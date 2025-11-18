Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn tăng cao

  • Thứ ba, 18/11/2025 09:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tính đến giữa tháng 11 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 80 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024.

Thông tin từ Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cặp cửa khẩu trên tỉnh Lạng Sơn diễn ra ổn định với hiệu suất thông quan cao, tập trung tại các cửa khẩu đường bộ như Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh. Mỗi lượng xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 1.700 phương tiện.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả tươi, nông sản, hoa quả; hàng may mặc, vải dệt, gỗ mỹ nghệ...; hàng nhập khẩu chủ yếu là nông sản, linh kiện điện tử, xe ôtô nguyên chiếc, hàng tiêu dùng, máy móc công nghiệp...

Tính đến giữa tháng 11 này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở loại hình qua các cửa khẩu của tỉnh đã đạt trên 81 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt trên 6,6 tỷ USD.

cua khau dong dang anh 1

Hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn tăng cao. Ảnh: H.N.

Theo cơ quan chức năng, trong những tháng cuối năm nay và nửa đầu năm 2026, dự báo lượng xe chở hàng xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn sẽ tăng khoảng 10-15 % so với thời gian trước. Để tiếp đà tăng trưởng kinh tế biên mậu, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện các công việc liên quan tới xây dựng hạ tầng cửa khẩu, chủ động các phương án điều tiết phương tiện…

Cùng với đó, các lực lượng chức năng hải quan, biên phòng cửa khẩu, kiểm dịch thực vật và Trung tâm Quản lý cửa khẩu tăng cường nắm bắt, giải quyết khó khăn nâng cao năng lực thông quan hàng hóa; chủ động phương án điều tiết, phân luồng tại các cửa khẩu trên địa bàn, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa, đặc biệt là dịp cao điểm những tháng cuối năm.

Mặt khác, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm khu vực cửa khẩu…

Theo Quốc Nam/Tienphong.vn

