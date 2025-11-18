Loạt nhà xuất bản AI lừa đảo giới nhà văn quốc tế

Nhiều trang web xuất bản sách ở Australia, Anh và New Zealand đang sử dụng AI để lừa tiền của các nhà văn nghiệp dư, theo The Guardian.

Đang có một loạt nhà xuất bản giả mạo, dàn dựng các trang web, tạo ra nhân viên bằng AI và sử dụng địa chỉ văn phòng ảo trên khắp Australia, Anh và New Zealand. Chúng nhắm tới lừa đảo các tác giả đang muốn xuất bản tác phẩm nhanh chóng. Một số cái tên đáng ngờ đã được tìm ra là Melbourne Book Publisher, First Page Press, Aussie Book Publisher, Oz Book Publishers và BookPublishers.co.nz.

Dấu hiệu của mạng lưới lừa đảo

Tại Australia, Melbourne Book Publisher đang là cái tên gây nhức nhối khi sử dụng tên và thông tin rất giống với Melbourne Books, một nhà xuất bản có uy tín.

Giao diện Melbourne Book Publisher tạo sự nhầm lẫn với Melbourne Books.

Andrea, một nhà văn từ Tây Australia đang hồi phục sau căn bệnh ung thư, đã dồn hết tâm huyết vào một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng. Bà rất vui mừng khi nhận được phản hồi nhanh chóng trên Facebook từ Melbourne Book Publisher. Một người tự nhận là CEO của công ty, có tên là Marcus Hale, chia sẻ rằng rất muốn thảo luận về bản thảo 86.000 từ của bà và đã lên lịch một cuộc họp video để trao đổi.

Andrea nói: “Tôi đã gặp ông ấy. Ông ấy trả lời mọi câu hỏi về hợp đồng, khả năng xuất bản, kế hoạch cho một buổi ký tặng sách ở Melbourne, thậm chí cả việc tôi sẽ xuất hiện trên TikTok và ra mắt tại hiệu sách địa phương. Tôi đã tin tất cả”.

Andrea chi 88 USD đặt cọc ban đầu. Nhưng khi thỏa thuận bắt đầu đổ vỡ, bà đã gọi đến văn phòng Melbourne Books, nơi bà nhầm tưởng rằng mình đang làm việc cùng. “Không có Marcus nào làm việc ở đây cả”, Andrea nhận được thông báo.

Một tác giả đầy tham vọng khác đến từ Tây Australia là Peter Ortmueller cũng xác nhận đã trò chuyện qua Facebook và giao dịch với một người tên là Marcus Hale và Hannah Preston (người Andrea cũng đã gặp qua trong quá trình trao đổi với nhà xuất bản lừa đảo). Peter cũng đã chi 150 USD cho khoản đặt cọc đầu tiên và sau đó nhận ra mình đang giao dịch với một công ty mạo danh.

Sau khi các vụ việc liên quan đến Melbourne Book Publisher được nêu lên, tờ The Guardian đặt ra nghi vấn các trang web giả mạo trên không chỉ làm việc độc lập mà còn có liên hệ với nhau. Sau khi The Guardian liên hệ với các nhà xuất bản này để hỏi về những thông tin liên quan đến AI, Melbourne Book Publisher và First Page Press đều chỉnh sửa ngay một số nội dung trên trang web của họ.

Giao diện của First Page Press không khác gì Melbourne Book Publisher.

First Page Press cũng liệt kê các địa chỉ văn phòng tại London và Melbourne; thủ đoạn tương tự Melbourne Book Publisher khi đăng tải những tác phẩm có thật, được nhà xuất bản thực sự tại Mỹ Atmosphere Press ra mắt.

Chưa thể đánh giá quy mô lừa đảo

David Tenenbaum, chủ sở hữu của Melbourne Books, đơn vị đang bị nhầm với nhà xuất bản giả mạo, cho rằng chưa thể đánh giá quy mô của ma trận lừa đảo này. Theo ông, những người lên tiếng cho đến nay là những nạn nhân nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ. Có thể còn rất nhiều nạn nhân khác với số tiền lớn hơn nhiều.

