Lương duyên gia đình tỷ phú Hồ Hùng Anh với 'đại gia' bất động sản

Mối quan hệ ngân hàng - bất động sản luôn gắn kết chặt chẽ, khi một bên cần vốn còn bên kia sẵn sàng cho vay. Từ lâu, nhiều gia đình tỷ phú đã coi trọng mối quan hệ này để góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Do đó, việc cha giữ vị trí lãnh đạo cấp cao trong ngân hàng, còn người thân khác đảm nhiệm vai trò quan trọng tại các doanh nghiệp bất động sản không còn là chuyện hiếm gặp.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (TCB), do ông Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch, vừa xác định 24/3 là ngày cuối cùng đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2025.

Đây được xem là bước ngoặt mới cho Techcombank khi ông lớn ngân hàng tư nhân này vừa ghi nhận lợi nhuận tỷ USD trong năm 2024 và thế hệ thứ hai của ông Hồ Hùng Anh bắt đầu nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ sinh thái của tỷ phú USD.

Theo đó, con trai Chủ tịch Techcombank là Hồ Anh Minh (SN 1995) được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của tập đoàn bất động sản hạng sang Masterise Group từ giữa tháng 1.

Cuối tháng 6/2024 trước đó, theo báo cáo quản trị, Tập đoàn Masterise chính thức trở thành tổ chức có liên quan đến Techcombank.

Với tốc độ phát triển rất nhanh, Techcombank là ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam cán mốc 10.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Qua đó, giúp ông Hồ Hùng Anh có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes từ năm 2019 và duy trì liên đến nay.

Năm 2024, Techcombank nằm trong top 6 ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất, xếp sau Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB và Agribank.

Ông Hồ Hùng Anh (SN 1970) cũng là người đồng sáng lập Masan Group, tập đoàn tư nhân đa ngành hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng - bán lẻ - nông nghiệp - khai khoáng. Tháng 4/2019, ông Hồ Hùng Anh đắc cử Chủ tịch HĐQT Techcombank nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp (2019-2024).

Ông là một trong số các doanh nhân khởi nghiệp từ Đông Âu và rất thành công khi trở về Việt Nam.

Đến giữa năm 2024, gia đình ông Hồ Hùng Anh vẫn nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu TCB. Bản thân ông Hồ Hùng Anh nắm giữ hơn 78,6 triệu cổ phiếu TCB, tương đương gần 1,12%.

Vợ ông Hùng Anh - bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sở hữu hơn 348 triệu cổ phần TCB, tương đương hơn 4,94%. Con trai là Hồ Anh Minh nắm hơn 344 triệu TCB (gần 4,9%). Con gái Hồ Thủy Anh là chủ của hơn 344 triệu cổ phiếu TCB (gần 4,9%). Con gái Hồ Minh Anh nắm hơn 144 triệu cổ phần TCB (hơn 2%).

Em dâu ông Hùng Anh (Nguyễn Hương Liên) cũng có hơn 139,2 triệu cổ phiếu TCB (gần 1,98%).

Trước khi Techcombank lên sàn năm 2018, ông Hồ Hùng Anh rút khỏi Masan sau 10 năm nắm giữ chức Phó chủ tịch tập đoàn này để làm Chủ tịch Techcombank theo quy định của pháp luật. Đây cũng là bệ đỡ để ông Hồ Hùng Anh có được khối tài sản tỷ USD dù ông trên danh nghĩa không sở hữu trực tiếp cổ phiếu nào của Masan.

Em trai ông Hùng Anh - ông Hồ Anh Ngọc (SN 1982) là Phó chủ tịch Techcombank từ năm 2021 sau quá trình làm việc lâu năm, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo của Techcombank khu vực phía Nam.

Ông Hồ Anh Ngọc là một người rất kín tiếng với truyền thông dù đứng sau và dẫn dắt thương hiệu bất động sản xa xỉ Masterise Group. Ông Ngọc cũng đứng sau Tập đoàn One Mount Group và từng là thành viên HĐQT CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Ngoài ra, bà Nguyễn Hương Liên - em dâu ông Hùng Anh - cũng tham gia điều hành Masterise Group. Con trai ông Hùng Anh, Hồ Anh Minh tham gia kinh doanh, phụ trách việc phân phối bán hàng khu vực phía Bắc cho Masterise.

Masterise Homes được giới thiệu là nhà phát triển bất động sản hàng hiệu (branded residences) lớn nhất Việt Nam. Thương hiệu Masterise Homes, trực thuộc tập đoàn Masterise.

Masterise Homes cũng khẳng định sở hữu danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á. Gần đây, Masterise Homes hợp tác cùng Marriott International - tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới.

Năm 2013, Masterise chào bán ra thị trường dự án Masteri Thảo Điền, sau đó là các dự án chung cư thuộc phân khúc cao cấp Masteri Millennium; M-One Sài Gòn; M-One Gia Định. Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt của Masterise khi phát triển các sản phẩm hạng sang như Grand Marina Saigon, Global City với giá bán lên tới 500 triệu đồng/m2.

Sau khi chính thức ra mắt với bộ nhận diện thương hiệu mới, Masterise Group với thương hiệu bất động sản Masterise Homes lên kế hoạch phát triển hàng loạt dự án căn hộ cao cấp tại khu Ba Son quận 2, dự án tại An Phú quận 2, dự án Masteri Centrel Point tại Vinhomes Grand Park quận 9... cùng dự án Masteri Waterfront tại Vinhomes Ocean Park Hà Nội.

Tại Hà Nội, Masterise Homes cũng gây bất ngờ khi tên thương hiệu xuất hiện trên bảng thông tin dự án tại khu đất kim cương hơn 6.000 m2, hai mặt tiền số 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm.

Không ít các dự án do Masterise Group và các công ty con đầu tư có dấu ấn của Techcombank với các gói giải pháp tài chính cho khách hàng như dự án Grand Marina Saigon. Đây cũng là một trong những ngân hàng có tỷ lệ dư nợ cho bất động sản lớn hàng đầu toàn ngành.

Chủ tịch Techcombank từng thừa nhận điều này, nhưng cho biết chủ yếu là khoản vay cho cá nhân có nhu cầu mua nhà. Về cho vay chủ đầu tư, ngân hàng này chọn khách hàng tốt, dự án có pháp lý đầy đủ nên trong giai đoạn thị trường khó khăn các dự án này vẫn được triển khai.

Theo báo cáo tài chính, tới cuối năm 2024, tổng cho vay khách hàng của Techcombank là gần 632.000 tỷ đồng , trong đó cho vay các tổ chức kinh tế là 359.400 tỷ đồng .

Trong đó, cho vay các tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản là hơn 187.100 tỷ đồng , tăng 30,9% so với mức 176.8000 tỷ đồng cuối năm trước. Cho vay cá nhân đạt hơn 246.400 tỷ đồng , tăng 40,7% so với cuối năm trước. TCB không ghi rõ vay cá nhân để mua nhà.

Techcombank còn tài trợ tín dụng cho người mua nhà tại nhiều dự án của các doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Số liệu của Techcombank cho thấy trong năm 2024, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 27.500 tỷ đồng ( 1,08 tỷ USD ), tăng khoảng 20% so với năm trước, vượt khá nhiều so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao ( 27.100 tỷ đồng ). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 21.800 tỷ đồng , so với mức 18.200 tỷ đồng năm 2023.

Xét về cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần trong cả năm 2024 đạt hơn 35.500 tỷ đồng , tăng 28% so với năm trước.