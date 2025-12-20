Vì sao phụ nữ sau sinh dùng thịt gà để tẩm bổ và kiêng ăn thịt vịt?

Theo Đông y, thịt gà có tính ấm. Phụ nữ sau sinh cơ thể thiếu máu, dẫn đến hư hàn, các thực phẩm có tính ấm giúp bồi bổ khí huyết. Từ đó, giúp người mẹ nhanh chóng lấy lại sức.

Thịt gà hầm táo đỏ là món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ sau sinh. Ảnh minh họa: L.C.

Trần Tiểu Dã là giáo sư trẻ tuổi nhất được đặc cách đề bạt ở Học viện Đông y Trung Quốc, nơi được coi như “Đội tuyển Quốc gia” của ngành nghiên cứu ở Trung Quốc, hiện tại ông vẫn đang thực hiện nghiên cứu cơ sở y học Đông y, nhằm giải thích rõ về Đông y bằng cơ sở lý luận khoa học hiện đại.

Từ rất nhiều tư liệu và kết quả thí nghiệm, ông phát hiện ra một quy luật: Vấn đề bốc hỏa ở con người có mối tương quan mật thiết với cấp độ tiến hóa.

Trần Tiểu Dã đã phát hiện ra sinh vật sẽ tiến hóa từ vật chủng tiêu hao nhiệt lượng thấp tới vật chủng tiêu hao nhiệt lượng cao, từ cá → động vật lưỡng cư máu lạnh → động vật bò sát máu lạnh → chim → động vật có vú hằng nhiệt.

Từ động vật máu lạnh đến động vật hằng nhiệt là từ cấp thấp đến cấp cao, sinh vật tiến hóa càng cao thì thân nhiệt cũng càng cao. Loài người có thân nhiệt cao nên rất dễ bị bốc hỏa.

Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thấy rắn bốc hỏa, vì chúng là động vật máu lạnh, nhưng gà lại bốc hỏa. Trong một cuốn sách tên là Kê Phổ thời cổ đại có ghi lại rằng: “Khi gà thở mạnh cũng được phân thành nóng và lạnh.

Gà có hơi thở nóng hoặc là bị nhiễm lạnh, hoặc bị nóng trong người do vừa đánh nhau, máu vướng ở cổ họng, đợi uống nước thì máu sẽ trôi ngược vào trong, nhưng do vừa đánh nhau nên không thể uống nước, nội tạng nóng như lửa đốt, không thể bình tĩnh.

Kinh viết: ‘Khí tráng sinh hỏa’, hỏa mạnh sinh đờm, ắt khiến cổ họng sưng phù, lưỡi nóng rát, phân có màu trắng hoặc nửa trắng nửa đỏ, đều là triệu chứng của bệnh nóng trong.”

Người Quảng Đông thích ăn rắn, thời tiết ở đó nóng nực, ăn thịt rắn có thể thanh nhiệt trừ hỏa nhờ tính hàn của rắn. Mật rắn có thể chữa ho, như Xà Đởm Xuyên Bối Dịch có công dụng tuyệt vời trong điều trị ho nhiều đờm, nhất là kiểu ho tính nhiệt có đờm màu ngả vàng, vì Xà Đởm có tính lương (mát); nếu là viêm phế quản mạn tính ở người già, bản thân đã có tính hàn, thì không phù hợp để sử dụng thuốc chữa ho chứa Xà Đởm.

Gà có tính ôn (ấm), các sản phụ Trung Quốc thường ăn thịt gà chứ không ăn thịt vịt khi ở cữ. Gà hầm táo đỏ có thể làm ấm cơ thể, là loại thực phẩm bồi bổ phù hợp nhất cho phụ nữ hư hàn...

Thiên nhiên được phân chia thành phần âm và phần dương, do dương khí làm chúa tể. Mặt trời lớn hơn mặt trăng, vạn vật đều sống hướng về phía mặt trời. Loài người được sinh ra từ tinh hoa của đất trời, là sinh vật tiến hóa cao cấp nhất, nên thường thừa khí nhưng thiếu huyết, thừa dương mà thiếu âm, bởi vậy rất dễ bốc hỏa.