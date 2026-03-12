Ly cà phê, tô bún bò ở 'đất vàng' trung tâm TP.HCM đều tăng giá

Một số quán phở, bò kho tăng thêm 5.000-20.000 đồng mỗi phần ăn, trong khi không ít hàng quán khác ở khu trung tâm giữ nguyên giá để tránh ảnh hưởng đến tệp khách quen.

Kết thúc ca làm buổi sáng, chị Thanh Trang (33 tuổi) ghé quán Bò Kho Gánh (phường Vườn Lài) để ăn trưa. Khi gọi đồ, chị bất ngờ vì phần đặc biệt tại "quán ruột" hiện có giá 160.000 đồng.

"Khoảng 3 tháng trước, phần đặc biệt chỉ khoảng 140.000 đồng, giờ tăng 20.000 đồng nên tôi khá bất ngờ", chị Trang chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không riêng quán Bò Kho Gánh, theo ghi nhận, nhiều hàng quán ăn uống tại TP.HCM đã điều chỉnh giá trước và sau đợt Tết, với mức tăng dao động từ vài nghìn đồng đến 20.000 đồng/món. Tuy nhiên, một số quán ở khu vực trung tâm vẫn giữ nguyên giá nhằm duy trì lượng khách quen.

Đồng loạt tăng giá

Quán Bò Kho Gánh, từng được Michelin Guide vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand (quán ngon, giá phải chăng) vào năm 2024 và 2025, đã điều chỉnh giá một số món trong thực đơn từ trước Tết. Hiện các món tại quán có mức giá dao động từ 60.000 đến 160.000 đồng/phần.

Bà Minh Nguyên, chủ quán, cho biết sau Tết, quán chưa điều chỉnh giá thêm vì đã tăng nhẹ từ trước đó.

"Thời buổi kinh doanh khó khăn, chi phí nguyên liệu như thịt bò, rau, thậm chí hủ tiếu hay bánh mì đều tăng. Nếu không điều chỉnh giá, rất khó duy trì hoạt động", bà nói.

Theo bà Nguyên, nguồn cung thịt bò gần đây cũng tăng giá. Với những mối quen lâu năm, giá thường tăng khoảng 5.000 đồng/kg, còn nếu phải lấy từ nguồn khác thì có thể tăng khoảng 10.000 đồng/kg.

Dù vậy, bà cho rằng việc tăng giá chỉ nên thực hiện khi thật sự cần thiết và cần đi kèm với việc nâng cao chất lượng món ăn.

"Mỗi lần tăng giá, tôi phải nâng chất lượng lên thêm một mức nữa. Nếu tăng giá mà chất lượng không tốt hơn thì khách sẽ không chấp nhận", bà chia sẻ.

Hiện phần lớn khách đến Bò Kho Gánh là người nước ngoài, chiếm khoảng 70-80%. Với một số khách bình dân, quán vẫn linh hoạt giảm giá.

"Ví dụ phần nạm gân bán 70.000 đồng, có khi tôi chỉ lấy 50.000 đồng để hỗ trợ họ. Tôi cũng không muốn vì giá mà mất khách quen", bà Nguyên nói.

Phần đặc biệt sườn bò kho có giá 160.000 đồng.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại một số quán ăn nổi tiếng như Phở Dậu (phường Xuân Hòa) hay phở Lệ (phường An Đông), khi giá mỗi tô phở tăng thêm khoảng 5.000-15.000 đồng so với trước Tết. Theo các chủ quán, chi phí nguyên liệu tăng cùng với các khoản chi vận hành như lương nhân viên và thuế khiến việc giữ nguyên giá trở nên khó khăn.

Tuy vậy, với những quán ăn có thương hiệu lâu năm, chất lượng và hương vị ổn định, nhiều thực khách sẵn sàng chấp nhận mức giá nhích lên.

