Lý do Sesko tịt ngòi

Cựu danh thủ Rio Ferdinand lo lắng về màn trình diễn của tiền đạo Benjamin Sesko sau trận thua 0-3 của MU trước Man City tại vòng 4 Premier League hôm 14/9.

Sesko không nhận đủ sự hỗ trợ. Ảnh: Reuters.

Trên podcast của bản thân, Ferdinand thẳng thắn chia sẻ: “Người mà tôi lo ngại nhất là Sesko. Cậu ấy chẳng có cơ hội nào, không được tạo điều kiện để dứt điểm. Một tiền đạo mới đến CLB, nhiệm vụ của đội bóng phải là tạo cơ hội cho cậu ấy, để Sesko có thể ghi bàn. Nhưng điều đó không xảy ra. Đây là vấn đề cần được khắc phục nhanh chóng”.

Trong suốt 80 phút thi đấu ở Etihad, Sesko chỉ chạm bóng vỏn vẹn 20 lần, đáng nói không có tình huống nào trong vùng cấm. Biểu đồ nhiệt cho thấy vị trí xuất hiện thường xuyên của Sesko là ngang hàng với các tiền vệ Bruno Fernandes và Manuel Ugarte, cho thấy tân binh của "Quỷ đỏ" phải hoạt động quá xa vùng cấm và khó có cơ hội ghi bàn.

Ferdinand cũng cho rằng sự thiếu sáng tạo trên hàng công là nguyên nhân chính khiến MU bế tắc. Ông nói thêm: “Ở hiệp một, chúng ta có thể pressing và giữ bóng tốt. Nhưng khi vào đến phần sân đối thủ, không có chút sáng tạo nào trong lối chơi của MU. Không có Bruno Fernandes, nhìn quanh chẳng thấy ai có thể tạo khác biệt. Bryan Mbeumo không phải mẫu cầu thủ có sự tinh quái cần thiết”.

Với chỉ một chiến thắng sau bốn vòng đấu, MU đang khởi đầu mùa giải theo cách tồi tệ. Theo Ferdinand, nếu “Quỷ đỏ” không nhanh chóng cải thiện khâu sáng tạo trên hàng công, viễn cảnh u ám hoàn toàn có thể kéo dài.

