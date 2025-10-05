Thực tế sử dụng AI trong giới xuất bản quốc tế

Gần một nửa số chuyên gia trong ngành sách đang sử dụng AI cho công việc. Tuy nhiên, có tới 98% bày tỏ lo ngại đáng kể về việc triển khai AI, theo dữ liệu khảo sát mới từ Nhóm nghiên cứu ngành sách (BISG).

Theo Publishers Weekly, cuộc khảo sát thu thập ý kiến 559 chuyên gia trong ngành ở Bắc Mỹ, bao gồm các nhà xuất bản, thư viện, nhà sản xuất, tư vấn cá nhân, nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ. Khảo sát cho thấy 46% cá nhân và 48% tổ chức đang sử dụng các công cụ AI, nhưng vẫn bộc lộ nhiều nghi ngại và lo lắng.

Nhiều lo ngại về AI trong ngành xuất bản

"Đại đa số người được khảo sát cho biết họ gặp nhiều khó khăn với AI, bao gồm cả những lo ngại nghiêm trọng về đạo đức", Brooke Horn, Giám đốc điều hành của BISG, chia sẻ. Chỉ 2% số người được hỏi cho biết không có lo ngại gì về việc sử dụng AI.

Bà Brooke Horn chia sẻ: "Phần lớn tổ chức đang sử dụng AI đều thiếu chính sách hoặc hướng dẫn chính thức. Và nhiều tổ chức vẫn chưa áp dụng mô hình công nghệ khép kín hay mô hình của riêng doanh nghiệp để có thể bảo vệ dữ liệu tốt hơn".

Trong số các nhận định tiêu cực, 86% ý kiến lo ngại việc "thiếu quy định về sử dụng tài liệu có bản quyền", tiếp theo 84% lo ngại về sự "ảo tưởng" do AI mang lại. Theo sau là 81% ý kiến cảm thấy "sách do AI tạo ra tràn ngập nền tảng của chúng tôi" và 79% quan ngại về "dữ liệu AI không chính xác, sai lệch hoặc thiên vị".

Horn cũng cho biết dữ liệu phản ánh sự khác biệt rõ ràng trong cách tiếp cận giữa các cá nhân và tổ chức trong việc tiếp cận AI. "Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi nói về mặt cá nhân, họ có thể phản đối việc sử dụng AI, nhưng tổ chức của họ quy định rằng AI là một phần trong quy trình làm việc", Horn nói.

"Nhưng chúng tôi cũng nghe được điều ngược lại, khi nhiều cá nhân nói AI giúp họ làm việc hiệu quả hơn, họ thích sử dụng nó vì những lý do này, lý do kia. Tuy nhiên, đơn vị của họ lại có chính sách ngăn việc sử dụng AI trong văn phòng", Horn chia sẻ.

Báo cáo cũng cho biết, ở cấp độ cá nhân, 31% phản đối việc sử dụng AI vì vấn đề đạo đức, 33% không quan tâm đến việc sử dụng AI trong công việc và 43% cho rằng việc đào tạo AI là không cần thiết.

"Ở cấp độ tổ chức, 34% cho biết họ không sử dụng AI trong bất kỳ công việc nào. Thậm chí, 22% số tổ chức được hỏi cho biết họ không dự kiến ​​sử dụng AI trong bất kỳ lĩnh vực công việc nào. Dữ liệu này phần nào cho thấy sự khó khăn cho việc áp dụng AI trong tương lai", Horn cho hay.

Hiện tại, AI thường được sử dụng nhất cho các nhiệm vụ vận hành và hành chính, phân tích dữ liệu, tiếp thị và tối ưu hóa siêu dữ liệu. Tuy nhiên, cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các đơn vị trong việc sử dụng AI. Các nhà cung cấp dịch vụ và nhà bán lẻ đang áp dụng AI với tỷ lệ cao hơn so với các nhà xuất bản và thư viện.

Còn thiếu các cơ chế sử dụng AI chuyên nghiệp

Cuộc khảo sát cũng nêu bật những khoảng cách đáng kể về khả năng sẵn sàng triển khai AI của các tổ chức. Chưa đến 30% tổ chức báo cáo có chính sách chính thức về AI và chỉ 27% đang sử dụng các mô hình doanh nghiệp để bảo vệ dữ liệu.

"Có thể có một chút sai số với các con số ở đây, vì còn dựa trên sự hiểu biết của người trả lời về các mô hình dữ liệu và thông tin họ có được về tổ chức. Nhưng nhìn chung, nhiều tổ chức nhận thấy AI không chỉ hữu ích mà còn thực sự cần thiết", Horn đánh giá.

Nhu cầu này có thể phần nào lý giải việc AI đang dần được thử nghiệm rộng rãi trong toàn ngành xuất bản, bất chấp những lo ngại hiện tại. Trong số những cá nhân đang sử dụng AI, 45% cho biết họ đang thử nghiệm dần các công cụ AI, 25% cần thêm đào tạo và 23% đã tích hợp AI vào quy trình làm việc hiện có.

"Bất kể họ có sử dụng AI hay không, 59% đều cập nhật thông tin về AI và thấy nó quan trọng", Horn nói.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy việc sử dụng AI cho một số nội dung công việc nhất định còn hạn chế. Chỉ 4% cho biết có sử dụng AI cho dịch thuật, trong khi tỷ lệ sử dụng cho công việc dịch vụ khách hàng vẫn ở mức thấp đáng ngạc nhiên.

Horn chia sẻ: "Những vấn đề hiện tại của việc áp dụng AI trong ngành xuất bản chính là cơ hội để toàn ngành phối hợp cùng nhau giải quyết. Tất cả phải cùng nhau hướng tới cách hoạt động hiệu quả hơn, tiếp tục đưa sách ra thế giới, đồng thời bảo vệ được các tác giả, người sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta".