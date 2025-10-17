Lương Bằng Quang khóc nức nở, đọc thư của Ngân 98

Tối 16/0, trên trang cá nhân, Lương Bằng Quang đăng video đọc thư của Ngân 98 và khóc nức nở. Đây là bài đăng đầu tiên của nhạc sĩ này sau khi vợ bị bắt tạm giam.

Tối 16/10, Lương Bằng Quang đăng tải video trên trang cá nhân, đọc nội dung bức thư được cho là của Ngân 98 viết trước khi bị bắt. Trong video, nhạc sĩ này nhiều lần bật khóc. Theo Lương Bằng Quang, đây là những điều Ngân 98 muốn gửi đến khán giả của cô và anh chỉ đọc thay cô.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã kết hôn.

Bức thư Lương Bằng Quang đọc có nội dung: "Giờ đây, dù tôi phải đi một nơi xa trong thời gian dài, tôi vẫn là tôi nhưng trong một phiên bản khác. Phiên bản biết lắng nghe hơn, yêu thương hơn và trân trọng những khoảnh khắc bình yên". Lời cuối, cô mong mọi người sẽ sống tốt.

Video Lương Bằng Quang đăng tải nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít dân mạng phản ứng với nhạc sĩ này và Ngân 98 bởi tâm thư không có lời xin lỗi nào sau những hoạt động kinh doanh trái phép, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Những người khác cho rằng Lương Bằng Quang chiêu trò nhằm gây chú ý.

Ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và chuỗi cửa hàng ZuBu Shop.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 kinh doanh. Trong đó, loại “viên rau củ Collagen” bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn công bố, chứa chất cấm như sibutramin và phenolphthalein. Hai hoạt chất này đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có nguy cơ gây rối loạn tim mạch, huyết áp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng.

Tại cơ quan điều tra, cô thừa nhận từng ký kết hợp tác với nhà máy sản xuất, song cho rằng bản thân “quá tin tưởng đối tác” và không trực tiếp kiểm định chất lượng sản phẩm. Mẹ ruột của Ngân chỉ đứng tên pháp nhân doanh nghiệp, trong khi các hoạt động điều hành thực tế do Ngân đảm trách.

Trong quá trình khám xét căn hộ chung cư của vợ chồng Ngân 98, công an thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng , cùng 8.000 USD , nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và hai ô tô hạng sang.

Vụ án đang được mở rộng để xác minh trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị sản xuất và phân phối liên quan. Lương Bằng Quang hiện được tại ngoại, tiếp tục phối hợp làm việc với cơ quan công an.