Cơ thể lão hóa sớm hơn chúng ta nghĩ

Nhiều người cho rằng khi bước vào tuổi trung niên, cơ thể mới bắt đầu lão hóa. Thực ra, cơ thể lão hóa sớm hơn bạn nghĩ. Bước sang tuổi 30, một số cơ quan đã bắt đầu lão hóa.

Bước sang tuổi 30, một số cơ quan như khớp gối đã bắt đầu lão hóa. Ảnh minh họa: SK&ĐS.

Khi xét cụ thể hơn tới cơ thể người, bộ phận nào tiến hóa càng cao cấp thì hỏa lực càng mạnh mẽ. Mà bộ phận tiến hóa cao cấp nhất trên cơ thể người là bộ não, nên nơi có hỏa lực mạnh mẽ nhất là bộ não.

Bộ não là cơ quan tiêu hao nhiều nhiệt lượng nhất cơ thể. Bộ não chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, nhưng lại tiêu hao đến 20% tổng nhiệt lượng của cơ thể. Dù bạn ngồi yên một chỗ, chỉ nghe giảng bài hoặc làm đề thi, nhưng một khi đã động não thì kiểu gì trưa bạn cũng thấy rất đói, vì động não là loại vận động tiêu hao năng lượng khổng lồ.

Vì phức tạp và cao cấp nên bộ não có thời gian tiến hóa hoàn thiện dài hơn các cơ quan khác rất nhiều, nó cũng là cơ quan cuối cùng tiến hóa hoàn thiện trên cơ thể. Ví dụ như việc thể hiện bản tính con người, phát huy sức mạnh ý chí để bộc lộ mức độ trưởng thành, thì tế bào thần kinh phụ trách các mảng trên đều nằm ở thùy trán của bộ não.

Thứ tự trưởng thành của bộ não con người như sau: Thùy chẩm → Thùy thái dương → Thùy đỉnh → Thùy trán. Càng cao cấp càng phức tạp thì trưởng thành càng muộn, tạo hóa cũng có đức tính càng chậm càng tinh tế, thế nên Thùy trán, cơ quan cao cấp nhất của con người, phải tới 25 tuổi mới hoàn toàn trưởng thành.

Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng nhận ra: Thường thì đến năm 25 tuổi người ta mới trở nên chín chắn, có định lực. Bấy giờ, các bộ phận cấp thấp trong cơ thể bắt đầu lão hóa, ví dụ như đầu gối. Đầu gối đã bắt đầu lão hóa từ năm chúng ta mười bốn, mười lăm tuổi, tới năm 30 tuổi, đầu gối hầu hết đều đã lão hóa, gai xương thường mọc ở đây đầu tiên.

Rất nhiều người mọc gai xương và cảm thấy đau khi lên xuống cầu thang, cho rằng chính gai xương đã đâm vào cơ bắp và tạo ra các cơn đau này, sau đó yêu cầu bác sĩ phẫu thuật loại bỏ gai xương. Nhưng thực ra bên ngoài gai xương được bọc một lớp màng trơn, có chứa mô mềm, hẳn là một thứ rất tròn trịa.

Vì xem trên phim X quang thì trông nó có vẻ sắc nhọn, nên nó thường được gọi là gai xương. Song những cơn đau không bắt nguồn từ gai xương mà do phần khớp đã bị thoái hóa và tổn thương, từ đó kích thích màng dịch.

Mọc gai xương là do khớp đã bị lão hóa, kết cấu không ổn định, cần có thứ gì đó làm đệm đỡ để giúp khớp hoạt động ổn định, gai xương chính là phần đệm đỡ mà cơ thể sinh ra để duy trì sự ổn định của khớp. Dù có cắt bỏ gai xương thì nó vẫn sẽ mọc lại vì bản năng của cơ thể là duy trì sự ổn định về kết cấu.

Lại bàn về bộ não. Muốn xét xem một người có chín chắn hay không thì hãy nhìn vào ý chí, định lực của anh ta. Khi nào thùy trán của não trưởng thành hoàn thiện thì con người ta cũng chín chắn thành thục, bởi vậy phải đợi tới tuổi 25.

Qua tuổi 50, chức năng của bộ phận đó cũng suy giảm, nên nhiều khi người già cũng hay giận dỗi như trẻ con, dễ kích động, đó là do thùy trán phụ trách về sức mạnh ý chí đã gặp vấn đề, trẻ con là do thùy trán chưa trưởng thành, còn người già là do thùy trán đã thoái hóa. Sức mạnh ý chí cũng cần được duy trì bởi nhiệt lượng và hỏa lực.

Các nhà khoa học Mỹ từng thực hiện một thí nghiệm rất thú vị: Chia những người tham gia thí nghiệm thành hai nhóm, một nhóm chỉ nhận được nước chanh, trong khi nhóm còn lại nhận được nước chanh có đường, rõ ràng là nhóm thứ hai đã dung nạp được nhiều nhiệt lượng hơn.

Sau đó các nhà khoa học đưa ra một loạt đề bài khảo sát sức mạnh ý chí của hai nhóm thí nghiệm, và nhận ra nhóm dung nạp nhiều nhiệt lượng hơn có sức mạnh ý chí cao hơn rõ rệt. Từ đó họ đưa ra suy đoán: Khi não bộ hoạt động, nó cần rất nhiều năng lượng. Nếu cơ thể không cung cấp đủ năng lượng, não bộ sẽ hoạt động không hiệu quả. Đó là lý do tại sao khi đói, con người thường kém minh mẫn.