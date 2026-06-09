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Xã hội

Cháy quán karaoke ở Đà Nẵng: Tiếng kính vỡ liên tiếp, khói đen kín trời

  • Thứ ba, 9/6/2026 12:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 9/6, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng huy động nhiều phương tiện cùng xe thang chuyên dụng dập lửa tại quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h20, người dân địa phương phát hiện khói đen bốc lên từ tầng 4 của quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế nên báo tin cho lực lượng chức năng.

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Đám cháy xảy ra tại quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế. Ảnh: Duy Quốc/Tiền Phong.

“Tôi nghe tiếng kính vỡ liên tiếp nên chạy ra xem. Lúc đó, khói đen đã bốc lên nghi ngút từ quán. Người dân lập tức báo cho lực lượng chức năng”, một người dân cho biết.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều động xe thang cùng nhiều xe chữa cháy, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Do quán karaoke có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác tiếp cận và xử lý đám cháy gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau thời gian nỗ lực, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC dùng xe thang chữa cháy. Ảnh: Tiền Phong.

Theo ghi nhận, vụ cháy tạo ra cột khói lớn khiến nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các biện pháp để khống chế hoàn toàn đám cháy và ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại tài sản.

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https://tienphong.vn/chay-quan-karaoke-o-da-nang-tieng-kinh-vo-lien-tiep-khoi-den-kin-troi-post1849951.tpo

Theo Duy Quốc/Tiền Phong

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