Lucas Vazquez gia nhập Leverkusen

Cựu hậu vệ Real Madrid đạt thỏa thuận gia nhập Bayer Leverkusen dưới dạng tự do.

Vazquez có bến đỗ mới.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Vazquez đã hòa thành kiểm tra y tế vào ngày hôm qua (25/8) và sẽ ký hợp đồng chính thức với Leverkusen trong hôm nay (26/8).

Với lối chơi đa dạng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí từ hậu vệ cánh, tiền vệ đến tiền đạo cánh, Vazquez được xem là sự bổ sung chất lượng cho đội hình nhà cựu vô địch Bundesliga.

Lão tướng sinh năm 1992 sẽ trở thành bản hợp đồng thứ 15 cập bến Bay Arena trong hè này. Sau sự ra đi của HLV Xabi Alonso cùng hàng loạt trụ cột, ban lãnh đạo Leverkusen đưa về cho tân thuyền trưởng Erik ten Hag một số cái tên đáng chú ý như cặp hậu vệ Loic Balde, Jarell Quansah, tiền vệ Malik Tillman, Claudio Echeverri và giờ là ngôi sao dày dặn kinh nghiệm Vazquez.

Trong một diễn biến khác, Leverkusen chuẩn bị chia tay Piero Hincapie. Hậu vệ này thông báo với ban lãnh đạo rằng anh muốn rời đi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại, trong bối cảnh cầu thủ có điều khoản giải phóng 60 triệu euro. Theo báo chí Anh, Arsenal được cho là đã liên hệ với cầu thủ người Ecuador và sẵn sàng đưa anh đến Emirates.

Leverkusen vừa có khởi đầu không như ý tại Bundesliga 2025/26, khi để thua ngược Hoffenheim với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. Dàn tân binh chưa thể khỏa lấp khoảng trống Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Granit Xhaka,... để lại.