Luis Diaz đúng khi rời Liverpool

Việc Luis Diaz rời Liverpool để gia nhập Bayern Munich vào mùa hè 2025 đang được xem như bước ngoặt đúng đắn trong sự nghiệp.

Luis Diaz đang trở thành mũi nhọn mới thắp sáng tham vọng chinh phục châu Âu của “Hùm xám”.

Quyết định rời Liverpool để gia nhập Bayern Munich là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Luis Diaz. Nó không chỉ hợp lý về mặt cá nhân mà còn chứng minh sự trưởng thành vượt bậc của cầu thủ người Colombia trong môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất châu Âu.

Sau khi cập bến Allianz Arena với mức phí 75 triệu euro, Diaz nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng. Anh ghi 8 bàn và kiến tạo 5 lần chỉ sau 16 trận đầu tiên. Con số này vượt xa phong độ của chính anh trong màu áo Liverpool suốt ba năm từ 2022 đến 2025.

Tại Merseyside, Diaz từng góp công lớn giúp đội bóng giành bốn danh hiệu, trong đó có chức vô địch Premier League mùa trước. Nhưng ở Bayern, anh đang đạt tới đỉnh cao mới, cả về phong độ lẫn niềm vui chơi bóng.

Thời điểm chia tay Liverpool được xem là hoàn hảo. Đội bóng của HLV Arne Slot hiện gặp nhiều vấn đề về lối chơi và tâm lý, trong khi Diaz lại tìm thấy sự ổn định và hứng khởi tại Đức. Sự kết hợp giữa anh với Harry Kane và Michael Olise nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong đội hình Bayern. Ba cầu thủ hiểu nhau từng pha chạm bóng, tạo nên sức mạnh tấn công đáng sợ bậc nhất châu Âu.

Luis Diaz thăng hoa trong màu áo Bayern Munich.



Diaz chia sẻ: “Chơi cạnh Kane và Olise là điều tuyệt vời. Chúng tôi hiểu ý nhau chỉ sau vài pha bóng. Điều đó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều”. Tại Bayern, cầu thủ 28 tuổi không còn gánh nặng phải chứng minh giá trị. Anh được HLV Vincent Kompany trao quyền tự do di chuyển, có thể chơi như một tiền đạo cánh hoặc tiền vệ tấn công.

Với vai trò này, Diaz mang lại cho Bayern sự sáng tạo và bản năng ghi bàn hiếm thấy. Thành tích 8 bàn và 5 kiến tạo trong 16 trận biến anh thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất tại năm giải vô địch hàng đầu châu Âu. Anh không chỉ ghi bàn mà còn mở ra cơ hội cho đồng đội. Kane hưởng lợi nhờ khả năng rê bóng và đột phá của Diaz, trong khi Olise tận dụng khoảng trống mà cầu thủ người Colombia tạo ra.

Tam tấu Kane - Diaz - Olise giúp Bayern toàn thắng 14 trận liên tiếp từ đầu mùa, phá kỷ lục của chính họ. Sự ăn ý giữa ba ngôi sao biến hàng công Bayern thành cơn ác mộng với mọi hàng thủ. Diaz, từ một cầu thủ chơi biên năng nổ, đã trở thành trung tâm của hệ thống tấn công mới.

Rời Liverpool từng khiến nhiều người nghi ngờ, nhưng Diaz đã chứng minh đó là quyết định đúng đắn. Tại Bayern, anh không chỉ tìm lại niềm vui chơi bóng mà còn mở ra chương mới cho sự nghiệp. Trong khi đó, Liverpool vẫn loay hoay tìm người thay thế xứng đáng. Khoảng trống mà Diaz để lại tại Anfield vẫn chưa được lấp đầy.

Hôm nay, khi nhìn lại, quyết định sang Bayern không chỉ giúp Luis Diaz trở lại với phong độ đỉnh cao mà còn khẳng định tầm vóc của một ngôi sao lớn – người đủ bản lĩnh rời vùng an toàn để vươn tới đỉnh cao mới trong sự nghiệp.