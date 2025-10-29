Lý do đồng Pi tăng giá

Đồng Pi phục hồi nhẹ sau thời gian trầm lắng, song nhà đầu tư vẫn thận trọng trước rủi ro nguồn cung và tính phi tập trung của mạng lưới.

Đồng Pi bất ngờ phục hồi. Ảnh: Binance.

Giá đồng Pi đã ghi nhận mức tăng nhẹ trong 24 giờ qua, giữa bối cảnh lượng lớn token được rút khỏi các sàn giao dịch và dự án công bố tiến triển trong hệ thống xác minh người dùng (KYC). Diễn biến này giúp đồng tiền mã hoá từng gây chú ý nhờ mô hình khai thác trên di động lấy lại phần nào niềm tin từ cộng đồng.

Theo dữ liệu từ BeInCrypto Markets, Pi tăng khoảng 0,91% trong ngày, hiện giao dịch quanh mức 0,2 USD . Mặc dù đây chỉ là mức tăng khiêm tốn, xu hướng này cho thấy áp lực bán đã giảm sau giai đoạn dài đồng tiền này chịu sự bi quan của thị trường.

Số liệu từ nền tảng theo dõi PiScan cho thấy chỉ trong tháng 10, người dùng đã rút gần 10 triệu token Pi khỏi các sàn giao dịch. Riêng 24 giờ gần nhất, hơn 2,6 triệu token đã rời khỏi ví sàn. Tổng lượng Pi lưu thông trên các sàn hiện giảm còn khoảng 410 triệu, thấp hơn mức 420 triệu hồi tháng 9. Việc lượng lớn token rời sàn là tín hiệu phản ánh xu hướng tích trữ trong dài hạn.

Sau nhiều lần trì hoãn và phản ánh từ người dùng, nhóm phát triển đã triển khai quy trình KYC tự động nhằm tăng tốc độ xét duyệt và giảm sai sót trong xác thực tài khoản. Theo công bố chính thức, hệ thống mới đã giúp xác minh thêm hơn 3,36 triệu tài khoản Pioneers, trong đó khoảng 2,69 triệu tài khoản được chuyển sang blockchain Pi Mainnet. Ngoài ra, khoảng 4,76 triệu tài khoản khác đã đủ điều kiện để hoàn tất xác minh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rủi ro vẫn tồn tại khi hơn 121 triệu token dự kiến được mở khóa trong 30 ngày tới. Lượng cung bổ sung này có thể gây áp lực lên giá, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiền mã hoá vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuỗi khối PiScan, Việt Nam hiện có 163 nút mạng của Pi Network, chiếm gần 49% trong tổng số 334 điểm xử lý toàn cầu. Phần lớn các nút này phân bố tại miền Bắc với 75 máy, tiếp đến là miền Nam 54 và miền Trung 34.

Số lượng nút tại Việt Nam vượt xa nhiều khu vực có cộng đồng đào Pi lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc hay châu Âu. Điều này cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ của người dùng trong nước, song đặt ra lo ngại về sự tập trung quyền kiểm soát theo khu vực địa lý.

Hiện Pi Network chỉ có 2 máy xác thực giao dịch trên toàn cầu, đều do đội ngũ phát triển quản lý, khiến tính phi tập trung của mạng lưới tiếp tục bị đặt dấu hỏi.