Lý do Erling Haaland dùng tên khác ở World Cup 2026

Tiền đạo Erling Haaland sử dụng tên "Braut Haaland" trên áo đấu tại World Cup 2026, một cách lan truyền nét văn hóa độc đáo của Na Uy.

Tiền đạo Erling Haaland chọn tên "Braut Haaland" trên áo đấu tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Erling Haaland là một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất tại World Cup 2026. Trong khi người hâm mộ không có gì ngạc nhiên với những bàn thắng, thì cái tên trên lưng áo của anh lại khiến nhiều người chú ý.

Cầu thủ 25 tuổi này ghi “Haaland” phía sau lưng áo khi thi đấu cho câu lạc bộ Manchester City. Tuy nhiên, tại World Cup 2026 - giải đấu lớn nhất của Na Uy kể từ năm 2000, anh lại chọn cái tên “Braut Haaland”.

“Braut” là họ của mẹ Haaland, cựu vận động viên 7 môn phối hợp chuyên nghiệp Gry Marita. Theo Times of India, cha của tiền đạo này là Alf-Inge “Alfie” Haaland, người theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp dưới tư cách hậu vệ và tiền vệ cho Nottingham Forest, Leeds United và Manchester City.

Về mặt pháp lý, tên đầy đủ của anh là Erling Braut Haaland. Tờ Atlantic cho biết tại Na Uy, thay vì dùng một họ, nhiều người mang họ của cả bố và mẹ để duy trì họ tên gia đình qua nhiều thế hệ. Họ của mẹ thường được đặt làm tên đệm.

Đầu năm nay, Haaland chia sẻ với BBC rằng anh rất tự hào về mẹ mình. Hai mẹ con đã chụp ảnh cùng nhau cầm chiếc cúp sau khi Manchester City giành chức vô địch Champions League năm 2023.

Áo của Haaland khi thi đấu cho câu lạc bộ Manchester United. Ảnh: Reuters.

World Cup không phải lần đầu tiên Haaland mang họ mẹ. Thời kỳ đầu sự nghiệp, anh thường dùng cả hai họ, sau đó bỏ “Braut”. Hiện tại, cầu thủ này chỉ dùng họ "Braut" khi khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng tùy trận Haaland mới mang áo có ghi “Erling Braut”.

Tại vòng loại World Cup 2026 - nơi tiền đạo này ghi 16 bàn thắng trong 8 trận đấu, anh dùng áo "Haaland" trong những trận đấu đầu tiên gặp Estonia và Italy. Tới mùa hè năm 2025, tên "Braut Haaland" xuất hiện trong các trận đấu lượt về khi Na Uy giành vé dự World Cup.

Trước giải đấu, Haaland tự giới thiệu với các đài truyền hình mình là “Erling Braut Haaland”, và anh ghi tên đầy đủ trên một số nền tảng mạng xã hội.

“Khoảng 60% người Na Uy có tên đệm bắt nguồn từ dòng họ mẹ. Tên đệm phổ biến hơn ở người trẻ tuổi. Nhiều người Na Uy rút ngắn tên khi giao tiếp quốc tế cho thuận tiện, nhưng vẫn dùng tên đầy đủ khi ở quê nhà”, Ivar Utne - giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Bergen - chia sẻ.

Việc đặt theo họ mẹ cũng phản ánh những thay đổi rộng lớn trong quy ước đặt tên ở Na Uy, khi bảo tồn bản sắc của cả hai bên gia đình ngày càng phổ biến.

“Đây là lời tuyên bố đáng mến từ Haaland vì tên đệm thường bị lãng quên ở Na Uy. Cậu ấy bày tỏ lòng kính trọng với mẹ mình thông qua phong tục đất nước”, Liv Birgit Christensen - tác giả cuốn sách Exploring Norwegian Genealogy - chia sẻ.

Khoảng 50% phụ nữ trong các mối quan hệ lâu dài ở Na Uy kết hôn, trong đó có khoảng 50% lấy họ của chồng. "Tỷ lệ này giảm từ 68% vào năm 1995 xuống còn 46% số phụ nữ lấy họ của chồng vẫn giữ họ thời con gái làm tên đệm", bà Christensen cho biết.

Haaland không phải cầu thủ duy nhất trong đội tuyển Na Uy thêm họ mẹ vào phía sau áo đấu. Hậu vệ Kristoffer Ajer của Brentford cũng làm điều tương tự. Anh mặc áo có tên “Ajer” ở giải quốc nội nhưng lại dùng “Vassbakk Ajer” khi khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ năm 2018. “Vassbakk” tưởng nhớ ông ngoại của Ajer, người qua đời năm 2017. Tên đầy đủ của anh là Kristoffer Vassbakk Kopp Ajer.

Sinh ra ở Leeds năm 2000, Haaland đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Anh nhưng chọn Na Uy - quốc gia cha anh có 34 lần khoác áo đội tuyển và nơi sinh sống từ năm 4 tuổi. Anh đại diện cho Na Uy ở mọi cấp đội tuyển trẻ kể từ cấp U15. Tình yêu của anh dành cho Na Uy thể hiện rõ qua 34 bài đăng trên Instagram kể từ khi mùa giải trong nước kết thúc.