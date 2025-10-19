Điểm Samsung 'dậm chân tại chỗ' suốt 6 năm

Từ sau sự cố của Galaxy Note 7, Samsung trung thành với viên pin 5.000 mAh suốt 6 năm, trong khi Apple âm thầm thu hẹp khoảng cách và lần đầu tiên vượt qua đối thủ Hàn Quốc.

Suốt 6 năm qua, dòng Galaxy S Ultra của Samsung gần như không được nâng cấp dung lượng pin khi chỉ ở mức 5.000 mAh. Trong khi nhiều đối thủ không ngừng cải thiện dung lượng và công nghệ sạc, ông lớn công nghệ Hàn Quốc vẫn trung thành với con số quen thuộc này, một lựa chọn được định hình bởi cả yếu tố kỹ thuật, lịch sử và pháp lý.

Kể từ khi Galaxy S20 Ultra ra mắt vào đầu năm 2020, mọi thế hệ Galaxy S sau đó đều sở hữu cùng dung lượng pin 5.000 mAh. Dù thế giới smartphone đã trải qua nhiều biến động, từ đại dịch đến sự bùng nổ của AI trên thiết bị di động, viên pin của Samsung vẫn giữ nguyên thông số. Các rò rỉ về Galaxy S26 Ultra, dự kiến ra mắt vào năm 2026, cho thấy công ty có thể tiếp tục đi theo xu hướng này.

Thụt lùi so với đối thủ

Vào năm 2020, viên pin dung lượng 5.000 mAh là một con số ấn tượng. Nó giúp Galaxy S20 Ultra trở thành một trong những mẫu điện thoại có thời lượng sử dụng tốt nhất trên thị trường. Nhưng sau 6 năm, mức dung lượng này không còn tạo được bất ngờ, đặc biệt khi các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục giới thiệu pin silicon-carbon vượt ngưỡng 6.000 mAh, thậm chí 7.000 mAh.

Trong khi đó, Apple với những chiếc iPhone từng có dung lượng pin khá khiêm tốn, đang dần bắt kịp với xu hướng thị trường. Từ viên pin 3.969 mAh trên iPhone 11 Pro Max, công ty đã nâng dần lên 5.088 mAh trên iPhone 17 Pro Max, chính thức vượt qua mức pin của Galaxy S25 Ultra.

Dung lượng pin không còn là điểm mạnh của Samsung Galaxy. Ảnh: Bloomberg.

Dù vậy, dung lượng không phải yếu tố duy nhất quyết định trải nghiệm. Trong những năm gần đây, Samsung tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu năng và tiết kiệm năng lượng thay vì mở rộng kích thước pin. Các thế hệ Galaxy S Ultra mới cho thời lượng sử dụng tốt hơn nhờ tấm nền màn hình tiêu thụ ít điện năng và hệ điều hành được tinh chỉnh kỹ lưỡng.

Thực tế cho thấy Galaxy S23 Ultra có thời lượng pin lâu hơn đáng kể so với S22 Ultra dù vẫn dùng pin 5.000 mAh, minh chứng cho chiến lược đúng đắn mà Samsung đang theo đuổi.

Trong khi đó, Apple thể hiện sự tiến bộ nhanh chóng nhưng thiếu ổn định. Một số dòng như iPhone 15 Pro Max từng ghi nhận thời lượng pin giảm so với thế hệ trước, trước khi có sự cải thiện ở các mẫu tiếp theo. Dù vậy, xu hướng chung của Táo khuyết vẫn là tăng đều và công ty đã rút ngắn đáng kể khoảng cách với đối thủ Hàn Quốc trong cuộc đua về dung lượng pin.

Quy định pháp lý

Lý do khiến Samsung dè dặt với dung lượng pin bắt nguồn từ vụ nổ pin của Galaxy Note 7 vào năm 2016. Sự cố khiến nhiều máy phát nổ, buộc ông lớn công nghệ Hàn Quốc phải thu hồi toàn bộ sản phẩm và chịu tổn thất nặng nề. Sau biến cố này, công ty áp dụng quy trình kiểm tra pin 8 bước nghiêm ngặt, từ kiểm định độ bền đến thử nghiệm an toàn trong môi trường cực đoan.

Từ đó đến nay, chưa có mẫu điện thoại Samsung nào gặp sự cố tương tự. Tuy nhiên, kinh nghiệm đắt giá đó khiến công ty trở nên thận trọng với mọi thay đổi liên quan đến pin.

Samsung khó nâng cấp dung lượng pin do các quy định an toàn phức tạp. Ảnh: Bloomberg.

Không chỉ yếu tố an toàn, khung pháp lý quốc tế cũng là rào cản lớn khiến Samsung khó vượt qua mốc 5.000 mAh. Tại Mỹ, quy định 49 CFR §173.185 giới hạn dung lượng của mỗi cell pin lithium-ion ở mức 20 Wh. Với điện áp khoảng 3,8 V, viên pin 5.000 mAh của Samsung đạt 19 Wh, chỉ vừa dưới giới hạn cho phép. Nếu muốn tăng dung lượng, công ty phải chia pin thành 2 cell riêng biệt hoặc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn về vận chuyển vật liệu nguy hiểm, làm tăng chi phí và độ phức tạp trong sản xuất.

Ở châu Âu, dù không có quy định cụ thể về dung lượng pin, các tiêu chuẩn an toàn của Liên minh châu Âu và Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc (UNECE) vẫn xem pin dung lượng lớn là “hàng hóa nguy hiểm”, đòi hỏi quy trình chứng nhận đặc biệt.

Vì vậy, nhiều mẫu điện thoại Trung Quốc bán ra quốc tế phải giảm dung lượng pin để đáp ứng yêu cầu vận chuyển. Vivo X300 Pro là ví dụ điển hình khi bản nội địa có pin 6.510 mAh nhưng bản toàn cầu chỉ sở hữu dung lượng 5.440 mAh.

Nhìn từ góc độ này, việc Samsung duy trì viên pin 5.000 mAh không hẳn là dấu hiệu của sự bảo thủ. Nó phản ánh cách công ty cân bằng giữa hiệu năng, an toàn và tuân thủ pháp lý.