Cận cảnh MacBook Pro màn hình cảm ứng, giá từ 80 triệu

Apple đã giới thiệu MacBook Pro với màn hình OLED cảm ứng, đánh dấu lần đầu dòng máy tính xách tay này được trang bị khả năng tương tác trực tiếp trên màn hình. Sản phẩm vẫn giữ thiết kế laptop truyền thống với bàn phím và bàn di chuột, thay vì chuyển sang kiểu lai máy tính bảng. Bên cạnh cảm ứng, thiết bị còn có Dynamic Island và nhiều thay đổi về thiết kế, hiển thị. Ảnh: TheVerge.

MacBook Pro mới sử dụng màn hình OLED tandem mang tên PROLED XDR, với độ sáng đỉnh được công bố lên tới 2.000 nit. Theo CNET, màn hình mở rộng khả năng tái tạo màu, bao phủ không gian Adobe RGB và đạt 80% Rec. 2020, hướng đến nhu cầu sáng tạo nội dung. Ảnh: TheVerge.

Màn hình cảm ứng cho phép người dùng thực hiện các thao tác như cuộn trang, phóng to bằng hai ngón tay và chạm để mở rộng cửa sổ. Các thao tác này vốn quen thuộc trên điện thoại và máy tính bảng, nhưng nay được bổ sung vào macOS. Dù vậy, cảm ứng vẫn chỉ là phương thức bổ sung cho bàn phím và bàn di chuột. CNET đặt câu hỏi về mức độ cần thiết của tính năng này trên một chiếc laptop chuyên nghiệp. Ảnh: CNET.

Dynamic Island xuất hiện trên MacBook Pro mới, thay thế phần khuyết màn hình quen thuộc bằng khu vực hiển thị nhỏ gọn hơn. Thành phần này có thể trình bày thông tin về nội dung đang phát và cung cấp các điều khiển nhanh khi người dùng chạm vào. Thanh điều chỉnh âm lượng và độ sáng cũng xuất hiện tại đây. Việc đưa giao diện vốn gắn liền với iPhone lên máy tính Mac là một trong những thay đổi dễ nhận thấy của thiết kế mới. Ảnh: TheVerge.

Bên cạnh màn hình cảm ứng, trọng lượng giảm là một trong những thay đổi đáng chú ý của MacBook Pro mới. Phiên bản 14 inch nặng khoảng 1,38 kg, trong khi bản 16 inch ở mức 1,82 kg. So với các phiên bản không có màn hình cảm ứng được dùng để đối chiếu, trọng lượng giảm lần lượt khoảng 0,18 kg và 0,32 kg. Thiết kế tổng thể vẫn duy trì kiểu dáng quen thuộc của dòng MacBook Pro. Ảnh: Apple.

Logo Apple phát sáng trở lại trên nắp MacBook Pro, gợi nhớ thiết kế từng xuất hiện trên các thế hệ MacBook trước đây của hãng. Độ sáng của logo có thể thay đổi theo màn hình và hoặc tắt hoàn toàn. Dù nhỏ, chi tiết này giúp thiết kế mới khác biệt hơn so với những thế hệ MacBook Pro gần đây. Ảnh: TheVerge.

Dù bổ sung cảm ứng, MacBook Pro vẫn duy trì bàn phím vật lý và bàn di chuột làm phương thức điều khiển chính. macOS phóng lớn một số nút và menu khi người dùng chạm vào để tăng diện tích thao tác. Tuy nhiên, những nút nhỏ trong ứng dụng bên thứ ba vẫn có thể khó chọn bằng ngón tay. The Verge cũng ghi nhận màn hình rung khi bị chạm mạnh, cho thấy trải nghiệm cảm ứng trên laptop vẫn có những hạn chế về công thái học. Ảnh: TheVerge.

MacBook Pro OLED cảm ứng có giá khởi điểm 2.899 USD (giá tại Việt Nam là 80 triệu đồng) cho phiên bản 14 inch dùng chip M5 Pro, cao hơn 400 USD so với mẫu không có màn hình cảm ứng với cấu hình tương ứng. Máy còn có các tùy chọn M5 Max và dung lượng lưu trữ lên đến 16 TB. Mức giá cao khiến người dùng phải cân nhắc lợi ích của màn hình OLED, cảm ứng và thiết kế mới so với những phiên bản MacBook Pro hiện có. Ảnh: TheVerge.

Nhà sáng chế thất bại hơn 5.000 lần để tạo ra máy hút bụi

James Dyson đã mất tới 15 năm và đã tạo ra 5.126 bản mẫu trước khi sáng chế ra được chiếc máy hút bụi khí cuốn không túi bán rất chạy.

Câu chuyện của Dyson trong cuốn sách Đời ném ta chanh, xử nhanh bằng đường của Zack Friedman gợi cảm hứng và đường đi để bạn chọn lựa một cuộc đời rực rỡ hơn, nếu bạn muốn thế.