"Việc tăng thêm vài nghìn đồng mỗi phần ăn không ảnh hưởng quá nhiều đến tệp khách quen, bởi họ sẵn sàng chi trả thêm để đổi lấy chất lượng", chủ quán Bò Kho Gánh cho biết.

Chị Thanh Trang (nhân viên văn phòng) cũng cho rằng việc giá dịch vụ ăn uống tăng sau Tết là xu hướng chung. Chị dẫn chứng một quán bún bò gần nhà đã tăng giá từ 38.000 đồng lên 40.000 đồng/tô.

"Tôi hiểu việc các hàng quán phải tăng giá trong bối cảnh hiện nay. Người tiêu dùng cũng phải cân nhắc chi tiêu theo khả năng của mình. Ai có điều kiện thì vẫn ưu tiên chất lượng, còn những người đang thắt chặt tài chính sẽ phải tính toán kỹ hơn", chị nói.

Nhiều quán nước tại đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh), đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn) để bảng tăng giá.

Không chỉ các quán ăn, nhiều quán nước phục vụ dân văn phòng cũng ghi nhận tình trạng tăng giá sau Tết, với mức tăng phổ biến 1.000-5.000 đồng/ly.

Trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh), nơi tập trung nhiều quán nước bình dân phục vụ nhân viên văn phòng di chuyển vào khu trung tâm, một số cửa hàng đã điều chỉnh giá bán. Đại diện một quán nước tại đây cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí nguyên liệu và vận chuyển tăng.

"Giá nhiều mặt hàng như matcha hay cà phê đều tăng. Chẳng hạn, 1 kg gói cà phê Arabica trước đây khoảng 450.000 đồng, giờ đã lên khoảng 480.000 đồng", người này cho biết.

Minh Đăng (27 tuổi), làm việc tại tòa nhà Sotanus trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn) hơn 2 năm nay, cũng nhận thấy sự thay đổi này. Theo anh, nhiều quán cà phê vỉa hè gần khu làm việc đã tăng khoảng 2.000 đồng cho mỗi ly cà phê.

"Ly bạc xỉu đá bình dân tôi thường mua trước đây 20.000 đồng, giờ tăng thêm 2.000 đồng", anh nói. Dù vậy, Đăng vẫn có xu hướng chọn các quán nước lớn vì có chỗ ngồi thoải mái, có điều hòa, chất lượng ổn định và giá ít biến động hơn.

Chưa vội tăng giá

Trong khi nhiều hàng quán điều chỉnh giá sau Tết, một số khu vực trung tâm vẫn giữ nguyên mức giá cũ. Tại các tuyến đường Ngô Đức Kế và Hồ Tùng Mậu, khu vực gần tòa nhà Bitexco (phường Sài Gòn), nhiều quán cà phê và cửa hàng ăn uống chưa ghi nhận sự thay đổi đáng kể về mặt bằng giá.

Vocuppa Café trên đường Ngô Đức Kế vận hành theo mô hình kết hợp cà phê, cơm trưa và bánh ngọt. Theo bà Thanh Tuyền (Navy), trưởng phòng marketing của thương hiệu, nhóm sản phẩm chủ lực của cửa hàng là cà phê và tráng miệng, trong đó waffle là một trong những món nổi bật.

Tuy nhiên, do nằm trong khu vực tập trung nhiều văn phòng, quán vẫn phục vụ thêm các set cơm trưa để đáp ứng nhu cầu của khách làm việc quanh khu vực.

"Cơm trưa chỉ chiếm khoảng 30% tệp khách hàng, còn khoảng 70% là các sản phẩm cà phê và tráng miệng", bà cho biết.

Buổi sáng, nhiều khách ghé mua cà phê mang đi, đặc biệt khi cửa hàng có các chương trình khuyến mãi theo khung giờ. Đến trưa, nhóm khách chính là nhân viên văn phòng đến ăn trưa hoặc ngồi làm việc.

