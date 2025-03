Truyện tranh bùng nổ tại Anh

Các nhà xuất bản và giới phân tích cho biết sự phổ biến của manga và truyện tranh siêu anh hùng là cánh cổng gia tăng hứng thú với sách tại Anh, theo The Guardian.

Con đường tốt nhất để học cách yêu thích từ ngữ trong sách có thể bắt đầu từ hình ảnh. Ít nhất thì đây cũng là hy vọng của ngành xuất bản Anh hiện nay khi doanh số bán truyện tranh thiếu nhi và tiểu thuyết đồ họa đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là gần 20 triệu bảng Anh.

Trong khi các nhà xuất bản và biên tập viên đang ăn mừng về doanh số, thì sự phổ biến của những đầu sách này cũng được coi là điềm lành cho tiểu thuyết, ngay trước thềm Hội sách London tuần này.

“Trong thập kỷ qua, chúng ta đã ghi ​​nhận sự gia tăng đáng kể về doanh số bán tiểu thuyết đồ họa cho cả thị trường dành cho người lớn và trẻ em”, Philip Stone, nhà phân tích truyền thông tại NielsenIQ BookData, cho biết.

Hình ảnh từ bộ Diary of a Wimpy Kid.

“Sách siêu anh hùng là một chủ đề lớn, có lẽ được thúc đẩy nhờ nhiều bộ phim siêu anh hùng trên màn ảnh. Rất nhiều bộ truyện tranh khác đang rất thành công trở lại và điều này cũng có thể liên quan đến nhiều bộ phim điện ảnh. Điều chúng ta thực sự cần bây giờ là một số nghiên cứu chuyên sâu về tác động của tiểu thuyết đồ họa và truyện tranh tới những người trẻ và khả năng thu hút họ đến với việc đọc sách. Chúng tôi tin rằng chúng có mối liên hệ thật sự”, Stone nói.

Đáng chú ý, trong số những tác phẩm ăn khách có nhiều cuốn truyện tranh được in khổ giấy của người lớn, như bộ truyện Diary of a Wimpy Kid của Jeff Kinney hay Bunny Vs Monkey của Jamie Smart.

Tác động tích cực của sách thiếu nhi

Tác giả Smart cũng cho biết: “Là một người sáng tạo, truyện tranh là một trong những cách tuyệt vời nhất để kể một câu chuyện. Bạn có thể cho người đọc thấy mọi thứ trong tâm trí mình, một khung cảnh trông như thế nào, các nhân vật là ai, họ đang làm gì, những tinh tế và sắc thái trong hành vi của họ và bạn giữ mọi thứ trong từng khung truyện một”.

Sau đó, bạn thúc đẩy câu chuyện tiến triển, mở ra toàn bộ thế giới trước mắt khán giả của bạn. Khi bạn được tự do kể một câu chuyện chính xác như bạn tưởng tượng, tôi nghĩ độc giả thực sự cộng hưởng với điều đó”, Smart cho hay.

Smart cho biết: "Một câu chuyện hay và được kể hay thì đáng giá ngàn vàng. Truyện tranh cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đang thấy rõ điều đó khi độc giả bị thu hút với những hình ảnh tươi sáng và các nhân vật hài hước, sau đó bị cuốn theo cốt truyện và rồi hình thành mối liên kết suốt đời với những cuốn sách này…Thật sự rất thú vị khi chứng kiến ​​điều đó".

Người lớn ưa chuộng tiểu thuyết

Ngoài sự tăng trưởng của thị trường sách thiếu nhi, thị trường tiểu thuyết dành cho người lớn cũng ghi nhận đà tích cực.

Sách bìa cứng hư cấu đã đạt được doanh số lớn nhất theo giá trị tại Anh, trong đó có sáu đầu sách bán được hơn 100.000 bản. Stone cho biết: "Tiểu thuyết có giá rẻ hơn một chút nên đó có thể là một yếu tố khuyến khích độc giả. Những cuốn sách này cũng mang lại sự thoát ly thực sự, điều mà mọi người có thể đang tìm kiếm hiện nay".

Ngược lại, sách phi hư cấu đang "gặp khó khăn", khi doanh số bán hàng rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng 20 năm. Stone cho rằng sự sụt giảm liên tục này một phần là do chi phí đầu vào gia tăng và một phần là do Internet.

"Có rất nhiều nội dung miễn phí ngoài kia trong lĩnh vực phi hư cấu. Chúng tôi từng thấy các đầu sách phát triển bản thân rất thành công, nhưng giờ thì giảm đi một chút. Tuy nhiên, sách tôn giáo thì lại tăng lên”, ông nói.