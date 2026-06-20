Lý do Hà Nội đề xuất nâng hỗ trợ ăn bán trú cao nhất 40.000 đồng/ngày

Đánh giá mức hỗ trợ bữa ăn bán trú hiện hành không còn phù hợp với tình hình thực tế kinh tế - xã hội, UBND TP Hà Nội đề xuất nâng mức hỗ trợ lên 28.000-40.000 đồng/ngày.

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2026-2027.

Cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú áp dụng với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Hai nhóm học sinh tiểu học được đề xuất hỗ trợ với các mức cụ thể:

Nhóm 1 là học sinh là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và bãi giữa sông Hồng; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh mồ côi cả cha và mẹ, bị bỏ rơi, không có nguồn nuôi dưỡng; học sinh thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật; học sinh là con của người có công với cách mạng, mức hỗ trợ là 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Nhóm 2 là học sinh tại các khu vực còn lại, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Như vậy, mức đề xuất mới đã tăng 8.000-10.000 đồng so với hiện nay. Cũng theo dự thảo, trường hợp phụ huynh học sinh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày).

Thời gian hỗ trợ dự kiến từ năm học 2026-2027 (theo số ngày ăn thực tế, không quá 9 tháng/năm học). Nguồn kinh phí hỗ trợ là nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp.

Dự kiến, số học sinh năm học 2026-2027 tại Hà Nội là 747.890 em. Trong đó, số học sinh bán trú là 650.964 em, tương ứng với tổng kinh phí dự kiến là 3.644,037 tỷ đồng .

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có đánh giá sau 1 năm học thực hiện hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố. Theo đó, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú đã tạo chuyển biến rõ nét về thể chất, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của học sinh tiểu học.

Đa số học sinh có sự cải thiện tích cực về thể trạng; chiều cao bình quân tăng từ 1,5-3 cm, cá biệt có học sinh tăng 5 cm/năm học, cân nặng tăng từ 1-3,3 kg.

Tỉ lệ học sinh suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và thể lực yếu có xu hướng giảm, đặc biệt tại các địa bàn còn khó khăn, khu vực ngoại thành và nơi có đông học sinh thuộc diện chính sách...

Việc hỗ trợ tiền ăn giúp các cơ sở giáo dục có điều kiện cải thiện chất lượng khẩu phần, bảo đảm cân đối các nhóm chất theo nhu cầu phát triển lứa tuổi học sinh tiểu học.

Khoản hỗ trợ từ ngân sách giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho các gia đình; đồng thời giải phóng khỏi áp lực phải đưa đón con em hai lần vào giữa ngày học.

Tuy nhiên, thành phố nhận định mức hỗ trợ hiện hành (30.000 đồng/ngày cho vùng miền núi, bãi giữa sông Hồng; 20.000 đồng/ngày cho vùng còn lại) không còn phù hợp với tình hình thực tế kinh tế - xã hội.

Sự gia tăng liên tục của giá cả nguyên liệu thực phẩm, chi phí vận chuyển, logistics, cùng với việc điều chỉnh tăng lương cơ sở đã làm chi phí tổ chức bữa ăn bán trú tăng đáng kể, đặc biệt là chi phí nhân công trực tiếp.

Trong điều kiện giá thực phẩm tăng cao, các trường phải thường xuyên điều chỉnh thực đơn, cân đối chi phí giữa các nhóm thực phẩm, dẫn đến áp lực lớn trong việc vừa bảo đảm an toàn thực phẩm, vừa duy trì bữa ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh.

Theo kế hoạch, nghị quyết về quy định hỗ trợ bữa trưa cho học sinh tiểu học sẽ được trình HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua vào kỳ họp thường lệ tháng 7.