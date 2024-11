Đà tăng của truyện tranh sụt giảm nhẹ

Doanh số truyện tranh, tiểu thuyết đồ họa và truyện tranh số trong năm 2023 đã giảm % so với mức đỉnh năm 2022 là hơn 2 tỷ USD, theo Forbes.

Theo ấn phẩm thương mại của ngành ICv2, doanh số truyện tranh trên toàn bộ kênh bán hàng là 1.86 tỷ USD , tương đương với năm 2021 và tăng 67% so với năm 2019.

Doanh số năm 2023 sụt giảm nhẹ

Năm 2023 được đánh dấu bằng sự chậm lại trong doanh số bán tiểu thuyết đồ họa tại các hiệu sách, vốn là động lực doanh thu chính của ngành trong 10 năm qua. Doanh số tiểu thuyết đồ họa đã giảm 7%. Các cửa hiệu truyện tranh, với thị phần bán hàng đã giảm xuống từ 44% năm 2022 xuống còn 36% năm 2023.

Doanh thu truyện tranh trên toàn bộ kênh bán hàng năm 2023 là 1.86 tỷ USD . Ảnh: Forbes.

"Tiền đề lớn là truyện tranh đã giữ được hầu hết đà tăng từ trong đại dịch. Đó là tin tốt cho ngành công nghiệp này", Chủ tịch ICv2 Milton Griepp cho biết.

Khi so sánh với các hình thức giải trí khác, sự suy giảm vừa phải trong thị trường truyện tranh năm 2023 được coi là vượt qua nhiều dự đoán còn tiêu cực hơn nữa. Hiện tại, các lựa chọn giải trí tại nhà khác, bao gồm các phương tiện truyền thông phát trực tuyến và trò chơi điện tử, đã ghi nhận ​​sự suy thoái thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Dữ liệu của ICv2 đến từ nguồn của đơn vị NPD BookScan theo dõi các kênh sách thương mại, hệ thống POS ComicHub được sử dụng trong nhiều cửa hàng bán lẻ truyện tranh, cộng với ước tính từ các hội sách, hoạt động gây quỹ cộng đồng và sạp báo. Kể từ khi hệ thống phân phối truyện tranh trở nên manh mún từ năm 2020 - 2021, dữ liệu bán hàng ở cấp độ nhà phân phối gặp nhiều khó khăn khi thu thập.

Griepp lưu ý rằng số liệu của ông không theo dõi các lượt "tải xuống để lưu trữ" nữa, vì mô hình này phần lớn đã được thay thế bằng các dịch vụ đăng ký tài khoản hoặc mua gói dịch vụ đọc không hạn chế. Và dù việc ghi nhận doanh thu từ các nguồn này có thể khó khăn, các hoạt động nổi bật và đầu tư từ các nền tảng như ComiXology của Amazon, Webtoon và Global Comics cho thấy lượng độc giả số vẫn đang mang lại nguồn tiền mới và lượng khán giả mới cho doanh nghiệp truyện tranh.

Tín hiệu tích cực từ truyện tranh năm 2024

Dữ liệu từ nửa đầu năm 2024 cho thấy một bức tranh vừa giống vừa khác kết quả thu được năm 2023. Doanh số bán tiểu thuyết đồ họa, chiếm 78% doanh thu của các doanh nghiệp, đã giảm 12%. Manga - một thể loại hấp dẫn khác - đã giảm tới 21%. Tuy nhiên, doanh số bán hàng tại các cửa hàng truyện tranh đã tăng gần 12% từ tháng 1 đến tháng 8, đặc biệt là vào những tháng mùa hè. Các đầu truyện tranh có doanh số khổng lồ là Ultimate và X-Men của Marvel, dòng truyện tranh nhỏ gọn mới của DC (in lại các cốt truyện kinh điển với giá cả phải chăng hơn), Absolute Batman, GI Joe của Skybound, truyện mới ra mắt Teenage Mutant Ninja Turtles của IDW và các truyện tranh được cấp phép phổ biến từ các nhà xuất bản như Mad Cave và Dynamite. Thành công về doanh thu phòng vé của phim Deadpool/Wolverine cũng góp phần cho đà doanh thu của truyện tranh.

Dù vậy, những người tham dự hội nghị thượng đỉnh bán lẻ tại New York Comic Con tuần trước đã lạc quan một cách thận trọng về hướng đi của thị trường.

"Nhờ một số bản phát hành quan trọng trong năm nay, chẳng hạn như Ultimate Spider-Man và Absolute Batman, chúng tôi thấy khách hàng ngày càng hào hứng với truyện tranh hơn và họ thể hiện điều đó bằng ví tiền của mình. Do đó, các nhà bán lẻ đang có cảm giác tích cực hơn nhiều về thị trường so với thời điểm này năm ngoái", Jenn Haines, cựu chủ tịch nhóm thương mại bán lẻ ComicsPro và chủ sở hữu của hiệu sách The Dragon tại Guelph, bang Onterio cho biết.

“Chúng tôi đang có một năm tốt hơn năm ngoái, mặc dù có vẻ như cũng chỉ đang giữ được mức hòa vốn. Khách hàng vẫn chưa ở trong tình trạng tài chính thoải mái và điều đó thể hiện ở sự sụt giảm liên tục trong các giao dịch mua lớn. Nhưng tôi thấy có thêm khách mới mỗi tuần và tôi cảm thấy chúng tôi đang tiến tới một sự ổn định mới”, Katie Pryde, chủ sở hữu cửa hàng truyện tranh Books With Pictures, chia sẻ.