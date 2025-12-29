Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Để đời không bốc hỏa

Với nhiều kiến thức về các huyệt đạo đặc biệt hiệu quả trong việc trừ hỏa từ các cơ quan nội tạng, các chương trình thực hành chữa bệnh và duy trì sức khỏe từ những bậc thầy về y học cổ truyền, các bữa ăn dễ thực hiện để loại bỏ hỏa, cuốn sách này sẽ giúp bạn điều hòa thể chất và tinh thần, tăng cường sinh lực và thể lực, để đời không bốc hỏa và tràn đầy năng lượng.

Xuất bản

Cơ thể lão hóa sớm hơn chúng ta nghĩ

  • Thứ hai, 29/12/2025 15:18 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nhiều người cho rằng khi bước vào tuổi trung niên, cơ thể mới bắt đầu lão hóa. Thực ra, cơ thể lão hóa sớm hơn bạn nghĩ. Bước sang tuổi 30, một số cơ quan đã bắt đầu lão hóa.

Lao hoa anh 1

Bước sang tuổi 30, một số cơ quan như khớp gối đã bắt đầu lão hóa. Ảnh minh họa: SK&ĐS.

Khi xét cụ thể hơn tới cơ thể người, bộ phận nào tiến hóa càng cao cấp thì hỏa lực càng mạnh mẽ. Mà bộ phận tiến hóa cao cấp nhất trên cơ thể người là bộ não, nên nơi có hỏa lực mạnh mẽ nhất là bộ não.

Bộ não là cơ quan tiêu hao nhiều nhiệt lượng nhất cơ thể. Bộ não chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, nhưng lại tiêu hao đến 20% tổng nhiệt lượng của cơ thể. Dù bạn ngồi yên một chỗ, chỉ nghe giảng bài hoặc làm đề thi, nhưng một khi đã động não thì kiểu gì trưa bạn cũng thấy rất đói, vì động não là loại vận động tiêu hao năng lượng khổng lồ.

Vì phức tạp và cao cấp nên bộ não có thời gian tiến hóa hoàn thiện dài hơn các cơ quan khác rất nhiều, nó cũng là cơ quan cuối cùng tiến hóa hoàn thiện trên cơ thể. Ví dụ như việc thể hiện bản tính con người, phát huy sức mạnh ý chí để bộc lộ mức độ trưởng thành, thì tế bào thần kinh phụ trách các mảng trên đều nằm ở thùy trán của bộ não.

Thứ tự trưởng thành của bộ não con người như sau: Thùy chẩm → Thùy thái dương → Thùy đỉnh → Thùy trán. Càng cao cấp càng phức tạp thì trưởng thành càng muộn, tạo hóa cũng có đức tính càng chậm càng tinh tế, thế nên Thùy trán, cơ quan cao cấp nhất của con người, phải tới 25 tuổi mới hoàn toàn trưởng thành.

Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng nhận ra: Thường thì đến năm 25 tuổi người ta mới trở nên chín chắn, có định lực. Bấy giờ, các bộ phận cấp thấp trong cơ thể bắt đầu lão hóa, ví dụ như đầu gối. Đầu gối đã bắt đầu lão hóa từ năm chúng ta mười bốn, mười lăm tuổi, tới năm 30 tuổi, đầu gối hầu hết đều đã lão hóa, gai xương thường mọc ở đây đầu tiên.

Rất nhiều người mọc gai xương và cảm thấy đau khi lên xuống cầu thang, cho rằng chính gai xương đã đâm vào cơ bắp và tạo ra các cơn đau này, sau đó yêu cầu bác sĩ phẫu thuật loại bỏ gai xương. Nhưng thực ra bên ngoài gai xương được bọc một lớp màng trơn, có chứa mô mềm, hẳn là một thứ rất tròn trịa.

Vì xem trên phim X quang thì trông nó có vẻ sắc nhọn, nên nó thường được gọi là gai xương. Song những cơn đau không bắt nguồn từ gai xương mà do phần khớp đã bị thoái hóa và tổn thương, từ đó kích thích màng dịch.

Mọc gai xương là do khớp đã bị lão hóa, kết cấu không ổn định, cần có thứ gì đó làm đệm đỡ để giúp khớp hoạt động ổn định, gai xương chính là phần đệm đỡ mà cơ thể sinh ra để duy trì sự ổn định của khớp. Dù có cắt bỏ gai xương thì nó vẫn sẽ mọc lại vì bản năng của cơ thể là duy trì sự ổn định về kết cấu.

Lại bàn về bộ não. Muốn xét xem một người có chín chắn hay không thì hãy nhìn vào ý chí, định lực của anh ta. Khi nào thùy trán của não trưởng thành hoàn thiện thì con người ta cũng chín chắn thành thục, bởi vậy phải đợi tới tuổi 25.

Qua tuổi 50, chức năng của bộ phận đó cũng suy giảm, nên nhiều khi người già cũng hay giận dỗi như trẻ con, dễ kích động, đó là do thùy trán phụ trách về sức mạnh ý chí đã gặp vấn đề, trẻ con là do thùy trán chưa trưởng thành, còn người già là do thùy trán đã thoái hóa. Sức mạnh ý chí cũng cần được duy trì bởi nhiệt lượng và hỏa lực.

Các nhà khoa học Mỹ từng thực hiện một thí nghiệm rất thú vị: Chia những người tham gia thí nghiệm thành hai nhóm, một nhóm chỉ nhận được nước chanh, trong khi nhóm còn lại nhận được nước chanh có đường, rõ ràng là nhóm thứ hai đã dung nạp được nhiều nhiệt lượng hơn.

Sau đó các nhà khoa học đưa ra một loạt đề bài khảo sát sức mạnh ý chí của hai nhóm thí nghiệm, và nhận ra nhóm dung nạp nhiều nhiệt lượng hơn có sức mạnh ý chí cao hơn rõ rệt. Từ đó họ đưa ra suy đoán: Khi não bộ hoạt động, nó cần rất nhiều năng lượng. Nếu cơ thể không cung cấp đủ năng lượng, não bộ sẽ hoạt động không hiệu quả. Đó là lý do tại sao khi đói, con người thường kém minh mẫn.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Lão hóa Động não Bộ não Thùy chẩm Tiến hóa Lão hóa

    Đọc tiếp

    Muon song cham, hay doc Haruki Murakami! hinh anh

    Muốn sống chậm, hãy đọc Haruki Murakami!

    37 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    Thông qua những nhân vật trầm lặng, cốt truyện mơ màng và văn xuôi chậm rãi, chu đáo, câu chuyện của Haruki Murakami sẽ đưa ra "liều thuốc giải độc" êm dịu trong cuộc sống hiện đại nhưng vội vã.

    Muoi quyet dinh quyen luc cua the gian? hinh anh

    Muối quyết định quyền lực của thế gian?

    3 giờ trước 16:00 29/12/2025

    0

    Phỏng theo ý của Frank Herbert trong Dune (Xứ Cát): Ai kiểm soát muối, người đó kiểm soát cả thế gian. Và các hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc đã lắng nghe lời khuyên này.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý