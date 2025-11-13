Lý do kéo dài thời gian vụ ‘xây nhầm’ 50 căn nhà ở TP.HCM

Do vụ việc có tính chất phức tạp, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) phải tạm đình chỉ và hiện đã quyết định phục hồi giải quyết vụ xây gần 50 căn nhà trái phép ở phường Tân Khánh.

Ngày 13/11, ghi nhận của phóng viên, lực lượng cảnh sát thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành đo vẽ sơ đồ vị trí, chụp ảnh hiện trạng toàn bộ diện tích khu đất (thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Khánh) và 48 công trình nhà, phòng trọ. Cảnh sát vẫn đang lấy thông tin của toàn bộ hộ gia đình đã mua nhà tại khu đất này.

Gần 50 công trình nhà, phòng trọ xây trái phép trên đất sản xuất tại phường Tân Khánh.

Nguồn tin phóng viên cho biết việc cảnh sát đến hiện trường kể trên là để thu thập chứng cứ, xem xét xử lý hình sự những cá nhân liên quan, sau khi Cơ quan CSĐT phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm theo kiến nghị của TAND khu vực 17 và đơn tố cáo của công dân liên quan vụ xây gần 50 công trình nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất.

“Cuối tháng 2, Cơ quan CSĐT nhận được văn bản kiến nghị của tòa án và đơn tố cáo của công dân về việc xây dựng trái phép hàng chục công trình trên đất sản xuất tại phường Tân Khánh và đã thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, do vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều người, cần có thời gian thu thập chứng cứ, nên Cơ quan CSĐT tạm đình chỉ. Sau đó, rơi vào khoảng thời gian sắp xếp lại đơn vị hành chính, Bình Dương hợp nhất với TP.HCM, nhân sự cũng có thay đổi. Đến nay, khi đã ổn định, Cơ quan CSĐT phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm”, nguồn tin cho hay.

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Thái Thanh Hải (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết vụ việc kể trên có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều người, phải kiểm tra, xác minh nhiều tổ chức, cá nhân. Do đó, việc Cơ quan CSĐT tạm đình chỉ, sau đó phục hồi giải quyết là đúng quy định theo Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

“Qua theo dõi diễn biến vụ việc, tôi nhận thấy cơ quan điều tra có động thái tích cực trong quá trình thụ lý giải quyết. Việc kéo dài thời gian là do yếu tố khách quan và tính chất phức tạp. Sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT sẽ đưa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự”, luật sư Hải nhìn nhận.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, liên quan đến vụ việc xây gần 50 căn nhà trái phép ở phường Tân Khánh, TP.HCM, từ ngày 11/11 Công an TP.HCM đã cử điều tra viên đến hiện trường thu thập chứng cứ, xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Lê Văn Hoàng (SN 1969).

Theo hồ sơ, vào năm 1999, hộ ông Trương Minh Ký (SN 1969, ngụ TP.HCM) được UBND huyện Tân Uyên, Bình Dương cũ, nay là TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 6.465m2 thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 ở phường Tân Phước Khánh cũ.

Cảnh sát đến hiện trường để thu thập chứng cứ.

Năm 2017, ông Lê Văn Hoàng và người khác có hành vi chiếm một phần thửa đất kể trên để xây nhà tạm nên đã xảy ra tranh chấp với ông Ký. Năm 2019, ông Ký đã khởi kiện ông Hoàng. Sau khi thụ lý, TAND thị xã Tân Uyên (cũ) đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc ông Hoàng không được xây dựng, lắp ghép nhà tiền chế trên thửa đất số 87. Thời điểm này ông Hoàng đã xây 7 căn nhà cấp 4 và một dãy nhà trọ.

Năm 2020, khi Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên (cũ) ban hành thông báo buộc tháo dỡ các công trình xây nhà trái phép thì trên thửa đất này đã có 25 căn nhà cấp 4, 2 dãy phòng trọ được xây dựng hoàn thiện và 5 căn nhà cấp 4 đang trong quá trình xây dựng.

Sau đó, ông Hoàng làm đơn khởi kiện ngược lại, yêu cầu TAND thị xã Tân Uyên tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký, nhưng yêu cầu khởi kiện đã bị tòa án bác đơn. Thời điểm này đã có 48 căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất.

Năm 2023, TAND TP Tân Uyên (cũ) phục hồi giải quyết đơn kiện của ông Ký đối với ông Hoàng. Tháng 7/2024, TAND thành phố Tân Uyên xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trương Minh Ký, buộc ông Hoàng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất cho nguyên đơn.

Cuối tháng 2, TAND TP Tân Uyên cũ (nay là TAND khu vực 17, TP.HCM) có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Lê Văn Hoàng.

Khu vực xây dựng gần 50 công trình trái phép.

Trong văn bản kiến nghị gởi cơ quan điều tra, TAND khu vực 17 nêu, mặc dù bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, xác định thửa đất số 87 thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ ông Trương Minh Ký, tuy nhiên ông Hoàng vẫn cung cấp thông tin đất của ông Hoàng nhận thừa kế từ người mẹ để tiếp tục chuyển nhượng đất cho nhiều người thông qua việc lập giấy tay, vi bằng.

Những người nhận chuyển nhượng nhà, đất từ ông Hoàng chủ yếu là người dân lao động ở các tỉnh, thành đến tỉnh Bình Dương làm ăn, sinh sống, điều kiện kinh tế khó khăn. Cách thức ông Hoàng thực hiện là xây nhà rồi bán nhà, đất với giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng /căn, ước tính số tiền ông Hoàng nhận được khoảng 27 tỷ đồng . Theo kết quả định giá ngày 29/11/2023 của Hội đồng định giá thành phố Tân Uyên (cũ), giá trị thửa đất số 87 tại thời điểm định giá hơn 40 tỷ đồng .