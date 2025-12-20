Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Để đời không bốc hỏa

Với nhiều kiến thức về các huyệt đạo đặc biệt hiệu quả trong việc trừ hỏa từ các cơ quan nội tạng, các chương trình thực hành chữa bệnh và duy trì sức khỏe từ những bậc thầy về y học cổ truyền, các bữa ăn dễ thực hiện để loại bỏ hỏa, cuốn sách này sẽ giúp bạn điều hòa thể chất và tinh thần, tăng cường sinh lực và thể lực, để đời không bốc hỏa và tràn đầy năng lượng.

Xuất bản

Vì sao phụ nữ sau sinh dùng thịt gà để tẩm bổ và kiêng ăn thịt vịt?

  • Thứ bảy, 20/12/2025 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo Đông y, thịt gà có tính ấm. Phụ nữ sau sinh cơ thể thiếu máu, dẫn đến hư hàn, các thực phẩm có tính ấm giúp bồi bổ khí huyết. Từ đó, giúp người mẹ nhanh chóng lấy lại sức.

Phu nu sau sinh anh 1

Thịt gà hầm táo đỏ là món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ sau sinh. Ảnh minh họa: L.C.

Trần Tiểu Dã là giáo sư trẻ tuổi nhất được đặc cách đề bạt ở Học viện Đông y Trung Quốc, nơi được coi như “Đội tuyển Quốc gia” của ngành nghiên cứu ở Trung Quốc, hiện tại ông vẫn đang thực hiện nghiên cứu cơ sở y học Đông y, nhằm giải thích rõ về Đông y bằng cơ sở lý luận khoa học hiện đại.

Từ rất nhiều tư liệu và kết quả thí nghiệm, ông phát hiện ra một quy luật: Vấn đề bốc hỏa ở con người có mối tương quan mật thiết với cấp độ tiến hóa.

Trần Tiểu Dã đã phát hiện ra sinh vật sẽ tiến hóa từ vật chủng tiêu hao nhiệt lượng thấp tới vật chủng tiêu hao nhiệt lượng cao, từ cá → động vật lưỡng cư máu lạnh → động vật bò sát máu lạnh → chim → động vật có vú hằng nhiệt.

Từ động vật máu lạnh đến động vật hằng nhiệt là từ cấp thấp đến cấp cao, sinh vật tiến hóa càng cao thì thân nhiệt cũng càng cao. Loài người có thân nhiệt cao nên rất dễ bị bốc hỏa.

Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thấy rắn bốc hỏa, vì chúng là động vật máu lạnh, nhưng gà lại bốc hỏa. Trong một cuốn sách tên là Kê Phổ thời cổ đại có ghi lại rằng: “Khi gà thở mạnh cũng được phân thành nóng và lạnh.

Gà có hơi thở nóng hoặc là bị nhiễm lạnh, hoặc bị nóng trong người do vừa đánh nhau, máu vướng ở cổ họng, đợi uống nước thì máu sẽ trôi ngược vào trong, nhưng do vừa đánh nhau nên không thể uống nước, nội tạng nóng như lửa đốt, không thể bình tĩnh.

Kinh viết: ‘Khí tráng sinh hỏa’, hỏa mạnh sinh đờm, ắt khiến cổ họng sưng phù, lưỡi nóng rát, phân có màu trắng hoặc nửa trắng nửa đỏ, đều là triệu chứng của bệnh nóng trong.”

Người Quảng Đông thích ăn rắn, thời tiết ở đó nóng nực, ăn thịt rắn có thể thanh nhiệt trừ hỏa nhờ tính hàn của rắn. Mật rắn có thể chữa ho, như Xà Đởm Xuyên Bối Dịch có công dụng tuyệt vời trong điều trị ho nhiều đờm, nhất là kiểu ho tính nhiệt có đờm màu ngả vàng, vì Xà Đởm có tính lương (mát); nếu là viêm phế quản mạn tính ở người già, bản thân đã có tính hàn, thì không phù hợp để sử dụng thuốc chữa ho chứa Xà Đởm.

Gà có tính ôn (ấm), các sản phụ Trung Quốc thường ăn thịt gà chứ không ăn thịt vịt khi ở cữ. Gà hầm táo đỏ có thể làm ấm cơ thể, là loại thực phẩm bồi bổ phù hợp nhất cho phụ nữ hư hàn...

Thiên nhiên được phân chia thành phần âm và phần dương, do dương khí làm chúa tể. Mặt trời lớn hơn mặt trăng, vạn vật đều sống hướng về phía mặt trời. Loài người được sinh ra từ tinh hoa của đất trời, là sinh vật tiến hóa cao cấp nhất, nên thường thừa khí nhưng thiếu huyết, thừa dương mà thiếu âm, bởi vậy rất dễ bốc hỏa.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Phụ nữ sau sinh Bốc hỏa Máu lạnh Mật rắn Tiến hóa Phụ nữ sau sinh

    Đọc tiếp

    Lam gi neu bi chan an sau khi dung thuoc khang sinh? hinh anh

    Làm gì nếu bị chán ăn sau khi dùng thuốc kháng sinh?

    18:56 9/12/2025 18:56 9/12/2025

    0

    Theo Đông y, nhiều loại thuốc kháng sinh có tính lạnh, làm tổn thương tỳ vị, gây nên chứng chán ăn. Muốn khắc phục điều này, cần bổ sung các thực phẩm có tính ấm để cân bằng.

    Bac thay tam linh Osho noi gi ve tan nhan va tinh thuc? hinh anh

    Bậc thầy tâm linh Osho nói gì về tàn nhẫn và tỉnh thức?

    2 giờ trước 18:00 20/12/2025

    0

    Trong cuốn "Tỉnh thức", Osho cho rằng không phải mọi kẻ gây tội ác đều nói dối. Có những khoảnh khắc, con người hành động trong trạng thái hoàn toàn vô thức - khi cơn giận chiếm lấy thân thể. Ông dẫn câu chuyện nhỏ của Đức Phật mở ra một lời cảnh tỉnh về sự tỉnh thức.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý