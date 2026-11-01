Lý do Apple thay đổi quan điểm về MacBook cảm ứng

Từng cho rằng màn hình cảm ứng không phù hợp với máy Mac, Apple nay thay đổi lập trường khi tìm ra cách kết hợp thao tác chạm với bàn phím và bàn di chuột truyền thống.

Apple ra mắt MacBook Pro với màn hình cảm ứng. Ảnh: Bloomberg.

Trong cuộc phỏng vấn với WIRED, các lãnh đạo của Apple cho biết những tiến bộ về công nghệ màn hình, chip xử lý và phần mềm đã giúp họ giải quyết các hạn chế trước đây.

Apple giới thiệu MacBook Pro màn hình cảm ứng tại sự kiện ở Los Angeles ngày 28/10. Thiết bị có 2 kích thước 14 inch và 16 inch, sử dụng chip M5 Pro hoặc M5 Max cùng màn hình PROLED XDR.

Apple thay đổi quan điểm sau hơn một thập kỷ

Đây là lần đầu tiên Apple đưa cảm ứng trực tiếp lên màn hình máy Mac. Trước đó, công ty chỉ cung cấp Touch Bar, một dải cảm ứng nhỏ nằm phía trên bàn phím MacBook Pro, song tính năng này không được duy trì trên các thế hệ sản phẩm sau.

CEO John Ternus cho biết Apple vẫn xem bàn phím và touchpad là phương thức điều khiển chính của MacBook. Tuy nhiên, công ty nhận thấy người dùng có những tình huống cần tương tác trực tiếp với màn hình.

"Mac trước hết vẫn là thiết bị sử dụng bàn phím và bàn di chuột. Nhưng đôi khi, việc chạm trực tiếp vào màn hình lại thuận tiện hơn", Ternus nói.

Màn hình cảm ứng mang đến trải nghiệm khác lạ trên dòng MacBook Pro. Ảnh: Gizmodo.

Theo ông, Apple không muốn bổ sung cảm ứng nếu tính năng này khiến MacBook dày hoặc nặng hơn. Công ty chỉ triển khai khi có thể duy trì thiết kế và trải nghiệm của dòng máy.

Sự thay đổi này đáng chú ý bởi Apple từng nhiều lần công khai phản đối màn hình cảm ứng trên máy tính.

Năm 2015, Phil Schiller, khi đó là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách marketing, cho rằng việc liên tục đưa tay lên màn hình máy tính gây bất tiện. Apple đã nghiên cứu về tư thế sử dụng và nhận thấy thao tác này không phù hợp với thiết bị có bàn phím cố định.

Schiller cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa macOS và iOS. Trong khi iPhone, iPad được thiết kế cho thao tác chạm, giao diện Mac yêu cầu độ chính xác cao khi sử dụng chuột hoặc bàn di chuột. Đến năm 2021, chính John Ternus cũng khẳng định Mac đã được tối ưu cho phương thức nhập liệu gián tiếp và công ty chưa thấy lý do phải thay đổi.

MacBook cảm ứng có gì khác biệt?

Sau hơn một thập kỷ, những giới hạn về công nghệ và nhu cầu người dùng đã thay đổi. Johny Srouji, Giám đốc phần cứng Apple, cho biết sự phát triển của màn hình, chip tự thiết kế và cấu trúc phần mềm đã giúp công ty đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra.

Theo đó, Táo khuyết không muốn vội vàng bổ sung một tính năng khi những hạn chế kỹ thuật chưa được giải quyết. Màn hình PROLED XDR mới sử dụng công nghệ tandem OLED, kết hợp nhiều lớp phát sáng để cải thiện độ tương phản và khả năng hiển thị.

Nhờ không cần hệ thống đèn nền như màn hình LCD, MacBook Pro mới có trọng lượng thấp hơn thế hệ trước dù được bổ sung cảm ứng. Apple cũng thiết kế lại hệ thống tản nhiệt để hạn chế tình trạng màn hình nóng lên khi người dùng thao tác trực tiếp.

Apple đưa Dynamic Island lên MacBook Pro cảm ứng. Ảnh: PCMag.

Bản lề là một thay đổi quan trọng khác. Theo Srouji, màn hình cảm ứng trên nhiều laptop hiện nay dễ rung lắc khi người dùng chạm vào. Vì vậy, Apple điều chỉnh cấu trúc bản lề nhằm tăng độ ổn định. Bên cạnh phần cứng, macOS cũng được cải tiến để hỗ trợ cả chuột và cảm ứng.

Những thành phần giao diện như thanh menu hoặc nút đóng, thu nhỏ cửa sổ có thể tự mở rộng khi người dùng chạm vào. Cách hoạt động này giúp thao tác bằng ngón tay dễ dàng hơn mà không làm thay đổi bố cục quen thuộc.

Greg Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách marketing toàn cầu, cho biết người dùng chuyên nghiệp đã chờ đợi tính năng cảm ứng từ lâu. Phiên bản 14 inch có giá khởi điểm 2.899 USD , trong khi mẫu 16 inch từ 3.399 USD . Đây là mức giá cao hơn đáng kể so với nhiều laptop cảm ứng chạy Windows.

Khi được hỏi liệu công nghệ này có xuất hiện trên MacBook Air hoặc iMac hay không, Ternus từ chối tiết lộ kế hoạch.

Dù vậy, quyết định mới cho thấy nhà sản xuất iPhone đã thay đổi cách nhìn về trải nghiệm máy tính. Thay vì tiếp tục tách biệt hoàn toàn giữa Mac và iPad, công ty bắt đầu bổ sung những phương thức tương tác quen thuộc.