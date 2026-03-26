Lý do Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập

Hà Nội dự kiến cắt giảm các trường công có quy mô lớp và học sinh dưới chuẩn, cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp hoặc nằm quá gần nhau gây chồng chéo.

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Nội dung trên thuộc báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội gửi tới UBND thành phố, đề xuất phương án sắp xếp các trường công lập trên địa bàn.

Theo đó, giai đoạn 2026-2027, thành phố vẫn giữ nguyên 124 trường THPT do nhu cầu về chỗ học cho học sinh ở Hà Nội có xu hướng tăng. Các trường đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về quy mô số lớp, số học sinh theo quy định.

Với các trường mầm non, tiểu học, THCS, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới.

35 trường dự kiến thuộc diện cắt giảm ngay nằm ở 18 xã, phường: Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Ngọc Hà, Sơn Tây, An Khánh, Chương Dương, Đan Phượng, Phú Cát, Phúc Lộc, Thạch Thất, Yên Bài, Phú Nghĩa, Minh Châu.

Trong đó, trường mầm non giảm 23 trường, từ 811 trường còn 788 trường. Trường tiểu học giảm 4 trường, từ 728 trường còn 724 trường; THCS giảm 8 trường, từ 614 trường còn 606 trường; trường liên cấp tiểu học và THCS, liên cấp THCS và THPT đều tăng 1 trường. Danh sách chi tiết chưa được công bố.

Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra năm lý do đề nghị sắp xếp lại các trường, cụ thể:

Thứ nhất, quy mô lớp và học sinh dưới chuẩn. Theo quy định, quy mô trường mầm non là 9-30 nhóm, lớp; tiểu học là 10-40 lớp; THCS là 8-45 lớp; THPT 15-50 lớp; trường liên cấp (2 cấp) 9-50 lớp; trường liên cấp (3 cấp) 9-75 lớp.

Trong khi đó, hiện tại, nhiều trường chỉ có từ 5-8 lớp học, như THCS Phú Mãn thuộc xã Phú Cát có 5 lớp; Mầm non huyện thuộc xã Đan Phượng có 8 lớp; THCS Vân Hà và Tiểu học Vân Hà thuộc xã Phúc Lộc đều chỉ có 5 lớp.

Một số trường gặp khó khăn trong tuyển sinh dẫn đến số học sinh rất ít, sĩ số không đảm bảo như trường THCS Hồng Hà (phường Sơn Tây) hay các trường mầm non tại Phường Cửa Nam.

Thứ hai, diện tích đất chật hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp. Cụ thể, nhiều trường có diện tích quá nhỏ, đan xen trong khu dân cư, nằm sâu trong ngõ hẹp. Một số trường có cơ sở vật chất cũ, xuống cấp trầm trọng, vị trí giao thông không thuận tiện...

Thứ ba, khoảng cách địa lý quá gần, gây chồng chéo địa bàn. Có những trường mầm non hoặc tiểu học chỉ cách nhau từ 200 m đến dưới 1,5 km, gây thu hẹp quy mô tuyển sinh của từng trường.

Thứ tư, việc sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa nguồn lực, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chắp vá, đặc biệt đối với các điểm trường lẻ.

Thứ năm, Sở GD&ĐT cho rằng việc sắp xếp là phù hợp với đặc thù địa giới hành chính và định hướng phát triển

Giai đoạn 2028-2030, để giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy quản lý hành chính mà vẫn giữ nguyên số lượng các điểm trường để không làm ảnh hưởng đến nhu cầu học tập của học sinh, Hà Nội sẽ đổi mới mô hình quản lý, quản trị nhà trường đối với hệ thống trường mầm non và trường phổ thông.

Cụ thể, sở dự kiến giảm đầu mối quản lý bằng cách sáp nhập nhiều trường thành một trường lớn, song giữ nguyên vị trí để tạo thành mô hình đa cơ sở. Việc sắp xếp sẽ diễn ra đối với những trường mầm non dưới 15 lớp, tiểu học dưới 20 lớp, THCS dưới 23 lớp.

Song song với sắp xếp lại mô hình trường học đa cơ sở như trên, thành phố sẽ triển khai các mô hình quản lý trường nhiều cấp học (trường liên cấp); mô hình “liên kết mạng lưới trường học liên phường, liên xã”; giao quyền tự chủ toàn diện; tổ chức thực hiện thí điểm mô hình quản trị mới.