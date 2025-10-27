'Lạc lối' với sách đông y trên Amazon do AI viết

Một nghiên cứu của Originity.ai đã phát hiện ra nhiều cuốn sách chia sẻ tác dụng của lá bạch quả, siro ho, kẹo dẻo trái cây… trên Amazon dường như là do AI viết, theo The Guardian.

Originity.ai, công ty cung cấp công cụ phát hiện AI cho nhiều trường đại học và doanh nghiệp, cho biết họ đã kiểm tra 558 đầu sách trong danh mục đông y trên Amazon từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay và phát hiện 82% số sách "có khả năng" do AI viết.

Michael Fraiman, tác giả của nghiên cứu, viết: "Đây là một thông tin đáng lên án về các nội dung AI không được gắn nhãn, không được xác minh, không được kiểm soát quy mô lớn. AI có thể đã xâm chiếm hoàn toàn nền tảng của Amazon".

Sue Sprung, một nhà đông y và thảo dược học ở Liverpool, cho biết: “Hiện nay có rất nhiều nghiên cứu về các bài thuốc thảo dược hoàn toàn vô giá trị. AI không biết cách sàng lọc những thứ vô giá trị, những thứ rác rưởi và những thứ hoàn toàn vô nghĩa. Chúng sẽ dẫn dắt mọi người đi lạc lối”.

Originity.ai phát hiện ra nhiều đầu sách có khả năng do AI viết trên Amazon. Ảnh: Originality AI.

Một trong những cuốn sách được cho là do AI viết, Natural Healing Handbook, là cuốn sách bán chạy số 1 trong danh mục sách về chăm sóc da, liệu pháp hương thơm và thảo dược của Amazon. Phần giới thiệu quảng cáo cuốn sách là một “công cụ tăng sự tự tin” và kêu gọi độc giả đọc sách để tìm giải pháp cho bản thân.

Tác giả của Natural Healing Handbook được cho là Luna Filby, người được Amazon mô tả là “một nhà đông y học 35 tuổi đến từ thị trấn ven biển Byron Bay, Australia” và là người sáng lập thương hiệu chăm sóc sức khoẻ My Harmony Herb.

Cuốn sách cũng được Sarah Wynn, người sáng lập Wildcraft Journal, gọi là tác phẩm “giàu tri thức và truyền cảm hứng”.

Tuy nhiên, toàn bộ cái tên Luna Filby, My Harmony Herb, Wildcraft Journal và Sarah Wynn đều chỉ được đề cập trong bài viết về cuốn sách này trên Amazon - một dấu hiệu cho thấy chúng có thể không tồn tại, Fraiman nhận định.

Giới báo chí cũng không tìm thấy thông tin nào về các nhân vật trên. Originality.ai đã đánh dấu nhiều mẫu văn bản trong cuốn sách với kết luận là "100%" do AI tạo ra.

Nghiên cứu của Originality.ai cũng chỉ ra một số dấu hiệu cảnh báo khác như việc sử dụng rộng rãi biểu tượng cảm xúc hình chiếc lá và những cái tên tác giả thường xuyên được sử dụng với những cuốn sách liên quan đến thiên nhiên như Rose, Fern và Clove.

Ngoài ra, ít nhất 29 cuốn sách được cho là do AI tạo ra cũng đề cập đến công trình của các nhà thảo dược học gây tranh cãi là Barbara O'Neill và Alfredo Bowman, cả hai đều quảng bá các phương pháp chữa trị ung thư chưa được xác minh.

Làn sóng sách do AI viết

Những phát hiện mới của Originity.ai cho thấy xu hướng nội dung AI ngày càng lan tràn trên Amazon.

Năm ngoái, những người hái nấm nghiệp dư đã được cảnh báo tránh mua sách liên quan được bán trên nền tảng này vì chúng dường như do AI viết và đưa ra nhiều lời khuyên đáng ngờ về cách phân biệt nấm độc với nấm ăn được.

Dan Conway, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Nhà xuất bản Anh, cho biết tổ chức của ông đang thúc giục Amazon dán nhãn nội dung do AI tạo ra. "Bất kỳ cuốn sách nào do AI viết hoàn toàn đều nên được dán nhãn và những nội dung sai lệch do AI viết ra cũng phải được gỡ bỏ ngay lập tức."

Amazon cho biết: "Chúng tôi đã có hướng dẫn về nội dung, quy định rõ những cuốn sách nào có thể được niêm yết để bán, và chúng tôi cũng có các phương pháp giúp phát hiện nội dung vi phạm các hướng dẫn của mình, cho dù chúng có do AI tạo ra hay không. Chúng tôi đang đầu tư đáng kể thời gian và nguồn lực để đảm bảo các hướng dẫn của mình được tuân thủ và cũng đang gỡ bỏ những cuốn sách không tuân thủ hướng dẫn".