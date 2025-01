Bộ sách "Timeline" của tác giả Peter Goes gồm 3 cuốn, kết hợp hình ảnh sinh động cùng văn phong dí dỏm, đưa độc giả vào hành trình khám phá lược sử thế giới.

Bộ 3 cuốn sách Timeline. Ảnh: E.H.

Trong vô vàn cuốn sách về lịch sử thế giới, Timeline: Lược sử trực quan về thế giới lôi cuốn người đọc bởi tính trực quan, sinh động. Thông qua đồ họa, những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết, khủng long, các nền văn minh vĩ đại, các vị vua và hiệp sĩ, những khám phá và phát minh... sách tái hiện lịch sử một cách lôi cuốn.

Timeline: Lược sử trực quan về thế giới kết hợp sự kiện có thật và những câu chuyện trong tưởng tượng như các nhân vật anh hùng, thần thú, biểu tượng hư cấu, đem đến cách thức mới lạ để độc giả khám phá lịch sử.

Không sử dụng dòng thời gian, tác giả vẽ minh họa trên nhưng con sóng cuộn sống động độc đáo, mang lại nhiều xúc cảm cho độc giả. Lối viết hài hước biến những sự kiện lịch sử trở thành các câu chuyện hấp dẫn.

Cuốn Timeline: Lược sử Trực quan về Khoa học và Công nghệ tập trung vào những phát minh khoa học vĩ đại và cách chúng thay đổi, định hình cuộc sống của nhân loại. Tác phẩm phác họa lịch sử hấp dẫn của khoa học và công nghệ từ thời kỳ đồ đá cho đến nay. Cuốn sách bao gồm thông tin về các nhà khoa học, những nhà sáng chế đáng chú ý, những câu chuyện ít được biết đến về cuộc đời và sự nghiệp của họ.

Lịch sử của các dòng nước có vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển lịch sử văn minh nhân loại. Sách Các dòng sông: Lược sử Trực quan từ Sông ra Biển đưa người đọc tham gia hành trình khám phá các dòng sông vĩ đại trên thế giới như Nile, Amazon, Mississippi...

Không chỉ kể về dòng nước, Peter Goes còn khắc họa lịch sử, văn hóa, và đời sống xung quanh các con sông, từ các loài động thực vật, kiến trúc, cho đến những câu chuyện dân gian, huyền thoại đầy mê hoặc và văn hóa đặc trưng của người dân sống tại đó.

Cuốn Timeline: Lược sử trực quan về thế giới. Ảnh: E.H.

Timeline, bộ sách 3 cuốn của tác giả Peter Goes kết hợp hài hòa giữa lịch sử, khoa học và nghệ thuật. Bộ sách mở ra hành trình khám phá các sự kiện, phát minh và câu chuyện văn hóa quan trọng của thế giới qua lăng kính trực quan đầy sáng tạo.

Tác giả Peter Goes là họa sĩ, tác giả truyện tranh người Bỉ. Sự tinh tế và sáng tạo trong phong cách minh họa của ông đã góp phần làm nổi bật thế giới phép thuật kỳ ảo, đồng thời đặt nền tảng cho những tác phẩm minh họa độc đáo.

Là người giàu kinh nghiệm trong việc kể chuyện qua hình ảnh, Peter Goes đã mang đến bộ sách Timeline giàu tri thức khoa học bằng cách kể chuyện hấp dẫn, trực quan. Bộ sách Timeline đã giành được nhiều giải thưởng như: Top 50 sách hay nhất dành cho trẻ em năm 2015 do Tạp chí The Listener New Zealand bình chọn, Sách hay nhất năm 2015 do The Sunday Times của Anh bình chọn, Giải thiết kế sách Hà Lan xuất sắc nhất, năm 2015 cùng nhiều giải thưởng thiết kế khác.