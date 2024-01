Lưu Thiên Hương ngừng làm việc ở nhạc viện sau khi bị ném điện thoại

Ngày 13/1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ với Tri thức - Znews chị đã nhận được thông tin từ ban giám đốc Nhạc viện TP.HCM về việc xử lý vụ ném điện thoại. Tuy nhiên, chị chưa biết hình thức xử lý cụ thể ra sao. Nếu xử lý khiển trách như TS Hoàng Ngọc Long, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, trao đổi với Znews, Lưu Thiên Hương cho rằng như vậy chưa thỏa đáng.

“Đúng ra, chị ấy phải xin lỗi tôi trước mặt tất cả học sinh vì đã xúc phạm tôi. Thế nhưng, chị Huyền đã không có bất kỳ hành động gì. Xin lỗi là hành động rất đơn giản để giải quyết mọi thứ bởi không ai muốn ầm ĩ", Lưu Thiên Hương bày tỏ.

Khi được hỏi liệu có tiếp tục giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM, nhạc sĩ cho biết: “Từ góc độ của một người bị xúc phạm như tôi, việc chỉ khiển trách và để giảng viên đó tiếp tục giảng dạy là không thỏa đáng. Về phía tôi, ngay từ đầu tôi đã nói là ngừng làm việc. Cá nhân tôi khi hợp tác với ai đó, họ phải có chuyên môn nhất định để cùng nhau xây dựng nền giáo dục".

Về việc ban giám đốc nhạc viện dự kiến mời Lưu Thiên Hương và giảng viên Minh Huyền lên hòa giải vào đầu tuần tới, nhạc sĩ nói: “Tôi cũng sẽ tôn trọng ban giám đốc và đến nếu có lời mời bởi dù sao tôi đã công tác ở đó 5 năm. Tôi sẽ lắng nghe và theo dõi tình hình”.

Trong khi đó, sáng 13/1, TS Hoàng Ngọc Long, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, cho biết ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức cuộc họp vào tối 12/1 sau khi nhận được đơn tố cáo của Lưu Thiên Hương.

"Sau khi tìm hiểu sự việc, chúng tôi nhận thấy hành vi của giảng viên Minh Huyền là sai, thiếu chuẩn mực của một nhà giáo. Giảng viên Minh Huyền cũng thừa nhận hành vi của bản thân là sai. Ban lãnh đạo nhạc viện đưa ra mức xử lý theo đúng Bộ quy tắc ứng xử trong trường học đã ban hành trước đó. Với hành vi sai phạm của giảng viên, cuộc họp thống nhất hình thức xử lý mức độ khiển trách”, ông Hoàng Ngọc Long cho biết.

