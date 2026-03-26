Lý do chậm tiến độ dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát

Theo ban quản lý dự án, việc chậm giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu... khiến tiến độ bị ảnh hưởng, nhưng dự án vẫn đặt mục tiêu thông xe các gói thầu quan trọng vào ngày 30/9.

Sau hơn 3 năm triển khai, tiến độ thi công dự án Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên chưa đồng đều giữa các đoạn tuyến. Ảnh: Lương Ý/VTC News.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 26/3, ông Võ Viết Cường, Phó trưởng Ban dự án 4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết đang quyết liệt thúc tiến độ các gói thầu của dự án Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Đến nay, tiến độ tổng thể đạt 67,5% khối lượng. Đối với các hạng mục cụ thể, phần kè bê tông đã hoàn thành 98%, phần đường giao thông và hạ tầng đạt 57%.

Dự án có 10 gói xây lắp chính, tiến độ các gói thầu đạt từ 55% đến 80% khối lượng. Trong đó, gói số 9 đạt cao nhất gần 80%, gói số 1 và số 8 đạt khoảng 70%.

Ông Võ Viết Cường, Phó trưởng Ban dự án 4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM phát biểu tại họp báo. Ảnh: Thảo Liên.

Lý giải về tình trạng thi công không đồng đều, nhiều đoạn gián đoạn kéo dài, đại diện Ban dự án 4 chia sẻ dự án đang đối mặt với một số khó khăn.

Cụ thể, về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ông Cường cho biết hiện vẫn còn 10 trường hợp chưa giải quyết xong. Những trường hợp này nằm rải rác ở các gói thầu khác nhau, dẫn đến tình trạng mặt bằng không liền mạch. Thậm chí, có một trường hợp thi công đến trước nhà, hộ dân không cho đơn vị thi công, buộc phải tạm dừng.

Cùng với đó, khối lượng đất dư dự án rất lớn, ước tính khoảng 4,7 triệu m3. Dự án đang kẹt vì chưa có bãi đổ đủ diện tích để chứa và các thủ tục chấp thuận bãi đổ từ thành phố vẫn chưa hoàn tất.

Mặt khác, ông Cường cho hay do ảnh hưởng của địa chính trị thế giới và nguồn cung nhập khẩu khó khăn, dự án đang thiếu hụt nhựa đường rất lớn. Nhu cầu của dự án là gần 200.000 tấn bê tông nhựa, nhưng hiện nay mới chỉ đáp ứng chưa tới 30%.

"Rất nhiều nhà cung cấp cho dự án đã thông báo là không nhập được nguồn nhựa đường để sản xuất bê tông nhựa, họ đề xuất giãn thời gian cung cấp với những đơn hàng đã được đặt. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thi công dự án", ông Cường nói.

Vừa qua, Ban quản lý dự án đã có văn bản báo cáo đề xuất Sở Xây dựng TP.HCM và UBND TP.HCM để hỗ trợ nguồn nhựa cho dự án. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi đó, dự án cần 800.000 m3 vật liệu đá các loại, hiện đã đáp ứng được khoảng 50%, phần còn lại đã được TP.HCM bố trí hỗ trợ. Còn phần cát đang gặp khó khăn, và mới đáp ứng được xấp xỉ 50% nhu cầu. Nguồn cát của dự án chủ yếu phải nhập khẩu từ Campuchia, nhưng hiện giá vật liệu tăng cao và các chi phí vận chuyển, môi trường thay đổi.

Theo ông Cường, giá cát rời tại một số gói thầu của dự án đã lên tới gần 400.000 đồng/m3. Khi tính toán theo khối chặt (hệ số 1,22) theo thiết kế, mức giá thực tế vọt lên hơn 500.000 đồng/m3, tăng cao so với giá cát tại thời điểm 2022-2023.

Dù cát tại các cửa hàng vật liệu xây dựng địa phương có thể rất nhiều, nhưng chủ đầu tư không thể mua vì không đảm bảo được các thủ tục pháp lý về nguồn gốc mỏ và trách nhiệm trên vật liệu theo tiêu chuẩn dự án nhà nước.

"Mọi khối cát hay đá đưa vào công trình đều phải chứng minh được khai thác từ mỏ nào, phương tiện vận chuyển và quá trình tập kết, cung cấp tại công trường. Bất cứ khối vật liệu nào không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng thì chủ đầu tư nhất quyết không đồng ý tiếp nhận", ông Cường nhấn mạnh.

Cùng với đó, ông Cường thẳng thắn thừa nhận có tình trạng nhà thầu chậm tiến độ và hiện đã có biện pháp xử lý cụ thể. Do cả 10 gói thầu của dự án đều là liên danh trúng thầu, chủ đầu tư sẵn sàng áp dụng biện pháp cắt khối lượng của nhà thầu yếu để điều chuyển cho các nhà thầu tốt hơn trong cùng liên danh nhằm đảm bảo tiến độ chung...

Trước những khó khăn trên, ông Cường vẫn đặt quyết tâm đưa dự án hoàn thành mục tiêu tiến độ đề ra. Cụ thể, đến ngày 30/9, dự án dự kiến thông xe và hoàn thiện cơ bản 6 gói thầu (số 1, 2, 7, 8, 9, 10); và đến giai đoạn 30/10-30/11, dự án sẽ hoàn thành thông xe cho 4 gói thầu còn lại (số 3, 4, 5, 6). Đến 31/12, dự án quyết tâm thông xe toàn tuyến 64 km cả hai bên bờ kênh.

"Dù gặp khó khăn về vật liệu, chúng tôi đã tính toán, lường trước các khó khăn và có phương án 'trừ hao' để quyết tâm thông xe 6 gói thầu trọng điểm vào ngày 30/9 tới", ông Cường nhấn mạnh.