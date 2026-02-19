Tết này, đừng chơi game quá 180 phút

Việc ngồi chơi game quá lâu không chỉ gây mệt mỏi cho mắt hay cột sống, mà còn đang trực tiếp "tàn phá" thính giác của hàng triệu game thủ.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát game thủ ở Úc và phát hiện ra những mối liên hệ đáng lo ngại đối với những người chơi hơn 10 giờ/tuần. Ảnh: DC Studio/Freepik.

Trong thế giới game hiện đại, âm thanh đóng vai trò sống còn. Từ tiếng bước chân của kẻ thù trong game bắn súng đến nhạc nền hùng tráng trong các game nhập vai, tất cả đều được thiết kế để kích thích thính giác người chơi.

Tuy nhiên, theo một báo cáo quy mô vừa được công bố trên tạp chí y khoa BMJ Global Health, thói quen nghe âm thanh cường độ cao liên tục đang đẩy thế hệ trẻ vào nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, phần lớn game thủ có xu hướng vặn âm lượng lên mức 85 - 90 decibel (dB) - tương đương với tiếng ồn của một máy cắt cỏ hoặc tiếng máy khoan công nghiệp. Khi tiếp xúc với mức âm thanh này trong nhiều giờ liền, các tế bào lông trong tai - bộ phận chịu trách nhiệm truyền tín hiệu âm thanh đến não, sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và không có khả năng phục hồi.

Dựa trên dữ liệu tổng hợp, các chuyên gia khuyến cáo việc chơi game quá 10 giờ/tuần (trung bình khoảng 1,5 - 2 giờ/ngày) đã bắt đầu gây ra những tổn hại tích lũy. Tuy nhiên, đối với những game thủ "cày" liên tục, việc vượt quá mốc 180 phút mỗi ngày được xem là cực kỳ nguy hiểm.

Tai người có cơ chế tự phục hồi sau khi tiếp xúc với tiếng ồn, nhưng cơ chế này cần thời gian yên tĩnh để hoạt động. Việc đeo tai nghe liên tục trong 180 phút khiến đôi tai không có khoảng nghỉ, dẫn đến tình trạng mệt mỏi thính giác và lâu dần làm suy giảm thính lực.

Môi trường phòng máy (quán net) với nhiều tiếng ồn cộng hưởng càng làm tăng áp lực lên màng nhĩ. Ảnh: OEG Stadium

"Game thủ thường không nhận ra thính giác của mình đang bị hủy hoại vì quá trình này diễn ra rất chậm và thầm lặng. Họ chỉ phát hiện ra khi bắt đầu thấy tiếng ù tai thường xuyên hoặc không còn nghe rõ những cuộc trò chuyện bình thường”, trích dẫn từ nghiên cứu cho hay.

Hệ quả của việc lạm dụng chơi game không chỉ dừng lại ở việc nghe kém. Tình trạng ù tai (tinnitus) - tiếng vo ve hoặc tiếng chuông liên tục trong đầu, là nỗi ám ảnh đối với nhiều người chơi lâu năm. Trong những trường hợp nghiêm trọng, việc tiếp xúc với âm lượng lớn quá mức có thể dẫn đến mất thính lực hoàn toàn ở một số dải tần số nhất định.

Hơn nữa, môi trường phòng máy (quán net) với tiếng ồn cộng hưởng từ hàng chục máy tính và tiếng hò hét của người chơi xung quanh càng làm tăng thêm áp lực lên màng nhĩ, khiến ngưỡng chịu đựng của tai bị bào mòn nhanh hơn so với khi chơi tại nhà.

Để chơi game một cách lành mạnh và bảo vệ tối đa thính giác, các chuyên gia khuyến nghị người chơi nên nghiêm túc áp dụng quy tắc "60/60", tức là chỉ duy trì âm lượng ở mức tối đa 60% và không chơi quá 60 phút liên tục trước khi để đôi tai được nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, thay vì tăng âm lượng quá lớn để át đi tạp âm xung quanh, người chơi nên đầu tư sử dụng các loại tai nghe có khả năng chống ồn tốt nhằm giữ âm thanh ở ngưỡng an toàn mà vẫn đảm bảo độ chi tiết.

Quan trọng nhất, hãy luôn học cách lắng nghe cơ thể mình. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau tai, ù tai hoặc cảm giác âm thanh bị nghẹt sau mỗi ván đấu, đó chính là "dấu hiệu cảnh báo đỏ" cho thấy đôi tai đang quá tải.