Lưu ý đặc biệt về 3 mốc nộp thuế không được chậm trễ

  • Thứ năm, 15/1/2026 15:36 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Cơ quan thuế vừa lưu ý các mốc thời gian nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, theo quý và quyết toán năm 2025 trong những tháng đầu năm nay.

Theo Thuế tỉnh Quảng Trị, trong những tháng đầu năm nay, có 3 mốc thời gian quan trọng trong việc nộp hồ sơ khai thuế cho kỳ tính thuế cuối năm và quyết toán năm 2025.

Cụ thể, hạn cuối ngày 20/1/2026, người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế theo tháng cho kỳ tính thuế tháng 12/2025, bao gồm các sắc thuế như: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên và các khoản thuế liên quan.

thue anh 1

Hạn nộp hồ sơ khai thuế và chế tài xử lý vi phạm. Nguồn: Thuế tỉnh Quảng Trị.

Hạn cuối ngày 2/2/2026, người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quý đối với quý IV/2025, áp dụng cho thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Chậm nhất ngày 31/3/2026 là hạn quyết toán thuế năm 2025, với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và báo cáo tài chính năm.

Cơ quan thuế lưu ý, trường hợp nộp chậm hồ sơ sẽ bị xử phạt theo mức độ vi phạm. Cụ thể, chậm 1-30 ngày bị cảnh cáo hoặc phạt tiền 2-5 triệu đồng; chậm 31-90 ngày bị phạt 5-15 triệu đồng; chậm trên 90 ngày bị phạt 15-25 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu chậm nộp tiền thuế, người nộp thuế còn phải chịu tiền chậm nộp với mức 0,03%/ngày, tính trên số tiền thuế nộp chậm.

Người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần chủ động rà soát hồ sơ; nộp tờ khai và quyết toán đúng thời hạn; tránh phát sinh tiền phạt và tiền chậm nộp.

Từ 2026, cho thuê nhà đóng thuế ra sao?

Thuế với hoạt động cho thuê nhà, cho thuê tài sản sẽ được áp dụng theo nguyên tắc mới từ 2026, trong đó ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm là căn cứ phát sinh nghĩa vụ thuế.

17:24 11/1/2026

Cho thuê nhà doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) quy định cá nhân cho thuê nhà phải nộp thuế khi doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, phần vượt chịu thuế suất 5%.

10:57 6/1/2026

Con tôm, con cá mang về 11 tỷ USD cho Việt Nam

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2025 đã vượt 11,3 tỷ USD nhờ thị trường CPTPP, Trung Quốc và EU bất chấp sụt giảm mạnh vào tháng 12 do rủi ro thuế và rào cản từ Mỹ.

15:27 2/1/2026

Theo Việt Linh/Tiền Phong

