Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lửa ngùn ngụt bao trùm nhà xưởng ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 11/10/2025 12:00 (GMT+7)
  • 12:00 11/10/2025

Nhà xưởng một công ty ở TP.HCM bốc cháy lúc rạng sáng. Vụ hoả hoạn làm một người bị thương.

Rạng sáng 11/10, nhà xưởng một công ty trên đường Tân Hiệp 05, ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TP.HCM xảy ra hoả hoạn.

Thông tin ban đầu, vào lúc rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện có cháy ở trong công ty theo địa chỉ kể trên.

Phát hiện có cháy, người dân hô hoán nhau, sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy có xu hướng ngày càng lớn và lan rộng. Người dân phải trình báo lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Chay xuong Tan Hiep TP.HCM anh 1
Chay xuong Tan Hiep TP.HCM anh 2

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã điều động nhiều phương tiện xuống hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Hiệp để dập lửa.

Cảnh sát đã chia thành nhiều hướng để tiếp cận đám cháy. Lúc này, ngọn lửa đã bao trùm nhà xưởng rộng cả trăm mét vuông.

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát mạnh. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Lãnh đạo phường Tân Hiệp cho biết vụ cháy khiến một người bị thương, thiệt hại tài sản chưa được thống kê.

Ghi nhận khu vực hiện trường, một phần mái nhà xưởng đã bị đổ sập.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Qua tìm kiếm, cứu nạn ngôi nhà bị cháy trong ngõ Kim Hoa, cảnh sát phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

33:1967 hôm qua

Cháy nhà trên phố Kim Hoa, 5 người tử vong

Sáng sớm 11/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Kim Hoa (Hà Nội), khiến 5 người tử vong.

33:2002 hôm qua

Công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà 5 người tử vong

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 5 người chết trong ngõ sâu phố Kim Hoa, cách đường chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy.

31:1857 hôm qua

Ký họa về Đông Dương - Nam Kỳ là một bộ tranh gồm hàng trăm bức ký họa có giá trị nghệ thuật đặc sắc, phản ánh trực quan, sinh động về đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa ở Sài Gòn và Nam Kỳ đầu thế kỷ XX.

https://tienphong.vn/lua-ngun-ngut-bao-trum-nha-xuong-o-tphcm-post1786128.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Cháy xưởng Tân Hiệp TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Cháy TP.HCM Cháy nhà xưởng Cháy xưởng TP.HCM Cháy Tân Hiệp Cháy xưởng Tân Hiệp

    Đọc tiếp

    Thu tuong Pham Minh Chinh: Chung ta phai vuot qua chinh minh hinh anh

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chúng ta phải vượt qua chính mình

    18 phút trước 17:53 12/10/2025

    0

    Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng, điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được...

    Chay tang 15 chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

    54 phút trước 17:16 12/10/2025

    0

    Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý