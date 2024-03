Lý do Bitcoin vượt đỉnh lịch sử

Theo giới chuyên gia, việc các ETF Bitcoin được chấp thuận và sự kiện halving Bitcoin sắp diễn ra đã tác động không nhỏ đến diễn biến của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Chỉ số Fear & Greed của nhà đầu tư đang ở mức "cực kỳ tham lam". Ảnh: WSJ.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Bitcoin đang được giao dịch quanh mốc 73.200 USD /BTC, giảm nhẹ so với đỉnh hơn 73.500 USD ghi nhận trước đó không lâu. Tuy vậy, so với đầu năm nay, giá Bitcoin vẫn ghi nhận mức tăng 70% và đạt hiệu suất 329% so với đầu năm 2023, giai đoạn thị trường tiền mã hóa rơi vào hàng loạt biến cố.

Với thị giá hiện tại, vốn hóa của Bitcoin đã vượt 1.400 tỷ USD , chiếm hơn một nửa quy mô toàn thị trường tiền mã hóa. Thanh khoản giao dịch kể từ đầu tuần này cũng liên tục duy trì ở mức cao, dao động 50- 60 tỷ USD /ngày.

2 động lực đưa Bitcoin “bay”

Nhận định về động lực thúc đẩy giá Bitcoin, ông Trương Gia Tuệ, chuyên gia phân tích Học viện New World Education, cho biết sự kiện Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) chấp thuận các ETF Bitcoin đã tác động không nhỏ đến diễn biến của đồng tiền mã hóa.

Sự ra đời của quỹ ETF giao ngay đồng nghĩa các tổ chức sẽ cần mua nhiều Bitcoin hơn để hỗ trợ dòng tiền cho quỹ. Kể từ khi ETF Bitcoin được phê duyệt, giá Bitcoin đã tăng khoảng 55% tính đến nay.

Bình luận thêm về động thái của cơ quan quản lý Mỹ, ông Nhật Hoài, chuyên gia phân tích tại New World Education, cho rằng sự chấp thuận của SEC sẽ hợp pháp hóa loại tài sản vốn mang nhiều định kiến về tính ổn định và sự tin cậy.

"Bitcoin ETF sẽ trở thành cánh cửa cho phép cá nhân và tổ chức đầu tư vào Bitcoin theo cách đơn giản hơn. Giờ đây, các quỹ/ngân hàng đầu tư có thể phân bổ vốn cho Bitcoin như một phần trong danh mục. Bản thân nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể yên tâm rót tiền vào Bitcoin một cách hợp pháp", ông Hoài bình luận.

Dòng tiền đầu tư chảy mạnh vào các quỹ ETF Bitcoin. Ảnh: GlassNode.

Trên thực tế, Bitcoin là tài sản chỉ mới xuất hiện vào năm 2009 và bắt đầu giao dịch rộng rãi từ năm 2010. Do đó, hành động giá của đồng tiền mã hóa này phần lớn dựa trên quy luật cung cầu và việc dự báo hướng di chuyển không hề dễ dàng.

Dẫu vậy, đà tăng giá hiện tại của Bitcoin được các chuyên gia đánh giá mang tính bền vững nhờ tín hiệu cởi mở của SEC với ETF Bitcoin.

Một sự kiện khác sắp diễn ra trong hơn 30 ngày tới cũng đáng được quan tâm là halving Bitcoin. Đây là sự kiện đánh dấu việc độ khó trong quá trình khai thác Bitcoin tăng gấp đôi, tức sản lượng khai thác cùng một thời điểm sẽ giảm đi một nửa.

Cơ chế này sẽ hỗ trợ tính khan hiếm của Bitcoin và làm cho hoạt động khai thác trở nên đắt đỏ. Trong lịch sử, giá Bitcoin đều ghi nhận những sóng tăng mạnh sau 3 đợt halving trước đó.

Cẩn thận cạm bẫy FOMO

Trong bối cảnh giá Bitcoin vượt đỉnh lịch sử, theo Forbes, không ai biết chắc chắn liệu Bitcoin có thể tăng giảm ra sao trong tương lai. Tuy nhiên, một cách để dự đoán những thay đổi của Bitcoin là xem xét quá trình biến động trước đó.

Vào tháng 1/2014, mỗi Bitcoin chỉ có giá khoảng 800 USD . Song, sau một thập kỷ, giá trị Bitcoin đã đạt 42.000 USD , tăng 5.150%, tương đương hiệu suất bình quân năm đạt 135%.

Nếu tính theo hiệu suất này, giá Bitcoin có thể đạt tối thiểu 98.700 USD vào tháng 1/2025 và 100.000 USD vào tháng 2 cùng năm.

Thậm chí, một số chuyên gia tin rằng thị giá Bitcoin có thể tăng nhanh hơn nữa. “Chúng tôi ước tính giá Bitcoin sẽ tăng gấp 2-4 lần trong vòng 12 tháng tới”, Frank Holmes, Chủ tịch công ty phân tích dữ liệu HIVE Digital Technologies, cho biết.

Hay ông Matt Hougan - Giám đốc đầu tư của Bitwise - cũng dự báo Bitcoin có thể tăng giá mạnh trong năm nay. “Chúng tôi nghĩ Bitcoin đang ở sóng tăng trưởng kéo dài nhiều năm”, ông nhận định.

Ông Trương Gia Tuệ (trái) và ông Nhật Hoài, chuyên gia phân tích từ Học viện New World Education. Ảnh: NWE.

Tuy nhiên, không phải bất cứ năm nào hiệu suất tăng trưởng giá của Bitcoin cũng đạt 135%. Thị trường tiền mã hóa trên thực tế luôn có biến động mạnh và từng bốc hơi hàng nghìn tỷ USD vốn hóa khi gặp biến cố.

Ông Trương Gia Tuệ khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng trước tâm lý FOMO của thị trường khi giao dịch Bitcoin hoặc thị trường crypto ở thời điểm hiện tại.

Dữ liệu của Alternative.me cũng chỉ ra tâm lý của nhà đầu tư đang ở mức "cực kỳ tham lam" và sắp chạm đến điểm cực đại ghi nhận vào đầu năm 2021.

So với các thị trường truyền thống như vàng hay chứng khoán, tiền mã hóa vẫn là một kênh đầu tư đậm tính may rủi Ông Trương Gia Tuệ, chuyên gia phân tích từ Học viện New World Education

“Trong thị trường tiền mã hóa nói chung, Bitcoin được đánh giá là kênh đầu tư an toàn vì vốn hóa lớn và là đầu tàu của cả thị trường. Song, so với các thị trường truyền thống như vàng hay chứng khoán, tiền số vẫn là một kênh đầu tư đậm tính may rủi”, ông Tuệ lưu ý.

Biến động của riêng Bitcoin mỗi ngày có thể dao động 5-10% trong khi những đồng tiền mã hóa khác có thể chứng kiến biên độ cao hơn rất nhiều. Vì vậy, các nhà đầu tư nên cân đối danh mục đầu tư, chỉ nên dành ra từ 5-10% tài sản cho danh mục đầu tư mạo hiểm.

Vị chuyên gia cũng lưu ý, hiện nay, Việt Nam vẫn chưa công nhận Bitcoin là kênh đầu tư hợp pháp. Do đó, nhà đầu tư sẽ không được bảo hộ nếu nảy sinh các rủi ro về pháp lý hoặc thua lỗ.

Còn theo ông Nhật Hoài, Bitcoin có biến động thuộc hàng cao nhất thị trường tài chính, lợi nhuận đem lại cao nhưng mức độ thiệt hại cũng không kém. Bên cạnh đó, thị trường crypto ở Việt Nam vẫn đầy rẫy những cạm bẫy như lừa đảo, tin giả. Nhà đầu tư nếu không có kiến thức và tự bảo vệ bản thân sẽ đứng trước rủi ro lớn.