Lương thấp, nhân viên của chuỗi nhà sách hàng đầu Australia đình công

Các nhân viên của hai chuỗi nhà sách hàng đầu Australia, bắt đầu ngừng làm việc sau khi yêu cầu sửa đổi thỏa thuận lao động của họ bị từ chối.

Nhân viên của Harry Hartog và Berkelouw Book hy vọng có thể đạt được thỏa thuận mới với chuỗi nhà sách. Ảnh: RAFFWU.

Từ 10/12, nhân viên tại chuỗi nhà sách Harry Hartog và Berkelouw Books bắt đầu áp dụng các biện pháp đình công hợp pháp như không tham gia họp với quản lý, không nhận hàng mới, không sắp xếp lại kệ sách…

Ông Loukas Kakogiannis, thư ký Hiệp hội Công nhân Bán lẻ và Thức ăn nhanh Australia (RAFFWU), chia sẻ: “Chúng tôi đã trải qua 4 cuộc họp với ban lãnh đạo. Tuy nhiên, những gì họ đưa ra ở thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ thuyết phục”. Ông hy vọng công đoàn và chuỗi nhà sách đạt được thỏa thuận mới trước Giáng sinh.

RAFFWU cho biết thỏa thuận được ký năm 2012 của Harry Hartog và Berkelouw Books không còn phù hợp khi xóa bỏ phụ cấp làm thêm giờ và phụ cấp dành cho lao động thời vụ. Nhiều nhân viên không đủ khả năng trang trải sinh hoạt phí của mình.

Nhân viên của nhà sách đang yêu cầu mức lương 31 AUD (khoảng 20 USD )/giờ, khôi phục phụ cấp làm việc ngoài giờ, đảm bảo quyền lợi về nghỉ phép, chấm dứt phân biệt đối xử và bổ sung các điều khoản bảo vệ việc làm, bao gồm cơ hội ký hợp đồng bán thời gian ổn định và trợ cấp khi cắt giảm nhân sự.

Harry Hartog và Berkelouw Books là hai trong những chuỗi nhà sách độc lập lâu đời nhất Australia. Ảnh: Experience Eumundi.

Phía ban lãnh đạo Harry Hartog và Berkelouw Books khẳng định các thỏa thuận lao động hiện hành được xây dựng dựa trên ý kiến của nhân viên cũ, trong đó phần lớn phụ cấp được gộp vào mức lương cơ bản “vốn đã cao hơn mặt bằng chung của ngành”.

Theo đại diện doanh nghiệp, khi được phê duyệt, các thỏa thuận này đều vượt qua bài kiểm tra về tiêu chí bảo đảm quyền lợi người lao động của Ủy ban Công bằng Lao động Australia và giúp thu nhập của nhân viên tăng 4-5%.

Trong các cuộc đàm phán gần đây, phía chuỗi nhà sách cho biết họ đề xuất việc đổi cơ chế gộp phụ cấp vào lương sang hình thức trả phụ cấp riêng theo khung giờ làm việc tương ứng. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh đang thương lượng với công đoàn một cách cách thiện chí, đồng thời cam kết duy trì mức lương cao hơn tiêu chuẩn, đào tạo bài bản và chính sách giảm giá cho nhân viên.

RAFFWU kêu gọi quỹ hỗ trợ trực tuyến dành cho nhân viên nhà sách trong thời gian đình công. Với lịch sử hoạt động hơn 200 năm, Harry Hartog và Berkelouw Books là 2 trong những nhà sách độc lập lâu đời nhất Australia và vận hành gần 20 cửa hàng trên khắp cả nước. Đây là lần đầu tiên đơn vị đối mặt với cuộc đình công quy mô lớn từ đội ngũ nhân viên.