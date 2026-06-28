Lương Bích Hữu giữa tranh luận

Trời thay áo của Khuyến Dương (TikToker Chị Phiến) đang nhận chỉ trích từ phía công chúng vì âm nhạc cũ kỹ, lỗi thời và hình ảnh tạo cảm giác thiếu đầu tư, hiệu ứng giả. Đáng nói, nữ ca sĩ Lương Bích Hữu cũng góp mặt trong sản phẩm bị chê thảm họa này. Không ít ý kiến từ phía công chúng cho rằng việc nữ ca sĩ tham gia trong Trời thay áo là hướng đi sai lầm, ảnh hưởng đến hình ảnh mà cô gây dựng trong nhiều năm.

Bên cạnh đó, một số tài khoản mạng bình luận vào trang cá nhân của Lương Bích Hữu đề nghị cô thay đổi nam chính. Sau đó, nữ ca sĩ phản hồi: "MV này chỉ có thể đổi Hữu chứ không đổi được chị Phiến. Cả nhà thương 2 chị em, ủng hộ 2 chị em với nhé, bạn Phiến dễ thương lắm". Cô cũng có nhiều bài đăng để quảng bá MV của Khuyến Dương.

Những năm qua, Lương Bích Hữu tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại sau nhiều năm im ắng. Cô xuất hiện ở nhiều sân khấu lớn, nhỏ, tham gia các game show.

Vẻ ngoài của nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ở tuổi 42, Lương Bích Hữu vẫn giữ sắc vóc trẻ trung, thân hình cân đối. Trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ cho biết để giữ dáng, cô tuân thủ chế độ ăn khoa học và nghiêm ngặt, tăng cường rau xanh, trái cây, cắt toàn bộ đường. Mỗi ngày, nữ ca sĩ dành khoảng 1 tiếng chạy bộ, vận động cơ thể. Ngoài ra, chủ nhân bản hit Dằm trong tim giữ tinh thần lạc quan, tích cực và vui vẻ.

Khi trình diễn trong các chương trình hay tham gia sự kiện giải trí, Lương Bích Hữu theo đuổi phong cách thời trang sang trọng, gợi cảm. Cô ưu tiên diện những thiết kế như cúp ngực hoặc đầm dáng dài. Lương Bích Hữu phối thêm phụ kiện như trang sức để hoàn thiện outfit. Đời thường, nữ ca sĩ thích mặc những trang phục trẻ trung, năng động.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.