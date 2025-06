Lưu Diệc Phi từng bị sàm sỡ

Ngày 10/6, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) rộ tin nam diễn viên Lý Trình Bân có hành vi không phù hợp với bạn diễn trong quá trình quay bộ phim truyền hình mới của Lâm Tâm Như Let’s Talk In Bed.

Trong phim, Lý Trình Bân vào vai một tay chơi điển trai và lịch lãm. Anh bị tố động chạm vào bộ phận nhạy cảm của bạn diễn Trình Dữ Hy trong lúc quay. Hành động này vượt quá yêu cầu của đạo diễn khiến Trình Dữ Hy cảm thấy bị xúc phạm.

Sau đó, Lâm Tâm Như với tư cách nhà sản xuất đã triệu tập cuộc họp giữa 2 bên để giải quyết hiểu lầm. Sự việc khiến đoàn phim phải ngừng làm việc một thời gian. Cảnh nóng cũng bị gác lại. Cho đến khi kết thúc quá trình quay phim, bầu không khí trên phim trường luôn không tự nhiên.

Lâm Tâm Như cùng đoàn phim Let’s Talk In Bed. Lý Trình Bân mặc đồ đen còn Trình Dữ Hy mặc áo sơ mi xanh.

Tin tức này trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh tranh cãi về hành vi của Lý Trình Bân, cư dân mạng còn khơi lại sự cố tương tự từng xảy ra với Lưu Diệc Phi khi quay phim Thần điêu đại hiệp bản 2006.

Thần điêu đại hiệp là một trong những tác phẩm đầu tiên của Lưu Diệc Phi trong hơn 20 năm theo đuổi diễn xuất, cũng góp phần tạo dựng tên tuổi cho “thần tiên tỷ tỷ”. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1987 lại có ký ức không tốt về bộ phim này.

Theo HK01, Lưu Diệc Phi mới 17 tuổi khi hóa thân thành nhân vật Tiểu Long Nữ. Trong một cảnh quay, cô phải đóng chung với số lượng lớn diễn viên quần chúng, vào vai thành viên môn phái Cái Bang.

Nhóm diễn viên quần chúng này được yêu cầu nâng Tiểu Long Nữ lên cao. Cảnh này ban đầu được lên lịch hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng bị kéo dài đến một tiếng vì bị NG (no good) quá nhiều.

Trong quá trình này, một diễn viên quần chúng lợi dụng sự hỗn loạn để chạm vào vòng một của Lưu Diệc Phi và gần như xé rách trang phục trên người cô. Mặc dù bị máy quay thu lại, hiện trường quá nhiều người và cảnh quay được thực hiện bằng ống kính dài, không thể xác định được kẻ xấu.

Lưu Diệc Phi không phản ứng ngay lập tức, vẫn tiếp tục hoàn thành cảnh quay. Đến khi về chỗ nghỉ, cô mới lộ ra biểu cảm suy sụp và khóc với mẹ.

Đạo diễn Trương Kỷ Trung cũng tức giận về tình huống này, nhưng vì không thể tìm thấy thủ phạm, họ đành phải bỏ qua. Cảnh quay này sau đó chỉ được phát sóng khoảng một phút trong phim.

Khi tin tức bị lan truyền, người hâm mộ thể hiện sự bất bình và yêu cầu đoàn làm phim phải chú ý hơn đến sự an toàn cho nghệ sĩ trên phim trường.

