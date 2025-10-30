'Thần đèn' bắt đầu đào móng để di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách và nhóm cộng sự đã bắt đầu đào để chuẩn bị cắt phần móng nhà ông Đỗ Văn Hữu (43 tuổi, ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) để di dời ngôi nhà "xây nhầm" này trên đất người khác.

Theo phương án kỹ thuật, nhóm thi công sẽ đào móng và thực hiện việc cắt móng ngôi nhà hiện tại. Sau đó, nhóm thi công sẽ đóng cọc tại lô đất mà ông Hữu đã mua trước đó để tiến hành kéo chuyển toàn bộ ngôi nhà về đúng vị trí.

Lô đất của ông Đỗ Văn Hữu mua cách ngôi nhà "xây nhầm" khoảng 4 thửa, cùng tổ dân phố số 7, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

Nhóm thi công bắt đầu đào móng nhà ông Đỗ Văn Hữu tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách cho biết quá trình thi công, việc đóng cọc và căn chỉnh dầm móng là khâu quan trọng nhất trong kỹ thuật di dời nhà. Cọc tại nền đất mới phải khớp chính xác với dầm móng hiện hữu, đảm bảo khả năng chịu lực và an toàn cho kết cấu công trình.

Ông Hoàng Đình Bách nhận định, việc di dời ngôi nhà này sẽ hoàn thành đúng tiến độ trong vài ngày tới.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 11/8/2025, TAND khu vực 1 - TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng để trả lại thửa đất cho gia đình bà Trần Thị Kim Loan tại tổ dân phố số 7, phường Thiên Hương.

Trong buổi làm việc tại UBND phường Thiên Hương ngày 27/10, ông Hữu thừa nhận xây nhà sai vị trí lô đất và đã rút đơn kháng cáo. Đồng thời, mong muốn được bà Loan bán lại cho mình thửa đất bị xây nhầm.

Chính quyền địa phương cũng vận động bà Loan bán lại lô đất trên cho ông Hữu theo giá thị trường hiện hành. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc mua bán lô đất, đề nghị các bên chấp hành bản án và các quy định có liên quan.

Vị trí ngôi nhà 2 tầng xây nhầm (vùng khoanh đỏ) và vị trí lô đất của ông Đỗ Văn Hữu (vị trí khoanh vàng).

UBND phường Thiên Hương cũng đề nghị gia đình bà Loan tạo điều kiện cho ông Hữu di chuyển công trình. Khi thực hiện di chuyển nhà, ông Hữu phải hoàn thiện và thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định và đảm bảo an toàn trật tự xây dựng, môi trường.

Theo ông Đỗ Văn Hữu, bà Loan đề nghị mức giá 900 triệu đồng cho lô đất mình xây nhầm, rộng 60 m2, ngõ khoảng 2,5 m. Năm 2024, ông Hữu mua lô đất cùng ngõ khoảng 550 triệu đồng.

"Thần đèn" và nhóm thi công khảo sát chiều 28/10, lên phương án kỹ thuật di dời ngôi nhà ông Đỗ Văn Hữu.

Ông Hữu mặc cả giá 800 triệu đồng, trả trước 200 triệu đồng và sẽ trả phần còn lại sau khoảng một tháng. Tuy nhiên, 2 bên sau đó đã không đi đến thống nhất được việc mua bán, ông Hữu cho biết sẽ chấp hành bản án, nhờ "thần đèn" di chuyển ngôi nhà về đúng lô đất của mình.

Chiều 28/10, ông Hữu đã mời "thần đèn" Hoàng Đình Bách và cộng sự đến khảo sát và chuẩn bị phương án kỹ thuật di dời công trình "xây nhầm". Ước tính, tổng chi phí để hoàn tất việc di dời “nhà xây nhầm” khoảng 200-250 triệu đồng. Ông Hữu đã ứng trước cho “thần đèn” 50 triệu đồng.