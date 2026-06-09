Cháy nhà giữa trưa ở TP.HCM, cụ bà 76 tuổi tử vong

Chiều 9/6, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà cấp 4 trong hẻm ở TP.HCM khiến cụ bà 76 tuổi tử vong.

Khoảng 12h trưa 9/6, đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 nằm trong một con hẻm trên đường Trục Chính 10, khu phố 34, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ), TP.HCM.

Con hẻm nơi xảy ra vụ cháy làm bà cụ tử vong. Ảnh: VOV.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh hô hoán, đồng thời sử dụng vòi nước và bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 (Phòng PC07) - Công an TP.HCM) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý đám cháy.

Một lúc sau, đám cháy hoàn toàn được dập tắt. Tuy nhiên, khi kiểm tra bên trong căn nhà, mọi người phát hiện bà P.T.Đ.H (76 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) tử vong trong căn nhà bị cháy.

Theo một số người dân địa phương, bà H sống cùng hai cháu gái. Sáng cùng ngày, cháu gái đi làm, bà ở nhà một mình, đến trưa không may xảy ra hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.