Lý do Chelsea sụp đổ

Một hiệp hai tệ hại phơi bày toàn bộ vấn đề của Chelsea, từ bản lĩnh thi đấu đến cách vận hành đội bóng.

Chelsea không có bản lĩnh.

Chelsea không thua Man City theo cách bất ngờ. Họ sụp đổ theo đúng kịch bản đã lặp lại quá nhiều lần mùa này. Một hiệp một đủ hy vọng, rồi tất cả tan vỡ chỉ trong vài khoảnh khắc mất kiểm soát.

Bản lĩnh là thứ Chelsea không có

Tại Stamford Bridge hôm 12/4, mọi thứ bắt đầu không tệ. Chelsea giữ được nhịp chơi, không bị cuốn vào lối đá của Manchester City. Họ tổ chức tốt, kiểm soát được không gian và tạo ra cảm giác về một trận đấu có thể cạnh tranh. Nhưng Premier League không dành cho những đội chỉ chơi tốt trong một nửa thời gian.

Khoảnh khắc Rayan Cherki treo bóng để Nico O’Reilly ghi bàn là bước ngoặt. Không chỉ là bàn thua, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Chelsea không đủ sức chống đỡ khi cường độ trận đấu tăng lên. Một pha tranh chấp thua đơn giản của Andrey Santos cũng đủ để kéo sập toàn bộ hệ thống phòng ngự.

Sau đó, mọi thứ diễn ra quen thuộc đến đáng sợ. Chelsea mất kiểm soát. Khoảng cách giữa các tuyến giãn ra. Những pha xử lý trở nên vội vàng. Và khi Moisés Caicedo mắc sai lầm dẫn tới bàn thua thứ ba, trận đấu thực chất đã kết thúc từ trước đó.

Sự sụp đổ này không phải tai nạn. Nó là hệ quả.

HLV Liam Rosenior chưa thể giúp Chelsea bừng tỉnh.

HLV Liam Rosenior nói đúng khi nhắc đến từ “resilience”, khả năng chịu đựng trong những thời điểm khó khăn. Đó là thứ Chelsea thiếu trầm trọng. Họ không biết cách tồn tại khi bị dẫn bàn. Và tệ hơn, họ thường thủng lưới theo chuỗi.

Ba bàn thua trong 17 phút không phải chuyện chiến thuật. Đó là vấn đề tâm lý. Một đội bóng lớn có thể thua, nhưng không được phép vỡ vụn nhanh như vậy. Chelsea thì ngược lại. Họ giống một tập thể dễ bị tổn thương, chỉ cần một cú đánh là sụp đổ dây chuyền.

Những hình ảnh cuối trận nói lên tất cả. Không có sự khẩn trương. Không có phản ứng mạnh mẽ. Các cầu thủ rời sân chậm rãi, như thể đã chấp nhận kết cục từ rất lâu. Trên khán đài, những tiếng la ó xen lẫn sự thờ ơ. Stamford Bridge không còn là pháo đài, mà trở thành nơi chứng kiến sự buông xuôi.

Số liệu càng làm rõ bức tranh u ám. Ba trận liên tiếp không ghi bàn, không giành điểm. Lần gần nhất điều này xảy ra đã từ năm 1998. Với một đội bóng từng thống trị châu Âu, đó là con số mang tính cảnh báo.

Vấn đề nằm ở chỗ Chelsea không có những cầu thủ đủ “cứng”. Khi áp lực đến, họ không có ai để giữ nhịp, để kéo đội bóng đứng dậy. Những đội hình thành công luôn có một trục kinh nghiệm. Chelsea hiện tại gần như không có điều đó.

“Dự án” và cái giá của sự thiếu cân bằng

Chelsea không thiếu tài năng. Nhưng họ thiếu sự hoàn thiện. Đội hình của Rosenior là tập hợp của những cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng, nhưng chưa đủ trải nghiệm để xử lý những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, Manchester City cho thấy điều ngược lại. Họ không chỉ có chất lượng, mà còn có kinh nghiệm và sự ổn định. Ngay cả những tân binh như Marc Guehi hay Antoine Semenyo cũng hòa nhập nhanh, chơi như những mảnh ghép đã hoàn thiện.

Chelsea đang loạng choạng.

Sự khác biệt nằm ở cấu trúc đội hình. Chelsea xây dựng một “dự án”, nhưng dự án đó thiếu sự cân bằng giữa hiện tại và tương lai. Họ đặt niềm tin vào tiềm năng, nhưng lại không có đủ nền tảng để bảo vệ những cầu thủ trẻ trước áp lực.

Quyết định không sử dụng Enzo Fernandez là ví dụ rõ ràng. Dù mang tính kỷ luật và hướng tới giá trị dài hạn, nó lại khiến đội hình vốn đã mong manh càng thiếu đi một điểm tựa. Trong bối cảnh hàng thủ sứt mẻ, việc loại bỏ một thủ lĩnh tuyến giữa giống như tự làm suy yếu chính mình.

Chelsea không chỉ thua trên sân. Họ đang thua trong cách vận hành. Từ những quyết định nhân sự đến định hướng chiến lược, tất cả đều cho thấy sự thiếu nhất quán.

Phía trước là 6 vòng đấu, cùng khoảng cách 4 điểm với vị trí dự Champions League. Về lý thuyết, cơ hội vẫn còn. Nhưng với cách Chelsea đang chơi, hy vọng ấy ngày càng trở nên xa vời.

Điều đáng lo nhất không phải là một thất bại. Mà là cảm giác rằng đội bóng này không còn biết cách chiến thắng. Khi niềm tin biến mất, mọi kế hoạch dài hạn đều trở nên mong manh.

Chelsea từng có một kỷ nguyên rực rỡ, với những cầu thủ sẵn sàng chiến đấu đến phút cuối. Hình ảnh Frank Lampard trên khán đài như một lời nhắc nhở. Quá khứ vẫn ở đó, nhưng hiện tại đã rẽ sang một hướng khác.

Và nếu không thay đổi, sự sụp đổ này sẽ chưa dừng lại.