Trong thời gian tới, cửa hàng dự kiến ra mắt menu và một số sản phẩm mới vào đầu tháng 4. Cùng với việc cập nhật menu, quán sẽ có sự điều chỉnh nhẹ ở một số món thuộc nhóm cơm trưa văn phòng nhằm phù hợp hơn với cấu trúc món và khẩu phần mới.

"Việc cập nhật menu lần này chủ yếu nhằm bổ sung món mới và hoàn thiện trải nghiệm thực đơn. Một vài món cơm trưa sẽ được điều chỉnh nhẹ, khoảng 5-6%, trong khi đa số sản phẩm quen thuộc của quán vẫn giữ nguyên", bà Navy chia sẻ.

Ngoài cà phê và món tráng miệng, Vocuppa Café còn bán các set cơm trưa cho nhân viên văn phòng. Ảnh: ĐVCC.

Tại quán Gánh Chả trên đường Hồ Tùng Mậu, giá bán hiện vẫn được giữ nguyên dù chi phí nguyên liệu đầu vào có dấu hiệu tăng. Đại diện quán cho biết phần lớn khách của cửa hàng là nhân viên văn phòng quanh khu vực nên việc điều chỉnh giá cần được cân nhắc kỹ.

Hiện quán phục vụ các món bún với mức giá dao động 79.000-85.000 đồng/phần.

Theo đại diện quán, trong số các chi phí vận hành, giá gas là khoản tăng rõ rệt nhất trong thời gian gần đây. "Sáng 10/3, giá gas đã tăng lên hơn 520.000 đồng mỗi bình, trong khi trước đó chỉ khoảng hơn 450.000 đồng", người này cho biết.

Dù vậy, quán vẫn chưa vội tăng giá ngay. Chủ quán cho biết trước mắt sẽ cố gắng tối ưu các chi phí vận hành và chấp nhận giảm lợi nhuận trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu chi phí đầu vào tiếp tục leo thang, việc điều chỉnh giá một số món là điều khó tránh khỏi.

Chị Phương, nhân viên văn phòng làm việc tại tòa nhà Sunwah và là khách quen của quán Gánh Chả, cho biết chị cũng nhận thấy tình trạng tăng giá tại nhiều hàng quán sau Tết. Tuy nhiên, nếu ở mức tăng nhỏ, chị vẫn sẵn sàng chi trả thêm cho bữa trưa.

"Tôi có thể chấp nhận tăng thêm khoảng 5.000-10.000 đồng cho mỗi phần ăn. Mặt bằng giá ở khu vực này vốn đã cao hơn những nơi khác nên việc tăng giá theo thị trường tôi cũng hiểu. Nhưng nếu tăng quá nhiều, tôi có thể sẽ chọn mang cơm nhà hoặc tìm quán khác rẻ hơn", chị nói.

Một số người vẫn thoải mái với mức tăng 5.000-10.000 đồng.

Gần đó, một quán chuyên bán đồ ăn trưa cho nhân viên văn phòng mang tên Vị Phố trên cùng tuyến đường cũng cho biết vẫn giữ nguyên giá bán sau Tết. Quán phục vụ chủ yếu hai món chính là bò kho và cà ri, hướng đến nhóm khách làm việc tại các tòa nhà văn phòng xung quanh.

Theo chủ quán, chi phí nguyên liệu thời gian gần đây có tăng nhưng cửa hàng vẫn quyết định chưa điều chỉnh giá, bởi nhóm khách hàng tại khu vực này khá nhạy cảm với biến động chi tiêu. Đặc biệt vào giờ cao điểm buổi trưa, các quán ăn cạnh tranh trực tiếp để thu hút dân văn phòng.

"Tôi quyết định giữ mức giá hiện tại và chấp nhận lợi nhuận giảm một phần, vì nếu tăng giá thì khách có thể chuyển sang quán khác. Nhân viên văn phòng ở khu vực này có rất nhiều lựa chọn như bánh cuốn hay phở vỉa hè với mức giá thấp hơn", chủ quán chia sẻ.