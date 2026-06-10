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Xã hội

Lửa thiêu rụi 17.000 m² nhà xưởng tại TP.HCM trong đêm

  • Thứ tư, 10/6/2026 08:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lực lượng chức năng TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn tại một công ty trên địa bàn phường Bình Cơ khiến khoảng 17.000 m² nhà xưởng bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VTC News.

Sáng 10/6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Công ty TNHH G.O, thuộc khu phố 1, phường Bình Cơ, TP.HCM (Tân Uyên, Bình Dương cũ).

Công ty này chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất, sofa và xưởng dán giấy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h10 ngày 9/6, công nhân cùng người dân phát hiện lửa bùng lên bên trong xưởng sản xuất gỗ nội thất của công ty.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng công nhân đã huy động bình chữa cháy xách tay, sử dụng nước để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa lượng lớn gỗ và vật liệu dễ bắt cháy nên ngọn lửa nhanh chóng phát triển, bao trùm khu vực nhà xưởng.

Nhận thấy đám cháy vượt quá khả năng xử lý, người dân trình báo cơ quan chức năng.

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Lúc 22h21, ngọn lửa đã bao trùm nhà xưởng. Ảnh: VTC News.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, chống cháy lan.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy xảy ra tại hai nhà xưởng, mỗi khu rộng khoảng 8.500 m², tổng diện tích ảnh hưởng ước tính khoảng 17.000 m².

Do chất cháy chủ yếu là gỗ và sơn nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo áp lực lớn cho công tác khống chế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lan sang các công trình lân cận.

Đến hơn 0h, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn duy trì nhiều mũi chữa cháy, tập trung khoanh vùng, bảo vệ khu vực xung quanh.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy tiếp tục được điều tra làm rõ.

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https://vtcnews.vn/lua-thieu-rui-17-000m-nha-xuong-tai-tp-hcm-trong-dem-ar1022766.html

Theo Thy Huệ/VTC News

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