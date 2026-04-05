Lý Đạo Du qua đời

  • 09:27 5/4/2026

Tài tử Hong Kong được xác nhận đã qua đời ở tuổi 58. Trước đó, ông được đông đảo khán giả biết tới qua phim "Người trong giang hồ".

Theo Sohu, chiều 4/4, nhiều nguồn tin trong giới giải trí đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Lý Đạo Du. Ông được xác nhận qua đời tại một bệnh viện ở Hong Kong, hưởng thọ 58 tuổi. Trong hình ảnh cuối cùng được công bố, tài tử nằm trên giường bệnh, tình trạng suy kiệt khiến khán giả xót xa. Nguyên nhân qua đời và thông tin tang lễ nam diễn viên hiện vẫn chưa được gia đình công bố chính thức.

Kể từ khi rời xa màn ảnh, Lý Đạo Du chủ yếu kinh doanh tại Trung Quốc đại lục. Năm 2019 và 2023, ông cùng nhiều diễn viên Hong Kong tham dự lễ khai trương chi nhánh của công ty điện ảnh tại Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Lý Đạo Du qua đời ở tuổi 58. Ảnh: Weibo.

Lý Đạo Du là cái tên quen thuộc với khán giả 8x, 9x. Ông nổi tiếng với phim Người trong giang hồ, đóng vai “Bạch Chỉ Phiến” Trần Diệu, cánh tay phải của bang Hồng Hưng. Màn thể hiện của tài tử để lại ấn tượng sâu sắc, giúp ông nhận được nhiều lời mời đóng phim sau đó.

Một số dự án nổi tiếng ông tham gia như Ỷ Thiên Đồ Long ký, Nhà tôi ở Hong Kong, Stooge, My Love, The Legendary 'Tai Fei'... Cuối thập niên 1990, điện ảnh Hong Kong dần suy thoái, Lý Đạo Du cũng không còn nhiều cơ hội đóng phim. Tác phẩm cuối cùng mà ông góp mặt là Vợ tôi là vua cờ bạc (2008).

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

