có văn bản đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM tiếp nhận bé trai N.G.K (2 tuổi, tạm trú ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, TP.HCM). Bé K. bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành tàn nhẫn, hiện tại đang được điều trị chấn thương tại bệnh viện song bà ngoại và dì ruột của cháu đã từ chối chăm sóc.

Hai đối tượng Danh Chơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc và nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Nhân, vào ngày 4/5, UBND xã Hòa Hiệp trực tiếp làm việc với Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ); Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, nơi đang điều trị cho bé K.

Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thông tin cháu K chấn thương gan độ II; chấn thương lách cũ, xương cánh tay, cẳng tay phải. Thời gian điều trị 3 tuần. Qua phân tích tình hình, để bảo đảm cho bé sớm hồi phục, các bên đề xuất chính quyền địa phương làm thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM tiếp nhận cháu bé. Đồng thời cử người chăm sóc cháu bé trong thời gian điều trị và sau khi xuất viện (trong vòng 3 tháng).

Sau thời gian này, Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM sẽ chuyển bé K. về Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tiếp tục nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho bé được học tập.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp cho hay, xã đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng. Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, tạm trú xã Hòa Hiệp) chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, cùng thuê nhà trọ tại xã Hòa Hiệp.