Lý do giám đốc sáng tạo của Chị đẹp thành tâm điểm tranh cãi

Trước Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Denis Đặng nhiều lần vướng tranh cãi sao chép ý tưởng từ các poster phim hoặc tác phẩm của người khác.

Trước ồn ào ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Denis Đặng đã nhiều lần bị tố đạo nhái ý tưởng. Màu nước mắt do Denis Đặng làm giám đốc sáng tạo. Tuy nhiên, poster quảng bá sản phẩm này bị tố đạo nhái poster phim The Handmaiden của Hàn Quốc và The Haunting of Hill House.

Năm 2020, Denis Đặng cũng có vài hình ảnh được cho là tương đồng với ý tưởng của nhiếp ảnh người Nga. Một tấm hình trong số đó có cảnh Denis Đặng mặc áo kẻ với bàn tay kéo dài và cầm theo trái bóng màu đen. Tấm hình khá giống với hình ảnh của tài khoản Darkflawless. Đáng nói, hình ảnh của Darkflawless đăng trước Denis Đặng khoảng 4 tháng.

Ở hình ảnh khác, gương mặt Denis Đặng được chia làm đôi và ở giữa là khối hình tròn màu đỏ. Ý tưởng này cũng giống tấm ảnh được đăng trước đó của Darkflawless.

Các sản phẩm của Denis Đặng vướng tranh cãi.

Andrey, chủ nhân tài khoản Darkflawless, sau đó lên tiếng tố cáo Denis Đặng. Anh gắn tài khoản của Denis Đặng và viết: "The person who copies my work has a checkmark, but i still don't have it and how do i understand this?" (Tạm dịch: Người sao chép tác phẩm của tôi có tích xanh, nhưng tôi vẫn chưa có nó. Tôi nên hiểu chuyện này như thế nào?).

Sau đó, Denis Đặng lên tiếng xin lỗi và cho biết đã liên hệ với chủ nhân của các tấm hình gốc. Giám đốc sáng tạo giải thích anh cố gắng làm giống 100% tác phẩm của nhiếp ảnh mà anh thần tượng ở thời điểm đó.

Denis Đặng vướng tranh cãi ở chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Hiện, Denis Đặng vấp tranh cãi “nhận vơ ý tưởng” ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Ồn ào bắt nguồn từ việc Denis Đặng đăng lên trang cá nhân bản phác thảo các mẫu thiết kế cho tiết mục Em xinh tại Công diễn 4. Nhiều khán giả hiểu nhầm Denis Đặng chính là người lên ý tưởng cho trang phục.

Tuy nhiên, theo Hoàng Ku, 5 bộ đồ cho 5 chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc, Thu Phương, Trang Pháp, Huyền Baby và Diệu Nhi ở tiết mục Em xinh do 5 stylist khác nhau thực hiện. Mỗi stylist làm việc với một chị đẹp. Họ đã họp bàn sau đó lên ý tưởng và làm riêng biệt từng bộ đồ cho mỗi chị đẹp. Denis Đặng sau đó xóa đoạn clip gây tranh cãi.

Đêm 11/1, Denis đăng bài xin lỗi. Anh cho rằng đây chỉ là sự cố hiểu lầm và sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời bày tỏ luôn tôn trọng các stylist của chương trình.

Tuy nhiên, dưới bài viết, stylist Hoàng Ku tiếp tục bình luận: “Denis đang hiểu sai rồi. Không ai nói Denis nhận vơ thiết kế trang phục. Mọi người muốn làm rõ việc Denis đăng ‘từ sketch đến sân khấu’ như bản ê-kíp Denis vẽ là không đúng với đạo đức nghề nghiệp và quy trình làm việc thông thường. Nếu Denis thực sự tôn trọng sự sáng tạo từ ý tưởng của các chị đẹp, đạo diễn sân khấu, nhà thiết kế, Denis đã liên hệ tổng hợp các bản sketch thiết kế từ mọi người và đăng lên".

Về phía nhà sản xuất Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, trả lời Tri thức - Znews về vụ việc ồn ào trên, đại diện đơn vị này nói: "Tại mỗi tiết mục, các chị đẹp sẽ cùng giám đốc sáng tạo thảo luận và đưa ra ý tưởng. Sau khi thống nhất được ý tưởng chung, đạo diễn sân khấu sẽ xem xét tính khả thi của ý tưởng khi dàn dựng, thực hiện trên sân khấu".

"Quá trình thảo luận ý tưởng, ban tổ chức không tham gia nhằm mục đích giúp các chị đẹp thể hiện sự tự tin của bản thân. Khi đã hoàn thiện được ý tưởng và cách dàn dựng, các chị đẹp sẽ cùng stylist thực hiện trang phục và phối hợp cùng bộ phận sản xuất của chương trình", NSX phản hồi.