Những nhà văn nghiệp dư là đối tượng bị nhắm tới vì niềm khao khát xuất bản thường lấn át sự thận trọng và họ dễ bị ảnh hưởng từ những lời hứa hẹn sẽ sớm được xuất bản thành công.

Sau khi nhận được thông tin từ Andrea, Tenenbaum đã đăng cảnh báo trên trang web nhà xuất bản của mình. Văn phòng của ông cũng nhận được các cuộc gọi liên quan đến Marcus Hale và Hannah Preston trong hơn một tuần.

Tenenbaum đã đích thân gọi đến số điện thoại được đề cập trên trang Facebook của nhà xuất bản giả mạo, giả vờ là một tác giả lần đầu viết sách. Ông đã nhận được email với các tùy chọn xuất bản, từ gói cơ bản trị giá 1.495 USD đến gói cao cấp trị giá 1.799 USD .

Khi ông hỏi về tính xác thực của công ty, ông đã nhận được liên kết đến ba cuốn sách đang được bán trên Amazon. Đơn vị giả mạo tuyên bố họ là bên xuất bản những cuốn sách này. Tuy nhiên, Amazon đã xác nhận rằng họ “không tìm thấy hồ sơ nào cho thấy những cuốn sách được đề cập có liên quan đến Melbourne Book Publisher”.

AI đang bị lợi dụng

Với sự trợ giúp của AI, những kẻ lừa đảo thậm chí tạo ra một đội ngũ CEO giả mạo và sử dụng danh tính của các tác giả thật để tạo ra một vỏ bọc doanh nghiệp hoàn hảo nhằm thu hút người dùng.

Trên trang web của mình, Melbourne Book Publisher đã sử dụng hình ảnh AI để giới thiệu đội ngũ nhân viên gồm CEO, biên tập viên và người đứng đầu mảng xuất bản với đầy đủ thông tin.

Đội ngũ nhân sự của Melbourne Book Publisher (đã bị dỡ bỏ sau khi The Guardian liên hệ).

First Page Press cũng sử dụng một "đội ngũ" tương tự. Những cái tên này đều chưa từng xuất hiện trong giới xuất bản Australia.

Trên trang web của Aussie Book Publisher, nhà hoạt động môi trường kiêm tác giả sách thiếu nhi người Mỹ Blair N. Williamson đã được đổi tên thành Kristine và dành lời khen cho một cuốn sách được nhà xuất bản giả mạo này ra mắt.

Lời giới thiệu sách giả mạo trên trang web của Aussie Book Publisher.

“Những kẻ xấu đang trở nên tinh vi hơn thông qua việc sử dụng các công cụ AI để viết lại hoặc diễn giải lại văn bản gốc, đồng thời thay đổi hình ảnh để tạo nên các giao diện giống như thật và khó bị phát hiện”, Tiến sĩ Ashish Nanda từ Trung tâm nghiên cứu và phát triển không gian mạng của Đại học Deakin, cho biết.

Ngoài ra, các nhà xuất bản này đều liệt kê địa chỉ thực tế tại các khu thương mại uy tín và cao cấp ở London, Melbourne, Brisbane và Wellington. Những địa chỉ này giúp gia tăng tính hợp pháp và chuyên nghiệp cho hoạt động của họ.

Tuy nhiên, chúng đều là các không gian văn phòng dịch vụ có thể được rất nhiều công ty sử dụng cùng một lúc.

Trước tình hình này, Cơ quan giám sát người tiêu dùng Australia (ACCC), cho biết: “Mặc dù chưa có nhiều báo cáo công khai về Melbourne Book Publisher, Trung tâm chống lừa đảo quốc gia đang xem xét vụ việc và khuyến nghị các nạn nhân báo cáo lên nền tảng theo dõi lừa đảo Scamwatch”.