Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Lý do đồng Pi tăng giá

  • Thứ tư, 29/10/2025 16:25 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Đồng Pi phục hồi nhẹ sau thời gian trầm lắng, song nhà đầu tư vẫn thận trọng trước rủi ro nguồn cung và tính phi tập trung của mạng lưới.

Đồng Pi bất ngờ phục hồi. Ảnh: Binance.

Giá đồng Pi đã ghi nhận mức tăng nhẹ trong 24 giờ qua, giữa bối cảnh lượng lớn token được rút khỏi các sàn giao dịch và dự án công bố tiến triển trong hệ thống xác minh người dùng (KYC). Diễn biến này giúp đồng tiền mã hoá từng gây chú ý nhờ mô hình khai thác trên di động lấy lại phần nào niềm tin từ cộng đồng.

Theo dữ liệu từ BeInCrypto Markets, Pi tăng khoảng 0,91% trong ngày, hiện giao dịch quanh mức 0,2 USD. Mặc dù đây chỉ là mức tăng khiêm tốn, xu hướng này cho thấy áp lực bán đã giảm sau giai đoạn dài đồng tiền này chịu sự bi quan của thị trường.

Số liệu từ nền tảng theo dõi PiScan cho thấy chỉ trong tháng 10, người dùng đã rút gần 10 triệu token Pi khỏi các sàn giao dịch. Riêng 24 giờ gần nhất, hơn 2,6 triệu token đã rời khỏi ví sàn. Tổng lượng Pi lưu thông trên các sàn hiện giảm còn khoảng 410 triệu, thấp hơn mức 420 triệu hồi tháng 9. Việc lượng lớn token rời sàn là tín hiệu phản ánh xu hướng tích trữ trong dài hạn.

Sau nhiều lần trì hoãn và phản ánh từ người dùng, nhóm phát triển đã triển khai quy trình KYC tự động nhằm tăng tốc độ xét duyệt và giảm sai sót trong xác thực tài khoản. Theo công bố chính thức, hệ thống mới đã giúp xác minh thêm hơn 3,36 triệu tài khoản Pioneers, trong đó khoảng 2,69 triệu tài khoản được chuyển sang blockchain Pi Mainnet. Ngoài ra, khoảng 4,76 triệu tài khoản khác đã đủ điều kiện để hoàn tất xác minh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rủi ro vẫn tồn tại khi hơn 121 triệu token dự kiến được mở khóa trong 30 ngày tới. Lượng cung bổ sung này có thể gây áp lực lên giá, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiền mã hoá vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuỗi khối PiScan, Việt Nam hiện có 163 nút mạng của Pi Network, chiếm gần 49% trong tổng số 334 điểm xử lý toàn cầu. Phần lớn các nút này phân bố tại miền Bắc với 75 máy, tiếp đến là miền Nam 54 và miền Trung 34.

Số lượng nút tại Việt Nam vượt xa nhiều khu vực có cộng đồng đào Pi lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc hay châu Âu. Điều này cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ của người dùng trong nước, song đặt ra lo ngại về sự tập trung quyền kiểm soát theo khu vực địa lý.

Hiện Pi Network chỉ có 2 máy xác thực giao dịch trên toàn cầu, đều do đội ngũ phát triển quản lý, khiến tính phi tập trung của mạng lưới tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

Mặc Bitcoin tăng, Pi Network lại vừa có đáy mới

Giữa giai đoạn Bitcoin tăng trưởng, cán mốc cao nhất mọi thời, đồng Pi Network lại ngược dòng, giảm sâu.

14:29 10/10/2025

Pi Network bị bán tháo

Giá đồng Pi sập mạnh trong chiều 22/9, lập mốc thấp nhất từng được ghi nhận.

15:24 22/9/2025

Đồng Pi tăng giảm bất chấp giá Bitcoin

Từ khi mở mạng và được niêm yết trên các sàn tiền số, giá đồng Pi tăng giảm bất thường, không tuân thủ theo quy luật thị trường.

15:27 23/7/2025

Minh Hoàng

Đồng Pi tăng giá Bitcoin Tiền mã hóa Pi Token Tiền mã hoá Pi Coin Pi Mainnet

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Apple kien nhan vien Oppo hinh anh

Apple kiện nhân viên Oppo

2 giờ trước 14:52 29/10/2025

0

Một cựu kiến trúc sư hệ thống cảm biến của Apple Watch bị nghi ngờ đánh cắp bí mật của công ty và cung cấp cho Oppo.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý